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Adem Asil, ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu
Adem Asil, ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu
Sputnik Türkiye
Milli cimnastikçi Adem Asil, Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde 14.400 puanla altın madalya kazandı. Aynı puanı alan... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
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Adem Asil, Avrupa Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazanarak toplam madalya sayısını 11’e çıkardı.Almanya’nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda milli sporcu Adem Asil, bireysel halka aletinde altın madalya kazandı. Finalde 14.400 puan alan Adem, bu derecesiyle Yunan sporcu Eleftherios Petrounias'la birlikte birinciliği paylaştı. Bu başarı, Adem Asil’in organizasyondaki ikinci altın madalyası oldu. Daha önce bireysel genel tasnif finalinde de altın madalya kazanan milli sporcu, Avrupa Şampiyonası’ndaki toplam madalya sayısını 11’e çıkardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/milli-sporcu-adem-asil-avrupa-sampiyonu-oldu-1096639058.html
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adem asil, atletizm, avrupa atletizm birliği, dünya atletizm şampiyonası, dünya salon atletizm turu, spor, gençlik ve spor bakanlığı, spor salonu
adem asil, atletizm, avrupa atletizm birliği, dünya atletizm şampiyonası, dünya salon atletizm turu, spor, gençlik ve spor bakanlığı, spor salonu

Adem Asil, ikinci kez Avrupa şampiyonu oldu

21:50 30.05.2025
© AAMilli sporcu Adem Asil
Milli sporcu Adem Asil - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© AA
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Milli cimnastikçi Adem Asil, Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda halka aletinde 14.400 puanla altın madalya kazandı. Aynı puanı alan Yunan sporcu Eleftherios Petrounias'la birlikte kürsünün zirvesini paylaşan Adem, organizasyondaki ikinci altın madalyasını elde etti.
Adem Asil, Avrupa Şampiyonası’nda halka aletinde altın madalya kazanarak toplam madalya sayısını 11’e çıkardı.
Almanya’nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda milli sporcu Adem Asil, bireysel halka aletinde altın madalya kazandı. Finalde 14.400 puan alan Adem, bu derecesiyle Yunan sporcu Eleftherios Petrounias'la birlikte birinciliği paylaştı.
Bu başarı, Adem Asil’in organizasyondaki ikinci altın madalyası oldu. Daha önce bireysel genel tasnif finalinde de altın madalya kazanan milli sporcu, Avrupa Şampiyonası’ndaki toplam madalya sayısını 11’e çıkardı.
Milli sporcu Adem Asil - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
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Milli sporcu Adem Asil, Avrupa Şampiyonu oldu
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