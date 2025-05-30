Alaska'da mucize kurtuluş: Üzerine 318 kiloluk kaya düştü, hayatta kalmayı başardı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aksi Yusuf ve peynir gemisi
07:07
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kocaeli’de şüpheli bebek ölümleri
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Müzisyen Zeynep Dizdar: 'Müzikten hiç kopmadım, sadece bekledim'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka teknolojilerinin etik ve yasal sınırlarının önemi
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Filistinli Gazeteci Takiya: İsrail açlığı silah olarak kullanıyor
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabının yönü ile misafirlikte ince mesaj
16:06
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
10 dk
TARİHTE BUGÜN
Çağ kapatıp, çağ açan fetih
17:16
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı uyardı: Mayıs-Eylül ayları arası Batı Nil Virüsüne dikkat
18:17
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayvaz ile kasabın ortak hesabı
19:17
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Hakan Fidan’ın Ukrayna ziyareti
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:09
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:19
9 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gıda mühendisi Nurten Sırma: 'Kurban etini poşetlere koyup ağzını sıkıca bağlamak doğru değil'
12:05
82 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Emekli aylıkları ne olacak
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hakan Arslan:'Bakanlığın denetimine tabi olan konaklama işletmeleri tercih edilmeli'
16:37
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Hakan Arslan:'Bakanlığın denetimine tabi olan konaklama işletmeleri tercih edilmeli'
17:07
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:31
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/alaskada-mucize-kurtulus-uzerine-300-kiloluk-kaya-dustu-hayatta-kalmayi-basardi-1096662511.html
Alaska'da mucize kurtuluş: Üzerine 318 kiloluk kaya düştü, hayatta kalmayı başardı
Alaska'da mucize kurtuluş: Üzerine 318 kiloluk kaya düştü, hayatta kalmayı başardı
Sputnik Türkiye
Alaska'da 61 yaşındaki bir adam, buzulun yakınında yürüyüş yaparken dev bir kayanın altında kaldı. 3 saat boyunca buz gibi suda saatlerce mağdur kalan adam... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T15:47+0300
2025-05-30T15:49+0300
dünya
alaska
buzul
kaya
mahsur kalma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096661605_0:120:960:660_1920x0_80_0_0_531d2eb46799da4abe3910b742d72de7.jpg
Alaska'nın Seward kenti yakınlarında yer alan Godwin Buzulu'nda yaşanan olay, 61 yaşındaki Kell Morris ve eşi Jo Roop'un yürüyüşe çıkmasıyla başladı. Yürüyüş sırasında yaklaşık 318 kilogram ağırlığındaki bir kayanın ani şekilde düşmesiyle dere yatağına yüzüstü sıkışan adam, hareket edemez hale geldi.Eski bir polis olan eşinin soğukkanlılığını koruması ve kısa sürede yardım bulması, Morris'in üç saat boyunca donma tehlikesine rağmen hayatta kalmasını sağladı. Morris'in başını suyun üzerinde tutan kadın, 'yarım saat boyunca eşini kayalıkların arasından çıkarmaya çalıştığını ancak başarısız olunca sinyal bulmak için geldiği yoldan geri döndüğünü' söyledi. Roop, cep telefonu sinyali olmadığı için GPS sinyaliyle 911'i arayarak yardım çağrısında bulundu. Bu sırada, telsizden olayı duyan yakındaki bir kızak köpeği turizm şirketi helikopterlerini bölgeye yönlendirdi.İtfaiye ekipleri olay yerine ulaştığında Morris hala kayanın altına sıkışmış haldeydi. Kurtarma görevlileri, özel hava yastıkları ve tam 7 kişinin yardımıyla kayayı kaldırmayı başardı. Hipotermi geçiren adam, hastaneye kaldırıldı ve iki gece gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.İtfaiye şefi Clinton Crites, Morris'in hastanede daha uzun kalacağını düşünürken bir çizik bile almadan taburcu edildiğini söylerken Morris, "Beni yaşatan şey Jo’nun sakinliği ve ekiplere olan inancıydı” diyerek hem eşine hem kurtarma ekiplerine teşekkür etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/buzul-koyu-yuttu-cevresindeki-yerlesim-alanlari-ciddi-sel-baskini-tehlikesi-altinda-1096654588.html
alaska
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1e/1096661605_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_6051b26079d5dcb23e4a1c46c07b72da.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
alaska, buzul, kaya, mahsur kalma
alaska, buzul, kaya, mahsur kalma

Alaska'da mucize kurtuluş: Üzerine 318 kiloluk kaya düştü, hayatta kalmayı başardı

15:47 30.05.2025 (güncellendi: 15:49 30.05.2025)
© AP Photo / Jason HarringtonAlaska'da bir adam 300 kiloluk kaya parçasının altında tam 3 saat boyunca kaldı
Alaska'da bir adam 300 kiloluk kaya parçasının altında tam 3 saat boyunca kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© AP Photo / Jason Harrington
Abone ol
Alaska'da 61 yaşındaki bir adam, buzulun yakınında yürüyüş yaparken dev bir kayanın altında kaldı. 3 saat boyunca buz gibi suda saatlerce mağdur kalan adam, eşinin yardımıyla hayatta kaldı.
Alaska'nın Seward kenti yakınlarında yer alan Godwin Buzulu'nda yaşanan olay, 61 yaşındaki Kell Morris ve eşi Jo Roop'un yürüyüşe çıkmasıyla başladı. Yürüyüş sırasında yaklaşık 318 kilogram ağırlığındaki bir kayanın ani şekilde düşmesiyle dere yatağına yüzüstü sıkışan adam, hareket edemez hale geldi.
© AP Photo / Jason HarringtonAlaska'da bir adam 300 kiloluk kaya parçasının altında tam 3 saat boyunca kaldı
Alaska'da bir adam 300 kiloluk kaya parçasının altında tam 3 saat boyunca kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
Alaska'da bir adam 300 kiloluk kaya parçasının altında tam 3 saat boyunca kaldı
© AP Photo / Jason Harrington
Eski bir polis olan eşinin soğukkanlılığını koruması ve kısa sürede yardım bulması, Morris'in üç saat boyunca donma tehlikesine rağmen hayatta kalmasını sağladı. Morris'in başını suyun üzerinde tutan kadın, 'yarım saat boyunca eşini kayalıkların arasından çıkarmaya çalıştığını ancak başarısız olunca sinyal bulmak için geldiği yoldan geri döndüğünü' söyledi.
Roop, cep telefonu sinyali olmadığı için GPS sinyaliyle 911'i arayarak yardım çağrısında bulundu. Bu sırada, telsizden olayı duyan yakındaki bir kızak köpeği turizm şirketi helikopterlerini bölgeye yönlendirdi.
© AP Photo / Jason HarringtonAlaska'da bir adam 300 kiloluk kaya parçasının altında tam 3 saat boyunca kaldı
Alaska'da bir adam 300 kiloluk kaya parçasının altında tam 3 saat boyunca kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
Alaska'da bir adam 300 kiloluk kaya parçasının altında tam 3 saat boyunca kaldı
© AP Photo / Jason Harrington
İtfaiye ekipleri olay yerine ulaştığında Morris hala kayanın altına sıkışmış haldeydi. Kurtarma görevlileri, özel hava yastıkları ve tam 7 kişinin yardımıyla kayayı kaldırmayı başardı. Hipotermi geçiren adam, hastaneye kaldırıldı ve iki gece gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.
İtfaiye şefi Clinton Crites, Morris'in hastanede daha uzun kalacağını düşünürken bir çizik bile almadan taburcu edildiğini söylerken Morris, "Beni yaşatan şey Jo’nun sakinliği ve ekiplere olan inancıydı” diyerek hem eşine hem kurtarma ekiplerine teşekkür etti.
İsviçre’nin Blatten köyünde buzul felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
MULTİMEDYA
Buzul köyü yuttu: Çevresindeki yerleşim alanları 'ciddi' sel baskını tehlikesi altında
12:33
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала