Buzul köyü yuttu: Çevresindeki yerleşim alanları 'ciddi' sel baskını tehlikesi altında

İsviçre’nin güneyindeki Valais kantonunda bulunan Blatten köyü, dağ yamacından kopan kaya kütlelerinin Birch Buzulu’na çarpmasıyla tetiklenen dev bir çökme sonucu büyük bir felakete sahne oldu.
İsviçre’nin güneyindeki Valais kantonunda bulunan Blatten köyü, dağ yamacından kopan kaya kütlelerinin Birch Buzulu’na çarpmasıyla tetiklenen dev bir çökme sonucu büyük bir felakete sahne oldu.
28 Mayıs sabahı meydana gelen olayda milyonlarca metreküp kaya, çamur ve buz köyün üzerine aktı. Blatten’in neredeyse tamamı enkazla kaplanırken, doğal afet sonrası bölgede bir doğa haritası değişti.
28 Mayıs sabahı meydana gelen olayda milyonlarca metreküp kaya, çamur ve buz köyün üzerine aktı. Blatten’in neredeyse tamamı enkazla kaplanırken, doğal afet sonrası bölgede bir doğa haritası değişti.
Felaketin habercisi haftalar öncesinden gelmişti. Kleiner Nesthorn zirvesinden sarkan kaya kütleleri buzulun dengesini bozmuş, yetkililer halkı olası bir çökme riskine karşı uyarmıştı. Uyarılar sayesinde yaklaşık 300 kişilik nüfusun tamamı, evcil hayvanlarla birlikte köyden tahliye edildi. Ancak 64 yaşındaki bir erkekten hala haber alınamıyor.
Felaketin habercisi haftalar öncesinden gelmişti. Kleiner Nesthorn zirvesinden sarkan kaya kütleleri buzulun dengesini bozmuş, yetkililer halkı olası bir çökme riskine karşı uyarmıştı. Uyarılar sayesinde yaklaşık 300 kişilik nüfusun tamamı, evcil hayvanlarla birlikte köyden tahliye edildi. Ancak 64 yaşındaki bir erkekten hala haber alınamıyor.
Felaket yalnızca köyle sınırlı kalmadı. Heyelanla birlikte Lonza Nehri'nin yatağı tıkandı ve bölgede yeni bir göl oluştu.
Felaket yalnızca köyle sınırlı kalmadı. Heyelanla birlikte Lonza Nehri'nin yatağı tıkandı ve bölgede yeni bir göl oluştu.
Yetkililer, bu doğal barajın yıkılması durumunda alçak rakımlı yerleşimlerde ciddi sel baskınları yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Gampel ve Steg kasabaları risk altında.
Yetkililer, bu doğal barajın yıkılması durumunda alçak rakımlı yerleşimlerde ciddi sel baskınları yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Gampel ve Steg kasabaları risk altında.