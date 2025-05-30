Halıya sarılı halde cesedi denize atılmıştı: Sedef Güler davasında şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aksi Yusuf ve peynir gemisi
07:07
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kocaeli’de şüpheli bebek ölümleri
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Zeynep Dizdar: 'Müzikten hiç kopmadım, sadece bekledim'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka teknolojilerinin etik ve yasal sınırlarının önemi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: İsrail açlığı silah olarak kullanıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabının yönü ile misafirlikte ince mesaj
16:06
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Çağ kapatıp, çağ açan fetih
17:16
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
18:17
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayvaz ile kasabın ortak hesabı
19:17
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
İnfaz düzenlemesi Meclis’te: ‘Beklentilerin altında kaldı’
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda mühendisi Nurten Sırma: 'Kurban etini poşetlere koyup ağzını sıkıca bağlamak doğru değil'
12:05
82 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Film evreninde Predator serisi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Yıllık izin hakkı ve detayları
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hakan Arslan: 'Bakanlığın denetimine tabi olan konaklama işletmeleri tercih edilmeli'
16:37
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
ÖZEL HABER
Yargı paketi TBMM’de: Türkiye’nin af tarihi
17:11
14 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Nurten Sırma: ‘Hava almayan et, sertleşir ve köpürür’
17:31
27 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aklı havada, hayali uzakta
18:13
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
79 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/haliya-sarili-halde-cesedi-denize-atilmisti-sedef-guler-davasinda-suphelinin-ifadesi-ortaya-cikti-1096671505.html
Halıya sarılı halde cesedi denize atılmıştı: Sedef Güler davasında şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Halıya sarılı halde cesedi denize atılmıştı: Sedef Güler davasında şüphelinin ifadesi ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Büyükçekmece’de halıya sarılı halde denizde ölü bulunan Sedef Güler’in ölümüne ilişkin davada sanıklar savunma yaptı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T22:48+0300
2025-05-30T22:54+0300
türki̇ye
cinayet
faili meçhul cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği
katil
katil zanlısı
i̇stanbul
i̇stanbul valiliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/0b/1049712056_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4afddb80f97258ea4acaab6ebef8a393.jpg
Halıya sarılı halde denizde cesedi bulunan Sedef Güler’in ölümüne ilişkin davada sanıklar mahkemede savunma yaptı.7 Haziran 2024 yılında elleri ve ayakları bağlı halıya sarılı halde denizde ölü bulunan Sedef Güler'in davası Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık Yavuz G., Güler’in alkol ve uyuşturucu etkisindeyken kendi evinde hayatını kaybettiğini iddia etti.Cesedi saklamak için arkadaşı Fırat B.’den yardım istediğini belirten Yavuz G. şu ifadeleri kullandı: Yavuz G. ve arkadaşı Fırat B., 24 yaşındaki Sedef Güler’in bedenini zincir ve dambılla bağlayıp halıya sardıktan sonra denize attıklarını itiraf etti. Fırat B. ise Sedef Güler’i tanımadığını, arkadaşının çağrısı üzerine eve gittiğini ve Güler’in öldüğünü sonradan fark ettiğini belirtti. Mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/sedef-guler-cinayeti-icin-fezleke-hazirlandi-denizde-haliya-sarilmis-halde-cesedi-bulunmustu-1089899232.html
türki̇ye
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/0b/1049712056_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3b029e5bdfa23daf5470bd8510f22be3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
cinayet, faili meçhul cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği, katil, katil zanlısı, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
cinayet, faili meçhul cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği, katil, katil zanlısı, i̇stanbul, i̇stanbul valiliği, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

Halıya sarılı halde cesedi denize atılmıştı: Sedef Güler davasında şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

22:48 30.05.2025 (güncellendi: 22:54 30.05.2025)
© AAyargı
yargı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© AA
Abone ol
Büyükçekmece’de halıya sarılı halde denizde ölü bulunan Sedef Güler’in ölümüne ilişkin davada sanıklar savunma yaptı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Fırat B. ve Yavuz G. ve maktulün ailesi hazır bulundu. Sanık Yavuz G., suçlamaları reddederek olayın uyuşturucuyla ilgili olduğunu öne sürdü.
Halıya sarılı halde denizde cesedi bulunan Sedef Güler’in ölümüne ilişkin davada sanıklar mahkemede savunma yaptı.
7 Haziran 2024 yılında elleri ve ayakları bağlı halıya sarılı halde denizde ölü bulunan Sedef Güler'in davası Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Sanık Yavuz G., Güler’in alkol ve uyuşturucu etkisindeyken kendi evinde hayatını kaybettiğini iddia etti.
Cesedi saklamak için arkadaşı Fırat B.’den yardım istediğini belirten Yavuz G. şu ifadeleri kullandı:

Sedef öldüğünde, 4-5 aydır tanışıyorduk. Sedef'e maddi yardımda bulunuyordum. Evime 5-6 kez geldi. Olay günü telefonda konuştuk. Paraya ihtiyacı olduğunu söyleyerek ısrarla görüşmek istedi. Kızımın geleceğini söyledim, 'Sana para göndereyim, şimdi gelme' dedim. Geldiğinde sarhoştu. Alkolün dışında bir şeyler içtiği belliydi. O uyuşturucu kullanırdı. Ben uyuşturucu kullanmazdım ama bazen ayılmak için kokain içerdim. Kızımla Sedef tartıştı. Biz de diğer evimize gittik. Kolanın içerisine bir şeyler atıp içiyordu. Bana da söyledi, ben içmedim. Beraber eğlendikten sonra ben yattım. Sabah uyandığımda vefat etmişti. Olayı kabullendikten sonra kendimi nasıl kurtarırım diye düşündüm. Fırat'a herhangi bir baskı yapmadım. Ceset yatak odasında bir gün bekledi. Ben zincir, kilit ve çuval aldım. Eve girip Sedef'in bedenini zincirle bağladık. Dambılı da üstüne bağladık. Sonra halıyla sarıp denize attık. Arabayla tur attıktan sonra dönüp baktığımda ceset batmamıştı. Perişan oldum. Attığım için çok üzgünüm.

Yavuz G. ve arkadaşı Fırat B., 24 yaşındaki Sedef Güler’in bedenini zincir ve dambılla bağlayıp halıya sardıktan sonra denize attıklarını itiraf etti. Fırat B. ise Sedef Güler’i tanımadığını, arkadaşının çağrısı üzerine eve gittiğini ve Güler’in öldüğünü sonradan fark ettiğini belirtti. Mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Sedef Güler cinayeti - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
TÜRKİYE
Sedef Güler cinayeti için fezleke hazırlandı: Denizde halıya sarılmış halde cesedi bulunmuştu
31 Ekim 2024, 20:00
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала