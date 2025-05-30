https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/akaryakitta-yeni-donem-2-haziranda-basliyor-1096644367.html
Akaryakıtta yeni dönem 2 Haziran’da başlıyor
Akaryakıtta yeni dönem 2 Haziran’da başlıyor
Sputnik Türkiye
2 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıt istasyonları, satışlarını UTTS sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Yeni uygulamayla birlikte taşıt tanıma zorunluluğu... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T09:24+0300
2025-05-30T09:24+0300
2025-05-30T09:24+0300
türki̇ye
ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts)
akaryakıt
araç
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Akaryakıt sektöründe büyük bir dijital dönüşüm başlıyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, 2 Haziran 2025 itibarıyla tüm akaryakıt satışlarının Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu.İstasyonlara yeni donanım zorunluluğuOkumuş’un açıklamasına göre, akaryakıt istasyonu işleten mükellefler, belirtilen tarihe kadar Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) ve Tabanca İletişim Modülü (TİM) donanımlarını temin edip Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla (YN ÖKC) entegre hale getirmek zorunda. Bu işlemlerin tamamlanmaması halinde, fiili satışlar yapılamayacak.Vergi belgesi şartları değişiyorYeni sistemle birlikte vergi uygulamaları açısından da köklü değişiklikler geliyor. Okumuş, “Taşıt Tanıma Birimi (TTB) zorunluluğu getirilen taşıtlar için UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, Vergi Usul Kanunu’na göre hiç düzenlenmemiş sayılacak” diyerek mükellefleri uyardı.Araç sahipleri için tarih uyarısıAraç sahipleri için tanımlanan kritik tarihler ise şöyle:Dış satışlara sınırlama geldiYeni dönemde dış satışlar da kapsam altına alındı. 1 Ocak 2025’te yürürlüğe giren düzenleme doğrultusunda, dökme yakıt alan araçların artık akaryakıt istasyonlarından satış yapmaları zorunlu hale geldi. Okumuş, “Aksi halde yakıt giderleri vergi indirimi kapsamında değerlendirilemeyecek, bu da kullanıcılar için büyük bir mali yük yaratacak” uyarısında bulundu.PÜİS Başkanı Okumuş, meslektaşlarına çağrıda bulunarak, “Nihai tüketici olan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için gereken bilgilendirmelerin titizlikle yapılması gerekiyor. Meslektaşlarımın bu konuda duyarlılık göstereceğine inanıyorum" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ali-yerlikaya-duyurdu-11-ulkenin-aradigi-23-kisi-turkiyede-yakalandi-1096643804.html
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ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts) , akaryakıt, araç
ulusal taşıt tanıma sistemi'ne (utts) , akaryakıt, araç
Akaryakıtta yeni dönem 2 Haziran’da başlıyor
2 Haziran 2025 itibarıyla akaryakıt istasyonları, satışlarını UTTS sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Yeni uygulamayla birlikte taşıt tanıma zorunluluğu geliyor; yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hem vergi avantajlarını kaybedecek hem de ceza riskiyle karşı karşıya kalacak.
Akaryakıt sektöründe büyük bir dijital dönüşüm başlıyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, 2 Haziran 2025 itibarıyla tüm akaryakıt satışlarının Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) üzerinden gerçekleştirileceğini duyurdu.
İstasyonlara yeni donanım zorunluluğu
Okumuş’un açıklamasına göre, akaryakıt istasyonu işleten mükellefler, belirtilen tarihe kadar Taşıt Tanıma Okuyucu (TTO) ve Tabanca İletişim Modülü (TİM) donanımlarını temin edip Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlarla (YN ÖKC) entegre hale getirmek zorunda. Bu işlemlerin tamamlanmaması halinde, fiili satışlar yapılamayacak.
Vergi belgesi şartları değişiyor
Yeni sistemle birlikte vergi uygulamaları açısından da köklü değişiklikler geliyor. Okumuş, “Taşıt Tanıma Birimi (TTB) zorunluluğu getirilen taşıtlar için UTTS kapsamında düzenlenmeyen belgeler, Vergi Usul Kanunu’na göre hiç düzenlenmemiş sayılacak” diyerek mükellefleri uyardı.
Araç sahipleri için tarih uyarısı
Araç sahipleri için tanımlanan kritik tarihler ise şöyle:
İşletmeye ait veya kiralanan taşıtlar
için: 2 Haziran’a kadar başvuru, 30 Haziran 2025’e kadar TTB takılması.
Sisteme dahil olmayan, ancak TTB kullanan taşıtlar
için: 1 Temmuz 2025 itibarıyla işlem yapılması.
Çift yakıtlı araçlar
için: Alternatif yakıt deposuna 31 Aralık 2025’e kadar TTB taktırılması gerekiyor.
Dış satışlara sınırlama geldi
Yeni dönemde dış satışlar da kapsam altına alındı. 1 Ocak 2025’te yürürlüğe giren düzenleme doğrultusunda, dökme yakıt alan araçların artık akaryakıt istasyonlarından satış yapmaları zorunlu hale geldi. Okumuş, “Aksi halde yakıt giderleri vergi indirimi kapsamında değerlendirilemeyecek, bu da kullanıcılar için büyük bir mali yük yaratacak” uyarısında bulundu.
PÜİS Başkanı Okumuş, meslektaşlarına çağrıda bulunarak, “Nihai tüketici olan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için gereken bilgilendirmelerin titizlikle yapılması gerekiyor. Meslektaşlarımın bu konuda duyarlılık göstereceğine inanıyorum" dedi.