https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/haliya-sarili-halde-cesedi-denize-atilmisti-sedef-guler-davasinda-suphelinin-ifadesi-ortaya-cikti-1096671505.html
Halıya sarılı halde cesedi denize atılmıştı: Sedef Güler davasında şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Halıya sarılı halde cesedi denize atılmıştı: Sedef Güler davasında şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
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Büyükçekmece’de halıya sarılı halde denizde ölü bulunan Sedef Güler’in ölümüne ilişkin davada sanıklar savunma yaptı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T22:48+0300
2025-05-30T22:48+0300
2025-05-30T22:54+0300
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Halıya sarılı halde denizde cesedi bulunan Sedef Güler’in ölümüne ilişkin davada sanıklar mahkemede savunma yaptı.7 Haziran 2024 yılında elleri ve ayakları bağlı halıya sarılı halde denizde ölü bulunan Sedef Güler'in davası Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık Yavuz G., Güler’in alkol ve uyuşturucu etkisindeyken kendi evinde hayatını kaybettiğini iddia etti.Cesedi saklamak için arkadaşı Fırat B.’den yardım istediğini belirten Yavuz G. şu ifadeleri kullandı: Yavuz G. ve arkadaşı Fırat B., 24 yaşındaki Sedef Güler’in bedenini zincir ve dambılla bağlayıp halıya sardıktan sonra denize attıklarını itiraf etti. Fırat B. ise Sedef Güler’i tanımadığını, arkadaşının çağrısı üzerine eve gittiğini ve Güler’in öldüğünü sonradan fark ettiğini belirtti. Mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/sedef-guler-cinayeti-icin-fezleke-hazirlandi-denizde-haliya-sarilmis-halde-cesedi-bulunmustu-1089899232.html
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Halıya sarılı halde cesedi denize atılmıştı: Sedef Güler davasında şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
22:48 30.05.2025 (güncellendi: 22:54 30.05.2025)
Büyükçekmece’de halıya sarılı halde denizde ölü bulunan Sedef Güler’in ölümüne ilişkin davada sanıklar savunma yaptı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Fırat B. ve Yavuz G. ve maktulün ailesi hazır bulundu. Sanık Yavuz G., suçlamaları reddederek olayın uyuşturucuyla ilgili olduğunu öne sürdü.
Halıya sarılı halde denizde cesedi bulunan Sedef Güler’in ölümüne ilişkin davada sanıklar mahkemede savunma yaptı.
7 Haziran 2024 yılında elleri ve ayakları bağlı halıya sarılı halde denizde ölü bulunan Sedef Güler'in davası Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık Yavuz G., Güler’in alkol ve uyuşturucu etkisindeyken kendi evinde hayatını kaybettiğini iddia etti.
Cesedi saklamak için arkadaşı Fırat B.’den yardım istediğini belirten Yavuz G. şu ifadeleri kullandı:
Sedef öldüğünde, 4-5 aydır tanışıyorduk. Sedef'e maddi yardımda bulunuyordum. Evime 5-6 kez geldi. Olay günü telefonda konuştuk. Paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek ısrarla görüşmek istedi. Kızımın geleceğini söyledim, 'Sana para göndereyim, şimdi gelme' dedim. Geldiğinde sarhoştu. Alkolün dışında bir şeyler içtiği belliydi. O uyuşturucu kullanırdı. Ben uyuşturucu kullanmazdım ama bazen ayılmak için kokain içerdim. Kızımla Sedef tartıştı. Biz de diğer evimize gittik. Kolanın içerisine bir şeyler atıp içiyordu. Bana da söyledi, ben içmedim. Beraber eğlendikten sonra ben yattım. Sabah uyandığımda vefat etmişti. Olayı kabullendikten sonra kendimi nasıl kurtarırım diye düşündüm. Fırat'a herhangi bir baskı yapmadım. Ceset yatak odasında bir gün bekledi. Ben zincir, kilit ve çuval aldım. Eve girip Sedef'in bedenini zincirle bağladık. Dambılı da üstüne bağladık. Sonra halıyla sarıp denize attık. Arabayla tur attıktan sonra dönüp baktığımda ceset batmamıştı. Perişan oldum. Attığım için çok üzgünüm.
Yavuz G. ve arkadaşı Fırat B., 24 yaşındaki Sedef Güler’in bedenini zincir ve dambılla bağlayıp halıya sardıktan sonra denize attıklarını itiraf etti. Fırat B. ise Sedef Güler’i tanımadığını, arkadaşının çağrısı üzerine eve gittiğini ve Güler’in öldüğünü sonradan fark ettiğini belirtti. Mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.