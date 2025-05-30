https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ankara-valiligi-duyurdu-hobi-bahceleri-engellenecek-1096670616.html

Ankara Valiliği duyurdu: Hobi bahçeleri engellenecek

Ankara Valiliği duyurdu: Hobi bahçeleri engellenecek

Sputnik Türkiye

Ankara Valiliği, hobi bahçesi adı altında tarım arazilerinde izinsiz yapılaşmanın önlenmesi ve bu arazilerin mevzuata uygun kullanımının sağlanmasına yönelik... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

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Ankara Valiliği, tarım arazilerinde hızla yayılan kaçak 'hobi bahçesi' yapılaşmasına karşı yasal tedbirlerin artırıldığını duyurdu.Valilik, tarım arazilerinde izinsiz yapılaşmanın önlenmesi ve hobi bahçesi adı verilen bu arazilerin mevzuata uygun kullanımının sağlanmasına yönelik kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, 25 ilçe kaymakamı, belediye başkanları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'yle ilgili birimler katıldı. Tarım arazilerinin korunması, izinsiz yapılaşmanın engellenmesi ve yetki sınırlarının netleştirilmesi gibi konular detaylı şekilde ele alındı. Ankara’da 19 bin dekar alanda 840 kooperatif aracılığıyla izinsiz yapılaşma tespit edildiği belirtilirken, bu yapılar hakkında idari ve adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı. Valilik halkı mevzuata aykırı yapılar konusunda dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı.

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