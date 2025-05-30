https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/bakanlik-duyurdu-19-il-icin-sari-kodlu-uyari-verildi-1096669341.html

Bakanlık duyurdu: 19 il için sarı kodlu uyarı verildi

Bakanlık duyurdu: 19 il için sarı kodlu uyarı verildi

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, 31 Mayıs Cumartesi günü İç ve Batı bölgelerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini sarı kodlu uyarıyla duyurdu. Sel, su... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T19:18+0300

2025-05-30T19:18+0300

2025-05-30T19:20+0300

türki̇ye

hava

hava kirliliği

hava sıcaklığı

sel

sel felaketi

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

dünya meteoroloji örgütü

meteoroloji bölge müdürlüğü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/01/1089912661_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_f9d4f75c3c67e6ac4b7388d36f73c920.jpg

31 Mayıs 2025 Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren İç ve Batı bölgelerde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.İçişleri Bakanlığı'nın Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerini paylaşarak yaptığı açıklamaya göre, İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya, Denizli, Manisa'nın doğusu, Uşak, İzmir'in iç ve güneyi, Aydın ve Muğla), İç Anadolu'nun kuzey ve batısı (Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Eskişehir ve Konya'nın batısı), Batı Akdeniz (Antalya'nın iç ve doğusu, Burdur ve Isparta) ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde (Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün güneyi) yerel olarak kuvvetli sağanak yağış görüleceği duyuruldu.Yetkililer, sarı kodlu uyarı vererek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini söyledi. Yağışların etkisinin 31 Mayıs saat 12.00’de başlayıp aynı gün saat 23.00’e kadar sürmesinin beklendiği açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/kurban-bayrami-hava-durumu-belli-oldu-yagis-var-mi-prof-dr-orhan-sen-acikladi-1096652770.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hava, hava kirliliği, hava sıcaklığı, sel, sel felaketi, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, dünya meteoroloji örgütü, meteoroloji bölge müdürlüğü, dünya meteoroloji günü