https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ak-parti-tbmm-baskanligina-numan-kurtulmusu-yeniden-aday-gosterdi-1096666429.html

AK Parti, TBMM Başkanlığı'na Numan Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi

AK Parti, TBMM Başkanlığı'na Numan Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi

Sputnik Türkiye

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde başkanlığa yeniden aday oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, adaylık dilekçesini... 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T17:21+0300

2025-05-30T17:21+0300

2025-05-30T17:45+0300

poli̇ti̇ka

numan kurtulmuş

tbmm

ak parti

siyaset

siyaset meydanı

siyaset gündemi

meclis

meclis araştırma komisyonu

federal meclis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0b/1094369960_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_480be4712102897079cf4b992e2991dd.jpg

Numan Kurtulmuş, AK Parti Grubu'nun desteğiyle 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresi için TBMM Başkanlığı'na yeniden aday oldu.Kurtulmuş'un adaylık dilekçesi, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun’a teslim edildi. Güler’e, AK Parti Grup Başkanvekilleri ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Güler, Kurtulmuş’un adil ve çözüm odaklı yönetim anlayışıyla önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Meclis Başkanı seçiminin 3 Haziran’da tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/dem-partinin-tbmm-baskan-adayi-cengiz-candar-oldu-1096664471.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

numan kurtulmuş, tbmm, ak parti, siyaset, siyaset meydanı, siyaset gündemi, meclis, meclis araştırma komisyonu, federal meclis, meclis dijital mecralar komisyonu, ulusal meclis, meclis komisyonu