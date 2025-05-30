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Borcunu ödemeyen zamlı ödeyecek: GİB'den 2 Haziran uyarısı
Borcunu ödemeyen zamlı ödeyecek: GİB'den 2 Haziran uyarısı
Sputnik Türkiye
Gelir İdaresi Başkanlığı, 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında borçlarını taksitle ödeyen mükellefleri uyardı. 24'üncü taksit ödemesinin son günü 2... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T14:05+0300
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ekonomi̇
gelir i̇daresi başkanlığı
taksit
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 7440 Sayılı Kanun çerçevesinde borçlarını yapılandıran mükellefler için kritik bir hatırlatma yaptı. Yapılan açıklamada, 24’üncü taksit için son ödeme tarihinin 2 Haziran Pazartesi olduğu belirtildi.Üçten fazla gecikme yapılandırmayı bozuyorYapılandırma kapsamında taksitle ödeme seçeneğini tercih edenler için borç ödemelerinin sürdüğü vurgulanan açıklamada, bir takvim yılı içerisinde üçten fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik yatırılması halinde yapılandırma hakkının kaybedileceği hatırlatıldı.Eksik ödemeler için yeni tarih: 30 HaziranAçıklamada, bu yıl içinde ödenmeyen ya da eksik ödenen taksitlerin, 30 Haziran’a kadar yatırılabileceği, ancak gecikilen her ay için gecikme zammı oranında geç ödeme zammı uygulanacağı belirtildi. GİB, “Yapılandırmanın ihlal olmaması için taksitlerin süresinde ödenmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.Taksit kaçıranlar yapılandırma hakkını kaybedebilirÖdemelerin zamanında yapılmaması durumunda, mükellefler hem yapılandırma avantajlarını hem de yeniden hesaplanan borç indirimlerini kaybedebilir. Bu nedenle vergi borcunu yapılandıranların tarihleri yakından takip etmesi önem taşıyor.
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gelir i̇daresi başkanlığı, taksit, ödeme
gelir i̇daresi başkanlığı, taksit, ödeme

Borcunu ödemeyen zamlı ödeyecek: GİB'den 2 Haziran uyarısı

14:05 30.05.2025
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Gelir İdaresi Başkanlığı, 7440 Sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında borçlarını taksitle ödeyen mükellefleri uyardı. 24'üncü taksit ödemesinin son günü 2 Haziran Pazartesi. Üç taksitin zamanında ödenmemesi durumunda yapılandırma iptal ediliyor, hak kaybı yaşanabiliyor.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 7440 Sayılı Kanun çerçevesinde borçlarını yapılandıran mükellefler için kritik bir hatırlatma yaptı. Yapılan açıklamada, 24’üncü taksit için son ödeme tarihinin 2 Haziran Pazartesi olduğu belirtildi.

Üçten fazla gecikme yapılandırmayı bozuyor

Yapılandırma kapsamında taksitle ödeme seçeneğini tercih edenler için borç ödemelerinin sürdüğü vurgulanan açıklamada, bir takvim yılı içerisinde üçten fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik yatırılması halinde yapılandırma hakkının kaybedileceği hatırlatıldı.

Eksik ödemeler için yeni tarih: 30 Haziran

Açıklamada, bu yıl içinde ödenmeyen ya da eksik ödenen taksitlerin, 30 Haziran’a kadar yatırılabileceği, ancak gecikilen her ay için gecikme zammı oranında geç ödeme zammı uygulanacağı belirtildi. GİB, “Yapılandırmanın ihlal olmaması için taksitlerin süresinde ödenmesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

Taksit kaçıranlar yapılandırma hakkını kaybedebilir

Ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda, mükellefler hem yapılandırma avantajlarını hem de yeniden hesaplanan borç indirimlerini kaybedebilir. Bu nedenle vergi borcunu yapılandıranların tarihleri yakından takip etmesi önem taşıyor.
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