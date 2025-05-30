https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/emlak-ilanlarina-yeni-duzenleme-cezalar-geliyor-1096643154.html

Emlak ilanlarına yeni düzenleme: Cezalar geliyor

Emlak ilanlarına yeni düzenleme: Cezalar geliyor

Sputnik Türkiye

Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarındaki spekülatif fiyat artışlarını önlemek için önemli bir adım attı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeye göre... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T08:12+0300

2025-05-30T08:12+0300

2025-05-30T08:12+0300

yaşam

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Ticaret Bakanlığı, emlak ilanlarında manipülatif fiyat artışlarını önlemek amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yaptı. 30 Mayıs 2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme, konut fiyatlarında piyasa dışı yükselişlerin önüne geçmeyi hedefliyor.Sadece emlakçılar değil, ev sahipleri de sorumluYeni yönetmelikle birlikte, sadece emlak ofisleri değil, ilanı veren taşınmaz sahipleri de artık doğrudan sorumlu tutulacak. Genel ekonomik verilerle uyuşmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışları yasaklandı.Şeffaf piyasa hedefiBakanlık, bu adımın adil, rekabetçi ve dengeli bir emlak piyasası oluşturmayı amaçladığını belirtti. Fahiş fiyatla ilan veren kişi ya da kurumlara idari yaptırımlar uygulanacak. İlan sitelerindeki taşınmazlar ise yakından takip edilecek. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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