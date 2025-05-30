https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/akdenizde-40-buyuklugunde-deprem-1096668987.html
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Akdeniz’de, Girit Adası açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, sarsıntı yerin 6.5 kilometre... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T18:49+0300
2025-05-30T18:49+0300
2025-05-30T18:58+0300
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kandilli
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Kandilli Rasathanesi'ne göre, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Akdeniz'in Girit Adası açıklarında yaşanan deprem sonrası açıklanan verilere göre, deprem yerin 6.5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntının ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/afad-buyuklugunu-acikladi-muglada-deprem--1096665629.html
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deprem, akdeniz, girit adası, kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi, kandilli
deprem, akdeniz, girit adası, kandilli rasathanesi, boğaziçi üniversitesi kandilli rasathanesi, kandilli
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde deprem
18:49 30.05.2025 (güncellendi: 18:58 30.05.2025)
Akdeniz’de, Girit Adası açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, sarsıntı yerin 6.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Depremle ilgili şu ana kadar olumsuz bir ihbar bildirilmedi.
Kandilli Rasathanesi'ne göre, Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Akdeniz'in Girit Adası açıklarında yaşanan deprem sonrası açıklanan verilere göre, deprem yerin 6.5 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntının ardından herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.