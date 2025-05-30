Bastrıkin: Batı, TV dizileri aracılığıyla gençlere olumsuz Rusya imajı empoze ediyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aksi Yusuf ve peynir gemisi
07:07
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kocaeli’de şüpheli bebek ölümleri
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Zeynep Dizdar: 'Müzikten hiç kopmadım, sadece bekledim'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Gazze'de son durum: Filistinli gazeteci anlatıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabının yönü ile misafirlikte ince mesaj
16:06
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Çağ kapatıp, çağ açan fetih
17:16
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
18:17
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayvaz ile kasabın ortak hesabı
19:17
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
14 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/bastrikin-bati-tv-dizileri-araciligiyla-genclere-olumsuz-rusya-imaji-empoze-ediyor-1096641149.html
Bastrıkin: Batı, TV dizileri aracılığıyla gençlere olumsuz Rusya imajı empoze ediyor
Bastrıkin: Batı, TV dizileri aracılığıyla gençlere olumsuz Rusya imajı empoze ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Batı'nın TV dizileri aracılığıyla gençlere olumsuz Rusya imajı empoze ettiğini söyledi. 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T04:36+0300
2025-05-30T04:36+0300
dünya
rusya
dizi
film
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101420/78/1014207882_0:134:1507:982_1920x0_80_0_0_26c6c883bcf8fd6105e65d46e48deadd.jpg
Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusların genç beyinlerine savaş açtığını, TV dizileri ve bilgisayar oyunları aracılığıyla gençlere olumsuz bir Rusya imajı empoze ettiğini söyledi.Konuşmasında Bastrıkin, şu ifadeleri kullandı:Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı açıklamasına, "Rus gençliğine bilgisayar oyunları, filmler ve dizilerle telkinlerde bulunuluyor, bunların amacı Rusya'yı ve halkını tamamen olumsuz bir şekilde göstermek. Hatta bunun yerel Rus gelenekleri ve kültürüyle bir tür alay olduğunu bile söyleyebilirim.” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/bm-guvenlik-konseyi-rusyanin-talebi-uzerine-ukrayna-konulu-toplanti-duzenleyecek-1096641029.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101420/78/1014207882_0:0:1507:1131_1920x0_80_0_0_8ca21a170f642b24b63107103f948f5f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, dizi, film
rusya, dizi, film

Bastrıkin: Batı, TV dizileri aracılığıyla gençlere olumsuz Rusya imajı empoze ediyor

04:36 30.05.2025
© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Multimedya arşivine gidinRusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Batı'nın TV dizileri aracılığıyla gençlere olumsuz Rusya imajı empoze ettiğini söyledi.
Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin yaptığı açıklamada, Batı'nın Rusların genç beyinlerine savaş açtığını, TV dizileri ve bilgisayar oyunları aracılığıyla gençlere olumsuz bir Rusya imajı empoze ettiğini söyledi.
Konuşmasında Bastrıkin, şu ifadeleri kullandı:
“Ülkemizin zor zamanlardan geçtiği ve egemenliğini savunmak için ayağa kalktığı şu günlerde, gençlerin manevi ve vatansever eğitimi en önemli rolü oynamaktadır. Sözde Batılı ortaklarımız, Rusların genç beyinleri için gerçek bir savaş yürütüyorlar ve onların büyük bir ülkenin, geleneklerinin mirasçıları olduklarını ve pek çok şeyin onların görüşlerine ve sivil duruşlarına bağlı olduğunu gayet iyi anlıyorlar.”
Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi Başkanı açıklamasına, "Rus gençliğine bilgisayar oyunları, filmler ve dizilerle telkinlerde bulunuluyor, bunların amacı Rusya'yı ve halkını tamamen olumsuz bir şekilde göstermek. Hatta bunun yerel Rus gelenekleri ve kültürüyle bir tür alay olduğunu bile söyleyebilirim.” diye ekledi.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Lübnan Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin bir yıl daha uzatılmasını onayladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
BM Güvenlik Konseyi, Rusya’nın talebi üzerine Ukrayna konulu toplantı düzenleyecek
04:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала