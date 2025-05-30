https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/dem-partinin-tbmm-baskan-adayi-cengiz-candar-oldu-1096664471.html

DEM Parti'nin TBMM Başkan adayı Cengiz Çandar oldu

DEM Parti'nin TBMM Başkan adayı Cengiz Çandar oldu

Sputnik Türkiye

DEM Parti, TBMM Başkanı seçimi için Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar'ı aday gösterdi. 30.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-30T16:19+0300

2025-05-30T16:19+0300

2025-05-30T16:19+0300

türki̇ye

dem parti

cengiz çandar

tbmm

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DEM Parti, 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresi TBMM Başkanı seçimi için Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'ı aday gösterdi.Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ve Mardin Milletvekili George Aslan, partilerinin TBMM Başkanı adayı için dilekçeyi TBMM Genel Sekreterliğine sundu. 3 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde Çandar'ı aday gösterdiklerini belirten Ayan, Demokratik, katılımcı bir Meclis Başkanı olacağına inancımız tamdır" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/tbmm-baskanligi-secim-sureci-28-mayista-basliyor-1095886547.html

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