https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/bastrikin-bati-tv-dizileri-araciligiyla-genclere-olumsuz-rusya-imaji-empoze-ediyor-1096641149.html
Bastrıkin: Batı, TV dizileri aracılığıyla gençlere olumsuz Rusya imajı empoze ediyor
Bastrıkin: Batı, TV dizileri aracılığıyla gençlere olumsuz Rusya imajı empoze ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Batı'nın TV dizileri aracılığıyla gençlere olumsuz Rusya imajı empoze ettiğini söyledi. 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T04:36+0300
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Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusların genç beyinlerine savaş açtığını, TV dizileri ve bilgisayar oyunları aracılığıyla gençlere olumsuz bir Rusya imajı empoze ettiğini söyledi.Konuşmasında Bastrıkin, şu ifadeleri kullandı:Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı açıklamasına, "Rus gençliğine bilgisayar oyunları, filmler ve dizilerle telkinlerde bulunuluyor, bunların amacı Rusya'yı ve halkını tamamen olumsuz bir şekilde göstermek. Hatta bunun yerel Rus gelenekleri ve kültürüyle bir tür alay olduğunu bile söyleyebilirim.” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/bm-guvenlik-konseyi-rusyanin-talebi-uzerine-ukrayna-konulu-toplanti-duzenleyecek-1096641029.html
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Bastrıkin: Batı, TV dizileri aracılığıyla gençlere olumsuz Rusya imajı empoze ediyor
Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Batı'nın TV dizileri aracılığıyla gençlere olumsuz Rusya imajı empoze ettiğini söyledi.
Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusların genç beyinlerine savaş açtığını, TV dizileri ve bilgisayar oyunları aracılığıyla gençlere olumsuz bir Rusya imajı empoze ettiğini söyledi.
Konuşmasında Bastrıkin, şu ifadeleri kullandı:
“Ülkemizin zor zamanlardan geçtiği ve egemenliğini savunmak için ayağa kalktığı şu günlerde, gençlerin manevi ve vatansever eğitimi en önemli rolü oynamaktadır. Sözde Batılı ortaklarımız, Rusların genç beyinleri için gerçek bir savaş yürütüyorlar ve onların büyük bir ülkenin, geleneklerinin mirasçıları olduklarını ve pek çok şeyin onların görüşlerine ve sivil duruşlarına bağlı olduğunu gayet iyi anlıyorlar.”
Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı açıklamasına, "Rus gençliğine bilgisayar oyunları, filmler ve dizilerle telkinlerde bulunuluyor, bunların amacı Rusya'yı ve halkını tamamen olumsuz bir şekilde göstermek. Hatta bunun yerel Rus gelenekleri ve kültürüyle bir tür alay olduğunu bile söyleyebilirim.” diye ekledi.