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Emlak ilanlarına yeni düzenleme: Cezalar geliyor
Emlak ilanlarına yeni düzenleme: Cezalar geliyor
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarındaki spekülatif fiyat artışlarını önlemek için önemli bir adım attı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T08:12+0300
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Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarında manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yaptı. 30 Mayıs 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme, konut fiyatlarında piyasa dışı yükselişlerin önüne geçmeyi hedefliyor.Sadece emlakçılar değil, ev sahipleri de sorumluYeni yönetmelikle birlikte, sadece emlak ofisleri değil, ilanı veren taşınmaz sahipleri de artık doğrudan sorumlu tutulacak. Genel ekonomik verilerle uyuşmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışları yasaklandı.Şeffaf piyasa hedefiBakanlık, bu adımın adil, rekabetçi ve dengeli bir emlak piyasası oluşturmayı amaçladığını belirtti. Fahiş fiyatla ilan veren kişi ya da kurumlara idari yaptırımlar uygulanacak. İlan sitelerindeki taşınmazlar ise yakından takip edilecek. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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emlak ilanı düzenlemesi, ticaret bakanlığı emlak kararı, fahiş fiyat cezası, taşınmaz ticareti yönetmeliği 2025, ev sahiplerine ceza, internet emlak ilanı denetimi
emlak ilanı düzenlemesi, ticaret bakanlığı emlak kararı, fahiş fiyat cezası, taşınmaz ticareti yönetmeliği 2025, ev sahiplerine ceza, internet emlak ilanı denetimi

Emlak ilanlarına yeni düzenleme: Cezalar geliyor

08:12 30.05.2025
© İHAEmlak vergisi
Emlak vergisi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© İHA
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Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarındaki spekülatif fiyat artışlarını önlemek için önemli bir adım attı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, gerekçesiz yüksek fiyat belirleyen sadece emlakçılar değil, ev sahipleri de ceza alabilecek.
Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarında manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yaptı. 30 Mayıs 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme, konut fiyatlarında piyasa dışı yükselişlerin önüne geçmeyi hedefliyor.

Sadece emlakçılar değil, ev sahipleri de sorumlu

Yeni yönetmelikle birlikte, sadece emlak ofisleri değil, ilanı veren taşınmaz sahipleri de artık doğrudan sorumlu tutulacak. Genel ekonomik verilerle uyuşmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışları yasaklandı.

Şeffaf piyasa hedefi

Bakanlık, bu adımın adil, rekabetçi ve dengeli bir emlak piyasası oluşturmayı amaçladığını belirtti. Fahiş fiyatla ilan veren kişi ya da kurumlara idari yaptırımlar uygulanacak. İlan sitelerindeki taşınmazlar ise yakından takip edilecek. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Gelinen aşamada, emlak sektöründe yaşanan fahiş ve manipülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup bu doğrultuda hazırlanan ve 30 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklanmış; ayrıca, emlak İşletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça düzenlenmiştir”
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