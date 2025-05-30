Kandilli Rasathanesi'ne göre, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Akdeniz'in Girit Adası açıklarında yaşanan deprem sonrası açıklanan verilere göre, deprem yerin 6.5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntının ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Akdeniz’de, Girit Adası açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, sarsıntı yerin 6.5 kilometre... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem

© Fotoğraf deprem © Fotoğraf

Akdeniz’de, Girit Adası açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, sarsıntı yerin 6.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir ihbar bildirilmedi.