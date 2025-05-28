https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/borsa-istanbulda-piyasa-dolandiriciligi-operasyonu-cok-sayida-gozalti-karari-verildi-1096582063.html
Borsa İstanbul'da 'piyasa dolandırıcılığı' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı verildi
Borsa İstanbul'da 'piyasa dolandırıcılığı' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı verildi
Sputnik Türkiye
Borsa İstanbul'da bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T10:38+0300
2025-05-28T10:38+0300
2025-05-28T10:38+0300
ekonomi̇
borsa i̇stanbul
bi̇st
hisse senedi
dolandırıcılık
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Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda bazı işlemlerde 'piyasa dolandırıcılığı' yaptıkları iddiasıyla 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. isimli şirkete ait (PRKAB) ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.isimli şirkete ait (DOBUR) hisselerinde, “Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı” isimli sosyal medya sayfaları aracılığı ile manipülasyon yaptıkları iddia edildiHayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar dikkat çektiİstanbul Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu, Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası’nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması üzerine soruşturma başlattı.Hangi şirketlere ait hangi hisseler mercek altında ?Habertürk'ün haberine göre, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. isimli şirkete ait (PRKAB) ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.isimli şirkete ait (DOBUR) hisselerinde, “Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı” isimli sosyal medya sayfaları aracılığı ile manipülasyon yapıldığı iddia edildi9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi17 şüpheliye yönelik dün istanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara olmak üzere toplam 9 ilde operasyon düzenlendi. Şüpheliler hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı” suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik yakalama, arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250525/yarin-hesaplara-yatacak-hesaplarinizi-kontrol-edin-4-sirket-temettu-veriyor-1096488999.html
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borsa i̇stanbul, bi̇st, hisse senedi, dolandırıcılık
borsa i̇stanbul, bi̇st, hisse senedi, dolandırıcılık
Borsa İstanbul'da 'piyasa dolandırıcılığı' operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı verildi
Borsa İstanbul'da bazı işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yaptıkları iddia edilen 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda bazı işlemlerde 'piyasa dolandırıcılığı' yaptıkları iddiasıyla 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. isimli şirkete ait (PRKAB) ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.isimli şirkete ait (DOBUR) hisselerinde, “Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı” isimli sosyal medya sayfaları aracılığı ile manipülasyon yaptıkları iddia edildi
Hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar dikkat çekti
İstanbul Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu, Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası’nda işlem gören bazı sermaye piyasası araçlarında işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması üzerine soruşturma başlattı.
Hangi şirketlere ait hangi hisseler mercek altında ?
Habertürk'ün haberine göre, Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. isimli şirkete ait (PRKAB) ve Doğan Burda Dergi Yayıncılık ve Pazarlama A.Ş.isimli şirkete ait (DOBUR) hisselerinde, “Hektor, Hektor As ve Borsa Dostlar Konağı” isimli sosyal medya sayfaları aracılığı ile manipülasyon yapıldığı iddia edildi
9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi
17 şüpheliye yönelik dün istanbul, Antalya, Şanlıurfa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Bursa ve Ankara olmak üzere toplam 9 ilde operasyon düzenlendi. Şüpheliler hakkında, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve piyasa dolandırıcılığı” suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüphelilere yönelik yakalama, arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.