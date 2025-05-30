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Galatasaray'dan İlkay Gündoğan sürprizi: Anlaşma sağlandı
Galatasaray'dan İlkay Gündoğan sürprizi: Anlaşma sağlandı
Sputnik Türkiye
ilkay gündoğan galatasaray
2025-05-30T09:31+0300
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spor
i̇lkay gündoğan
galatasaray
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Yıllardır adı Sarı-Kırmızılılar’la anılan tecrübeli futbolcu, Barcelona ile yollarını ayırmasının ardından Manchester City’ye geri dönmüştü. Bu karar sonrası İlkay’la Galatasaray’ın yolunun artık kesişmeyeceği düşünülüyordu. Ancak bir sürpriz gerçekleşti.İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı geliyor?Milliyet gazetesinin haberine göre Galatasaray Yönetimi transfer görüşmesi için önceki akşam İstanbul’a davet ettiği İlkay Gündoğan’la anlaşmaya vardı.Son anda bir başka sürpriz daha gerçekleşmezse Galatasaray’ın kısa süre içinde 34 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalaması bekleniyor.Sözleşmesini feshetmesi bekleniyorMertens ve Muslera gibi iki tecrübeli ismin ayrılığı sonrası İlkay’ın takıma ağabeylik yapması planlanıyor.Yıldız futbolcunun Manchester City ile 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen kontratını feshedeceği öğrenildi.10 gole katkısı varİlkay Gündoğan 2023 yılında Manchester City’den Barcelona’ya transfer olmuş, Katalan ekibi maaş ödeme zorluğu yaşayınca Ada’ya dönüş yapmıştı. Premier Lig devinde geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 3 gol attı ve 7 asist yaptı.
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Galatasaray'dan İlkay Gündoğan sürprizi: Anlaşma sağlandı

09:31 30.05.2025
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZJulian Nagelsmann - İlkay Gündoğan
Julian Nagelsmann - İlkay Gündoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
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Manchester City'nin yıldızı İlkay Gündoğan'ın, Galatasaray ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Yıllardır adı Sarı-Kırmızılılar’la anılan tecrübeli futbolcu, Barcelona ile yollarını ayırmasının ardından Manchester City’ye geri dönmüştü. Bu karar sonrası İlkay’la Galatasaray’ın yolunun artık kesişmeyeceği düşünülüyordu. Ancak bir sürpriz gerçekleşti.

İlkay Gündoğan Galatasaray'a mı geliyor?

Milliyet gazetesinin haberine göre Galatasaray Yönetimi transfer görüşmesi için önceki akşam İstanbul’a davet ettiği İlkay Gündoğan’la anlaşmaya vardı.
Son anda bir başka sürpriz daha gerçekleşmezse Galatasaray’ın kısa süre içinde 34 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalaması bekleniyor.

Sözleşmesini feshetmesi bekleniyor

Mertens ve Muslera gibi iki tecrübeli ismin ayrılığı sonrası İlkay’ın takıma ağabeylik yapması planlanıyor.
Yıldız futbolcunun Manchester City ile 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına rağmen kontratını feshedeceği öğrenildi.

10 gole katkısı var

İlkay Gündoğan 2023 yılında Manchester City’den Barcelona’ya transfer olmuş, Katalan ekibi maaş ödeme zorluğu yaşayınca Ada’ya dönüş yapmıştı. Premier Lig devinde geride kalan sezonda 50 maçta süre bulan İlkay Gündoğan, 3 gol attı ve 7 asist yaptı.
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