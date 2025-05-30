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Buzul köyü yuttu: Çevresindeki yerleşim alanları 'ciddi' sel baskını tehlikesi altında
Buzul köyü yuttu: Çevresindeki yerleşim alanları 'ciddi' sel baskını tehlikesi altında
Sputnik Türkiye
Valais Alpleri'nde yer alan Blatten köyü, dev bir buzulun çökmesiyle yerle bir oldu. Onlarca ev enkaz altında kalırken, köy halkı daha önce uyarılar sayesinde... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, i̇sviçre, blatten

Buzul köyü yuttu: Çevresindeki yerleşim alanları 'ciddi' sel baskını tehlikesi altında

12:33 30.05.2025
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Valais Alpleri'nde yer alan Blatten köyü, dev bir buzulun çökmesiyle yerle bir oldu. Onlarca ev enkaz altında kalırken, köy halkı daha önce uyarılar sayesinde tahliye edilmişti. Ancak bir kişi hala kayıp ve bölgede sel baskını meydana gelebilir.
© AA / Mathieu Prudhomme

İsviçre’nin güneyindeki Valais kantonunda bulunan Blatten köyü, dağ yamacından kopan kaya kütlelerinin Birch Buzulu’na çarpmasıyla tetiklenen dev bir çökme sonucu büyük bir felakete sahne oldu.

İsviçre’nin güneyindeki Valais kantonunda bulunan Blatten köyü, dağ yamacından kopan kaya kütlelerinin Birch Buzulu’na çarpmasıyla tetiklenen dev bir çökme sonucu büyük bir felakete sahne oldu. - Sputnik Türkiye
1/5
© AA / Mathieu Prudhomme

İsviçre’nin güneyindeki Valais kantonunda bulunan Blatten köyü, dağ yamacından kopan kaya kütlelerinin Birch Buzulu’na çarpmasıyla tetiklenen dev bir çökme sonucu büyük bir felakete sahne oldu.

© AA / Mathieu Prudhomme

28 Mayıs sabahı meydana gelen olayda milyonlarca metreküp kaya, çamur ve buz köyün üzerine aktı. Blatten’in neredeyse tamamı enkazla kaplanırken, doğal afet sonrası bölgede bir doğa haritası değişti.

28 Mayıs sabahı meydana gelen olayda milyonlarca metreküp kaya, çamur ve buz köyün üzerine aktı. Blatten’in neredeyse tamamı enkazla kaplanırken, doğal afet sonrası bölgede bir doğa haritası değişti. - Sputnik Türkiye
2/5
© AA / Mathieu Prudhomme

28 Mayıs sabahı meydana gelen olayda milyonlarca metreküp kaya, çamur ve buz köyün üzerine aktı. Blatten’in neredeyse tamamı enkazla kaplanırken, doğal afet sonrası bölgede bir doğa haritası değişti.

© AA / Mathieu Prudhomme

Felaketin habercisi haftalar öncesinden gelmişti. Kleiner Nesthorn zirvesinden sarkan kaya kütleleri buzulun dengesini bozmuş, yetkililer halkı olası bir çökme riskine karşı uyarmıştı. Uyarılar sayesinde yaklaşık 300 kişilik nüfusun tamamı, evcil hayvanlarla birlikte köyden tahliye edildi. Ancak 64 yaşındaki bir erkekten hala haber alınamıyor.

Felaketin habercisi haftalar öncesinden gelmişti. Kleiner Nesthorn zirvesinden sarkan kaya kütleleri buzulun dengesini bozmuş, yetkililer halkı olası bir çökme riskine karşı uyarmıştı. Uyarılar sayesinde yaklaşık 300 kişilik nüfusun tamamı, evcil hayvanlarla birlikte köyden tahliye edildi. Ancak 64 yaşındaki bir erkekten hala haber alınamıyor. - Sputnik Türkiye
3/5
© AA / Mathieu Prudhomme

Felaketin habercisi haftalar öncesinden gelmişti. Kleiner Nesthorn zirvesinden sarkan kaya kütleleri buzulun dengesini bozmuş, yetkililer halkı olası bir çökme riskine karşı uyarmıştı. Uyarılar sayesinde yaklaşık 300 kişilik nüfusun tamamı, evcil hayvanlarla birlikte köyden tahliye edildi. Ancak 64 yaşındaki bir erkekten hala haber alınamıyor.

© AA / Mathieu Prudhomme

Felaket yalnızca köyle sınırlı kalmadı. Heyelanla birlikte Lonza Nehri'nin yatağı tıkandı ve bölgede yeni bir göl oluştu.

Felaket yalnızca köyle sınırlı kalmadı. Heyelanla birlikte Lonza Nehri&#x27;nin yatağı tıkandı ve bölgede yeni bir göl oluştu. - Sputnik Türkiye
4/5
© AA / Mathieu Prudhomme

Felaket yalnızca köyle sınırlı kalmadı. Heyelanla birlikte Lonza Nehri'nin yatağı tıkandı ve bölgede yeni bir göl oluştu.

© AA / Mathieu Prudhomme

Yetkililer, bu doğal barajın yıkılması durumunda alçak rakımlı yerleşimlerde ciddi sel baskınları yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Gampel ve Steg kasabaları risk altında.

Yetkililer, bu doğal barajın yıkılması durumunda alçak rakımlı yerleşimlerde ciddi sel baskınları yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Gampel ve Steg kasabaları risk altında. - Sputnik Türkiye
5/5
© AA / Mathieu Prudhomme

Yetkililer, bu doğal barajın yıkılması durumunda alçak rakımlı yerleşimlerde ciddi sel baskınları yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. Gampel ve Steg kasabaları risk altında.

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