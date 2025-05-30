Buzul köyü yuttu: Çevresindeki yerleşim alanları 'ciddi' sel baskını tehlikesi altında

Valais Alpleri'nde yer alan Blatten köyü, dev bir buzulun çökmesiyle yerle bir oldu. Onlarca ev enkaz altında kalırken, köy halkı daha önce uyarılar sayesinde tahliye edilmişti. Ancak bir kişi hala kayıp ve bölgede sel baskını meydana gelebilir.