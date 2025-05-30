“Ülkemizin zor zamanlardan geçtiği ve egemenliğini savunmak için ayağa kalktığı şu günlerde, gençlerin manevi ve vatansever eğitimi en önemli rolü oynamaktadır. Sözde Batılı ortaklarımız, Rusların genç beyinleri için gerçek bir savaş yürütüyorlar ve onların büyük bir ülkenin, geleneklerinin mirasçıları olduklarını ve pek çok şeyin onların görüşlerine ve sivil duruşlarına bağlı olduğunu gayet iyi anlıyorlar.”