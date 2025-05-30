https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/akaryakitta-yeni-donem-2-haziranda-basliyor-1096644367.html

Akaryakıtta yeni dönem 2 Haziran’da başlıyor

Akaryakıtta yeni dönem 2 Haziran’da başlıyor

Sputnik Türkiye

2 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıt istasyonları, satışlarını UTTS sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Yeni uygulamayla birlikte taşıt tanıma zorunluluğu... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T09:24+0300

2025-05-30T09:24+0300

2025-05-30T09:24+0300

türki̇ye

ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts)

akaryakıt

araç

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Akaryakıt sektöründe büyük bir dijital dönüşüm başlıyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, 2 Haziran 2025 itibarıyla tüm akaryakıt satışlarının Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu.İstasyonlara yeni donanım zorunluluğuOkumuş’un açıklamasına göre, akaryakıt istasyonu işleten mükellefler, belirtilen tarihe kadar Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) ve Tabanca İletişim Modülü (TİM) donanımlarını temin edip Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla (YN ÖKC) entegre hale getirmek zorunda. Bu işlemlerin tamamlanmaması halinde, fiili satışlar yapılamayacak.Vergi belgesi şartları değişiyorYeni sistemle birlikte vergi uygulamaları açısından da köklü değişiklikler geliyor. Okumuş, “Taşıt Tanıma Birimi (TTB) zorunluluğu getirilen taşıtlar için UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, Vergi Usul Kanunu’na göre hiç düzenlenmemiş sayılacak” diyerek mükellefleri uyardı.Araç sahipleri için tarih uyarısıAraç sahipleri için tanımlanan kritik tarihler ise şöyle:Dış satışlara sınırlama geldiYeni dönemde dış satışlar da kapsam altına alındı. 1 Ocak 2025’te yürürlüğe giren düzenleme doğrultusunda, dökme yakıt alan araçların artık akaryakıt istasyonlarından satış yapmaları zorunlu hale geldi. Okumuş, “Aksi halde yakıt giderleri vergi indirimi kapsamında değerlendirilemeyecek, bu da kullanıcılar için büyük bir mali yük yaratacak” uyarısında bulundu.PÜİS Başkanı Okumuş, meslektaşlarına çağrıda bulunarak, “Nihai tüketici olan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için gereken bilgilendirmelerin titizlikle yapılması gerekiyor. Meslektaşlarımın bu konuda duyarlılık göstereceğine inanıyorum" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ali-yerlikaya-duyurdu-11-ulkenin-aradigi-23-kisi-turkiyede-yakalandi-1096643804.html

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ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts) , akaryakıt, araç