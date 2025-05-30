https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/ak-parti-tbmm-baskanligina-numan-kurtulmusu-yeniden-aday-gosterdi-1096666429.html
AK Parti, TBMM Başkanlığı'na Numan Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi
AK Parti, TBMM Başkanlığı'na Numan Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde başkanlığa yeniden aday oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, adaylık dilekçesini... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T17:21+0300
2025-05-30T17:21+0300
2025-05-30T17:45+0300
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Numan Kurtulmuş, AK Parti Grubu'nun desteğiyle 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresi için TBMM Başkanlığı'na yeniden aday oldu.Kurtulmuş'un adaylık dilekçesi, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun’a teslim edildi. Güler’e, AK Parti Grup Başkanvekilleri ve bazı milletvekilleri de eşlik etti. Güler, Kurtulmuş’un adil ve çözüm odaklı yönetim anlayışıyla önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Meclis Başkanı seçiminin 3 Haziran’da tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/dem-partinin-tbmm-baskan-adayi-cengiz-candar-oldu-1096664471.html
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numan kurtulmuş, tbmm, ak parti, siyaset, siyaset meydanı, siyaset gündemi, meclis, meclis araştırma komisyonu, federal meclis, meclis dijital mecralar komisyonu, ulusal meclis, meclis komisyonu
AK Parti, TBMM Başkanlığı'na Numan Kurtulmuş'u yeniden aday gösterdi
17:21 30.05.2025 (güncellendi: 17:45 30.05.2025)
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresinde başkanlığa yeniden aday oldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, adaylık dilekçesini TBMM Genel Sekreteri'ne sundu. Güler, Kurtulmuş’un görev süresince adil ve çözüm odaklı bir yönetim sergilediğini belirtti.
Numan Kurtulmuş, AK Parti Grubu'nun desteğiyle 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresi için TBMM Başkanlığı'na yeniden aday oldu.
Kurtulmuş'un adaylık dilekçesi, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler tarafından TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun’a teslim edildi. Güler’e, AK Parti Grup Başkanvekilleri ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.
Güler, Kurtulmuş’un adil ve çözüm odaklı yönetim anlayışıyla önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Meclis Başkanı seçiminin 3 Haziran’da tamamlanmasının beklendiği ifade edildi.