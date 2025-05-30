https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ankara-valiligi-duyurdu-hobi-bahceleri-engellenecek-1096670616.html
Ankara Valiliği duyurdu: Hobi bahçeleri engellenecek
Ankara Valiliği duyurdu: Hobi bahçeleri engellenecek
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Ankara Valiliği, hobi bahçesi adı altında tarım arazilerinde izinsiz yapılaşmanın önlenmesi ve bu arazilerin mevzuata uygun kullanımının sağlanmasına yönelik... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T21:06+0300
2025-05-30T21:06+0300
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Ankara Valiliği, tarım arazilerinde hızla yayılan kaçak 'hobi bahçesi' yapılaşmasına karşı yasal tedbirlerin artırıldığını duyurdu.Valilik, tarım arazilerinde izinsiz yapılaşmanın önlenmesi ve hobi bahçesi adı verilen bu arazilerin mevzuata uygun kullanımının sağlanmasına yönelik kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, 25 ilçe kaymakamı, belediye başkanları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'yle ilgili birimler katıldı. Tarım arazilerinin korunması, izinsiz yapılaşmanın engellenmesi ve yetki sınırlarının netleştirilmesi gibi konular detaylı şekilde ele alındı. Ankara’da 19 bin dekar alanda 840 kooperatif aracılığıyla izinsiz yapılaşma tespit edildiği belirtilirken, bu yapılar hakkında idari ve adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı. Valilik halkı mevzuata aykırı yapılar konusunda dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ankaralilar-dikkat-valilik-saat-vererek-bir-uyari-daha-yapti-kentte-saganak-etkili-olacak-1096664580.html
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ankara, hobi, hobi bahçesi, kaçak, kaçak kazı, kaçak yapılaşma, kaçak yapılar, kaçak bina, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, elektrik, elektrik hattı, elektrik faturası
ankara, hobi, hobi bahçesi, kaçak, kaçak kazı, kaçak yapılaşma, kaçak yapılar, kaçak bina, doğalgaz, doğalgaz boru hattı, elektrik, elektrik hattı, elektrik faturası
Ankara Valiliği duyurdu: Hobi bahçeleri engellenecek
Ankara Valiliği, hobi bahçesi adı altında tarım arazilerinde izinsiz yapılaşmanın önlenmesi ve bu arazilerin mevzuata uygun kullanımının sağlanmasına yönelik toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda 19 bin dekar alanda 840 kooperatif aracılığıyla izinsiz yapılaşma tespit edildiği belirtilirken, bu yapılar hakkında işlemlerin başlatıldığı açıklandı.
Ankara Valiliği, tarım arazilerinde hızla yayılan kaçak 'hobi bahçesi' yapılaşmasına karşı yasal tedbirlerin artırıldığını duyurdu.
Valilik, tarım arazilerinde izinsiz yapılaşmanın önlenmesi ve hobi bahçesi adı verilen bu arazilerin mevzuata uygun kullanımının sağlanmasına yönelik kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, 25 ilçe kaymakamı, belediye başkanları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'yle ilgili birimler katıldı.
Tarım arazilerinin korunması, izinsiz yapılaşmanın engellenmesi ve yetki sınırlarının netleştirilmesi gibi konular detaylı şekilde ele alındı. Ankara’da 19 bin dekar alanda 840 kooperatif aracılığıyla izinsiz yapılaşma tespit edildiği belirtilirken, bu yapılar hakkında idari ve adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı. Valilik halkı mevzuata aykırı yapılar konusunda dikkatli ve duyarlı olmaya çağırdı.