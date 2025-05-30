https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/bakanlik-duyurdu-19-il-icin-sari-kodlu-uyari-verildi-1096669341.html
Bakanlık duyurdu: 19 il için sarı kodlu uyarı verildi
Bakanlık duyurdu: 19 il için sarı kodlu uyarı verildi
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, 31 Mayıs Cumartesi günü İç ve Batı bölgelerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini sarı kodlu uyarıyla duyurdu. Sel, su... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T19:18+0300
2025-05-30T19:18+0300
2025-05-30T19:20+0300
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hava sıcaklığı
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31 Mayıs 2025 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç ve Batı bölgelerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.İçişleri Bakanlığı'nın Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini paylaşarak yaptığı açıklamaya göre, İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Manisa'nın doğusu, Uşak, İzmir'in iç ve güneyi, Aydın ve Muğla), İç Anadolu'nun kuzey ve batısı (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir ve Konya'nın batısı), Batı Akdeniz (Antalya'nın iç ve doğusu, Burdur ve Isparta) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün güneyi) yerel olarak kuvvetli sağanak yağış görüleceği duyuruldu.Yetkililer, sarı kodlu uyarı vererek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini söyledi. Yağışların etkisinin 31 Mayıs saat 12.00’de başlayıp aynı gün saat 23.00’e kadar sürmesinin beklendiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/kurban-bayrami-hava-durumu-belli-oldu-yagis-var-mi-prof-dr-orhan-sen-acikladi-1096652770.html
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hava, hava kirliliği, hava sıcaklığı, sel, sel felaketi, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, dünya meteoroloji örgütü, meteoroloji bölge müdürlüğü, dünya meteoroloji günü
Bakanlık duyurdu: 19 il için sarı kodlu uyarı verildi
19:18 30.05.2025 (güncellendi: 19:20 30.05.2025)
İçişleri Bakanlığı, 31 Mayıs Cumartesi günü İç ve Batı bölgelerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini sarı kodlu uyarıyla duyurdu. Sel, su baskını, dolu, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı halkın dikkatli ve tedbirli olması istendi. Yağışların öğle saatlerinde başlayıp gece 23.00’e kadar sürmesi beklendiği açıklandı.
31 Mayıs 2025 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç ve Batı bölgelerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı'nın Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini paylaşarak yaptığı açıklamaya göre, İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Manisa'nın doğusu, Uşak, İzmir'in iç ve güneyi, Aydın ve Muğla), İç Anadolu'nun kuzey ve batısı (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir ve Konya'nın batısı), Batı Akdeniz (Antalya'nın iç ve doğusu, Burdur ve Isparta) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün güneyi) yerel olarak kuvvetli sağanak yağış görüleceği duyuruldu.
Yetkililer, sarı kodlu uyarı vererek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini söyledi. Yağışların etkisinin 31 Mayıs saat 12.00’de başlayıp aynı gün saat 23.00’e kadar sürmesinin beklendiği açıklandı.