https://anlatilaninotesi.com.tr/20240803/uluslararasi-olimpiyat-komitesi-cezayirli-boksor-kadin-olarak-dogdu-kadin-olarak-boks-yapti-1086456575.html

Uluslararası Olimpiyat Komitesi: Cezayirli boksör kadın olarak doğdu, kadın olarak boks yaptı

Uluslararası Olimpiyat Komitesi: Cezayirli boksör kadın olarak doğdu, kadın olarak boks yaptı

Sputnik Türkiye

Uluslararası Olimpiyat Komitesi, sporcuların cinsiyet tanımlamasının ulusal belgelerine göre yapıldığını duyurdu. 03.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-03T01:34+0300

2024-08-03T01:34+0300

2024-08-03T01:34+0300

spor

uluslararası olimpiyat komitesi

uluslararası olimpiyat komitesi

uluslararası olimpiyat komitesi (ioc)

uluslararası olimpiyat komitesi (ioc) sporcular komisyonu

uluslararası olimpiyat komitesi sporcular komisyonu

uluslararası olimpiyat komitesi'nin (oic)

mark adams

imane khelif

boks

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Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Sözcüsü Mark Adams, Cezayirli boksör Imane Khelif'in 2023'te "cinsiyet uygunluğu testini" geçememesine rağmen 2024 Paris Olimpiyatları'nda kadınlar boks müsabakasında yarışmasıyla ilgili yapılan eleştirilere ilişkin, bu konudaki uygunluğun, ulusal belgelerde kadın olarak görünüp görünmemeyle ilgili olduğunu bildirdi.IOC sözcüsü Adams, komitenin günlük basın toplantısında, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İtalyan boksör Angela Carini'nin kadınlar boks müsabakasında, 2023'te "cinsiyet uygunluğu testini" geçemeyen Cezayirli rakibi Khelif'in karşısına çıktığı maça ilişkin açıklamalarda bulundu.Bir gazetecinin, "Söz konusu iki boksör (Khelif ve Tayvanlı Lin Yu Ting) hakkında basındaki olumsuz haberlere nasıl son vereceksiniz? Aynı zamanda bu spor dalında yarışan diğer boksörlere yönelik haksız muameleye nasıl son vereceksiniz?" sorusuna Adams, dün komitenin konuyla ilgili yayımladığı açıklamayı okuyarak cevap verdi.Adams, açıklamayı okumasının ardından soruya verdiği yanıtta, "Sanırım herkes bir müsabaka sırasında kuralların değiştirilmeyeceği konusunda hemfikirdir. Müsabakada kimse kuralları değiştirmemelidir" ifadesini kullandı.Herkesin yarışma kurallarından emin olması gerektiğini vurgulayan Adams, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bu açıklama ne bilim camiasında ne de başka bir yerde mevcut değil'Bir diğer gazetecinin de IOC tarafından yapılan açıklamada, İtalyan boksör Carini'nin çektiği acı ve yaralara hiçbir atıfta bulunulmamasını sorması üzerine Adams, "Tabii ki hiçbir sporcunun sakatlanmasını istemeyiz ve tabii ki sizin anlattığınız bu sakatlık ve diğerleri de aynı şekilde. Umarız iyi ve tam bir iyileşme gösterir" dedi. Adams, İtalyan sporcuya acil şifalar diledi.Adams, "Her insanın ayrımcılığa uğramadan yarışmaya katılma hakkı olduğunu söylüyorsunuz. Peki kromozomal yapıyı bilmediğine inanan kadınlara ne diyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:Adams, bu konu hakkında herkesin kendisinden basit açıklama beklendiğini ancak bunun mümkün olmadığını vurgulayarak, şunları söyledi:'Bu bir transseksüel vakası değil'Adams, Khelif'in 2023'te Yeni Delhi'de düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'ndan yüksek testosteron seviyesi nedeniyle diskalifiye edildiğine ilişkin bilginin sporcunun Olimpiyat profilinden çıkarılması hakkındaki soruya da yanıt verdi.Mark Adams, "Bu konuda kesin bir bilgiye sahip değiliz. Bu, Genel Sekreter tarafından aniden alınmış keyfi bir karardı ve sonrasında bir uzlaşma sağlandı. Ardından, daha önce yapılmış sonuçlar ve testlere dayandılar, fakat bu bilgiye sahip değiliz" dedi.Her zaman bir sporcunun cinsiyeti hakkında sorular olduğunu ancak bu soruya yanıt vermenin görevleri olmadığını kaydeden Adams, müsabakalara uygunluk kriterleri kapsamında IOC'nin, sporcuların pasaportundaki cinsiyeti tanıdığını anlattı.IOC Komitesi Sözcüsü Adams, sözlerini şöyle sürdürdü:Adams, kadın sporculara testosteron testi yaptırmadıklarını dile getirerek, bazı kadınların testosteron seviyesinin erkeklerinkini de geçebileceğini ileri sürdü.Bu hafta, Paris'teki North Paris Arena'da yapılan kadınlar 66 kiloda son 16 turunda İtalyan boksör Carini ile Khelif karşılaşmıştı.Carini, aldığı sert darbelerin ardından maçın 46. saniyesinde oyundan çekilmişti. Karşılaşmada yaşananların ardından Imane Khelif'in kariyerinde daha önce 2023 Dünya Boks Şampiyonası'ndan "cinsiyet uygunluk testleri de dahil olmak üzere" çeşitli testleri geçemediği spor kamuoyunca tartışılmaya başlanmıştı.IOC, dün yaptığı açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240802/uluslararasi-olimpiyat-komitesi-cinsiyet-testini-gecemeyen-iki-boksorun-testosteron-testini-yapmadi-1086441291.html

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