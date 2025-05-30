https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/afad-buyuklugunu-acikladi-muglada-deprem--1096665629.html
AFAD büyüklüğünü açıkladı: Muğla'da deprem
AFAD büyüklüğünü açıkladı: Muğla'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Muğla açıklarında Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T17:09+0300
2025-05-30T17:09+0300
2025-05-30T17:29+0300
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Muğla ve çevresinde yaşayanlar sarsıntı hissetmelerinin ardından depremin merkez üssünü araştırmaya başladı.AFAD, bölgede meydana gelen depremi sosyal medya hesabından duyurdu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/naci-gorur-bingol-depremlerini-degerlendirdi-stresin-artmasina-neden-oluyor-olabilir-1096645910.html
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deprem, muğla, ege denizi, afad, türkiye
deprem, muğla, ege denizi, afad, türkiye
AFAD büyüklüğünü açıkladı: Muğla'da deprem
17:09 30.05.2025 (güncellendi: 17:29 30.05.2025)
AFAD, Muğla açıklarında Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muğla ve çevresinde yaşayanlar sarsıntı hissetmelerinin ardından depremin merkez üssünü araştırmaya başladı.
AFAD, bölgede meydana gelen depremi sosyal medya hesabından duyurdu:
Tarih-saat 30 Mayıs 2025 15:40:14 itibariyle Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [285.20 km] Datça (Muğla) 3,7 şiddetinde bir deprem olmuştur. Son dakika Muğla deprem haberleri 30 Mayıs 2025..Muğla AFAD son depremler ve Muğla Kandilli son dakika deprem listesi..