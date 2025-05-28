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Şampiyonluk Galatasaray'ın yüzünü güldürdü: 9 günde 300 milyon lira kazandı
Şampiyonluk Galatasaray'ın yüzünü güldürdü: 9 günde 300 milyon lira kazandı
Sputnik Türkiye
Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 9 günde 300 milyon ciro elde etti. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T14:22+0300
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spor
gs store
galatasaray
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Trendyol Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğa ulaşarak formasına 5. yıldızı ekleyen Galatasaray, 18 ile 26 Mayıs tarihleri arasında milyonlarca liralık gelir elde etti. Sarı kırmızılı takımın kasasına sadece 9 günde 300 milyon lira girerken, Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamasında kurulan GS Store çadırında tek bir günde 12 milyon TL'lik ürün satışı yapıldı. Taraftarlar ürünleri adeta kapıştıTürkiye Gazetesi’nin haberine göre, Galatasaray Kulübü söz konusu 9 günlük süreçte toplamda yaklaşık 300 milyon TL ciroya ulaştı. Şampiyonluğun ilan edildiği 18 Mayıs’tan itibaren taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan kulüp, mağaza satışlarında tarihi bir yükseliş yaşadı.Tek bir günde 12 milyonluk satışÖzellikle 25 Mayıs’ta İstanbul Yenikapı’da düzenlenen büyük kutlamada kurulan GS Store çadırı, tek bir günde 12 milyon TL'lik satış gerçekleştirdi.Hafta sonuna yayılan yoğun alışveriş temposu, yurt genelindeki GS Store mağazalarına da yansıdı. Kulüp yetkilileri, hafta sonu boyunca toplam 50 milyon TL'lik gelir sağlandığını belirtti. Galatasaray’ın 5 yıldızlı yeni sezon formalarının raflarda yerini almasının ardından satışların daha da hız kazanması bekleniyor. Kulüp kaynakları, taraftar ilgisinin bu formalarla birlikte rekor seviyeye çıkacağını öngörüyor.
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gs store, galatasaray, süper lig
gs store, galatasaray, süper lig

Şampiyonluk Galatasaray'ın yüzünü güldürdü: 9 günde 300 milyon lira kazandı

14:22 28.05.2025
© AA / Güven YılmazŞampiyon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Şampiyon Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© AA / Güven Yılmaz
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Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 9 günde 300 milyon ciro elde etti.
Trendyol Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğa ulaşarak formasına 5. yıldızı ekleyen Galatasaray, 18 ile 26 Mayıs tarihleri arasında milyonlarca liralık gelir elde etti. Sarı kırmızılı takımın kasasına sadece 9 günde 300 milyon lira girerken, Yenikapı'daki şampiyonluk kutlamasında kurulan GS Store çadırında tek bir günde 12 milyon TL'lik ürün satışı yapıldı.

Taraftarlar ürünleri adeta kapıştı

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, Galatasaray Kulübü söz konusu 9 günlük süreçte toplamda yaklaşık 300 milyon TL ciroya ulaştı. Şampiyonluğun ilan edildiği 18 Mayıs’tan itibaren taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan kulüp, mağaza satışlarında tarihi bir yükseliş yaşadı.

Tek bir günde 12 milyonluk satış

Özellikle 25 Mayıs’ta İstanbul Yenikapı’da düzenlenen büyük kutlamada kurulan GS Store çadırı, tek bir günde 12 milyon TL'lik satış gerçekleştirdi.
Hafta sonuna yayılan yoğun alışveriş temposu, yurt genelindeki GS Store mağazalarına da yansıdı. Kulüp yetkilileri, hafta sonu boyunca toplam 50 milyon TL'lik gelir sağlandığını belirtti. Galatasaray’ın 5 yıldızlı yeni sezon formalarının raflarda yerini almasının ardından satışların daha da hız kazanması bekleniyor. Kulüp kaynakları, taraftar ilgisinin bu formalarla birlikte rekor seviyeye çıkacağını öngörüyor.
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