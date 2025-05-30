https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/alaskada-mucize-kurtulus-uzerine-300-kiloluk-kaya-dustu-hayatta-kalmayi-basardi-1096662511.html

Alaska'da mucize kurtuluş: Üzerine 318 kiloluk kaya düştü, hayatta kalmayı başardı

Alaska'da mucize kurtuluş: Üzerine 318 kiloluk kaya düştü, hayatta kalmayı başardı

Sputnik Türkiye

Alaska'da 61 yaşındaki bir adam, buzulun yakınında yürüyüş yaparken dev bir kayanın altında kaldı. 3 saat boyunca buz gibi suda saatlerce mağdur kalan adam... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T15:47+0300

2025-05-30T15:47+0300

2025-05-30T15:49+0300

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alaska

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kaya

mahsur kalma

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Alaska'nın Seward kenti yakınlarında yer alan Godwin Buzulu'nda yaşanan olay, 61 yaşındaki Kell Morris ve eşi Jo Roop'un yürüyüşe çıkmasıyla başladı. Yürüyüş sırasında yaklaşık 318 kilogram ağırlığındaki bir kayanın ani şekilde düşmesiyle dere yatağına yüzüstü sıkışan adam, hareket edemez hale geldi.Eski bir polis olan eşinin soğukkanlılığını koruması ve kısa sürede yardım bulması, Morris'in üç saat boyunca donma tehlikesine rağmen hayatta kalmasını sağladı. Morris'in başını suyun üzerinde tutan kadın, 'yarım saat boyunca eşini kayalıkların arasından çıkarmaya çalıştığını ancak başarısız olunca sinyal bulmak için geldiği yoldan geri döndüğünü' söyledi. Roop, cep telefonu sinyali olmadığı için GPS sinyaliyle 911'i arayarak yardım çağrısında bulundu. Bu sırada, telsizden olayı duyan yakındaki bir kızak köpeği turizm şirketi helikopterlerini bölgeye yönlendirdi.İtfaiye ekipleri olay yerine ulaştığında Morris hala kayanın altına sıkışmış haldeydi. Kurtarma görevlileri, özel hava yastıkları ve tam 7 kişinin yardımıyla kayayı kaldırmayı başardı. Hipotermi geçiren adam, hastaneye kaldırıldı ve iki gece gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.İtfaiye şefi Clinton Crites, Morris'in hastanede daha uzun kalacağını düşünürken bir çizik bile almadan taburcu edildiğini söylerken Morris, "Beni yaşatan şey Jo’nun sakinliği ve ekiplere olan inancıydı” diyerek hem eşine hem kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/buzul-koyu-yuttu-cevresindeki-yerlesim-alanlari-ciddi-sel-baskini-tehlikesi-altinda-1096654588.html

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