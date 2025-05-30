https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/galatasaraydan-ilkay-gundogan-surprizi-anlasma-saglandi-1096644590.html

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan sürprizi: Anlaşma sağlandı

Galatasaray'dan İlkay Gündoğan sürprizi: Anlaşma sağlandı

Sputnik Türkiye

ilkay gündoğan galatasaray

2025-05-30T09:31+0300

2025-05-30T09:31+0300

2025-05-30T09:31+0300

spor

i̇lkay gündoğan

galatasaray

transfer

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Yıllardır adı Sarı-Kırmızılılar’la anılan tecrübeli futbolcu, Barcelona ile yollarını ayırmasının ardından Manchester City’ye geri dönmüştü. Bu karar sonrası İlkay’la Galatasaray’ın yolunun artık kesişmeyeceği düşünülüyordu. Ancak bir sürpriz gerçekleşti.İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı geliyor?Milliyet gazetesinin haberine göre Galatasaray Yönetimi transfer görüşmesi için önceki akşam İstanbul’a davet ettiği İlkay Gündoğan’la anlaşmaya vardı.Son anda bir başka sürpriz daha gerçekleşmezse Galatasaray’ın kısa süre içinde 34 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalaması bekleniyor.Sözleşmesini feshetmesi bekleniyorMertens ve Muslera gibi iki tecrübeli ismin ayrılığı sonrası İlkay’ın takıma ağabeylik yapması planlanıyor.Yıldız futbolcunun Manchester City ile 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen kontratını feshedeceği öğrenildi.10 gole katkısı varİlkay Gündoğan 2023 yılında Manchester City’den Barcelona’ya transfer olmuş, Katalan ekibi maaş ödeme zorluğu yaşayınca Ada’ya dönüş yapmıştı. Premier Lig devinde geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 3 gol attı ve 7 asist yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/sampiyonluk-galatasarayin-yuzunu-guldurdu-9-gunde-300-milyon-lira-kazandi-1096595244.html

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