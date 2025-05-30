Halıya sarılı halde cesedi denize atılmıştı: Sedef Güler davasında şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Sedef öldüğünde, 4-5 aydır tanışıyorduk. Sedef'e maddi yardımda bulunuyordum. Evime 5-6 kez geldi. Olay günü telefonda konuştuk. Paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek ısrarla görüşmek istedi. Kızımın geleceğini söyledim, 'Sana para göndereyim, şimdi gelme' dedim. Geldiğinde sarhoştu. Alkolün dışında bir şeyler içtiği belliydi. O uyuşturucu kullanırdı. Ben uyuşturucu kullanmazdım ama bazen ayılmak için kokain içerdim. Kızımla Sedef tartıştı. Biz de diğer evimize gittik. Kolanın içerisine bir şeyler atıp içiyordu. Bana da söyledi, ben içmedim. Beraber eğlendikten sonra ben yattım. Sabah uyandığımda vefat etmişti. Olayı kabullendikten sonra kendimi nasıl kurtarırım diye düşündüm. Fırat'a herhangi bir baskı yapmadım. Ceset yatak odasında bir gün bekledi. Ben zincir, kilit ve çuval aldım. Eve girip Sedef'in bedenini zincirle bağladık. Dambılı da üstüne bağladık. Sonra halıyla sarıp denize attık. Arabayla tur attıktan sonra dönüp baktığımda ceset batmamıştı. Perişan oldum. Attığım için çok üzgünüm.