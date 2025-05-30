https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/dem-partinin-tbmm-baskan-adayi-cengiz-candar-oldu-1096664471.html
DEM Parti'nin TBMM Başkan adayı Cengiz Çandar oldu
DEM Parti'nin TBMM Başkan adayı Cengiz Çandar oldu
Sputnik Türkiye
DEM Parti, TBMM Başkanı seçimi için Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar'ı aday gösterdi. 30.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-30T16:19+0300
2025-05-30T16:19+0300
2025-05-30T16:19+0300
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cengiz çandar
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DEM Parti, 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresi TBMM Başkanı seçimi için Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'ı aday gösterdi.Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ve Mardin Milletvekili George Aslan, partilerinin TBMM Başkanı adayı için dilekçeyi TBMM Genel Sekreterliğine sundu. 3 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde Çandar'ı aday gösterdiklerini belirten Ayan, Demokratik, katılımcı bir Meclis Başkanı olacağına inancımız tamdır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250503/tbmm-baskanligi-secim-sureci-28-mayista-basliyor-1095886547.html
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dem parti, cengiz çandar, tbmm
dem parti, cengiz çandar, tbmm
DEM Parti'nin TBMM Başkan adayı Cengiz Çandar oldu
DEM Parti, TBMM Başkanı seçimi için Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar'ı aday gösterdi.
DEM Parti, 28. Yasama Dönemi'nin ikinci devresi TBMM Başkanı seçimi için Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar'ı aday gösterdi.
Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ve Mardin Milletvekili George Aslan, partilerinin TBMM Başkanı adayı için dilekçeyi TBMM Genel Sekreterliğine sundu. 3 Haziran'da gerçekleştirilecek seçimlerde Çandar'ı aday gösterdiklerini belirten Ayan, Demokratik, katılımcı bir Meclis Başkanı olacağına inancımız tamdır" dedi.