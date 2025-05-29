https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/milli-sporcu-adem-asil-avrupa-sampiyonu-oldu-1096639058.html

Milli sporcu Adem Asil, Avrupa Şampiyonu oldu

Milli sporcu Adem Asil, Avrupa Şampiyonu oldu

Sputnik Türkiye

Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen şampiyonada milli sporcu Adem Asil, erkekler bireysel genel tasnif finalinde 82.398 puanla Avrupa şampiyonu oldu. Asil... 29.05.2025, Sputnik Türkiye

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spor

adem asil

atlet

atletizm

türkiye atletizm federasyonu (taf)

altın madalya

spor

gençlik ve spor bakanlığı

spor salonu

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Milli atlet Adem Asil, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, bireysel genel tasnif finalinde altın madalyaya uzandı. Şampiyonanın dördüncü gününde gerçekleşen finalde yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfiks aletlerinde başarılı seriler sunan Adem Asil, toplamda 82.398 puan topladı. Bu etkileyici performansıyla Avrupa şampiyonu olan milli cimnastikçi, üst üste ikinci kez bireysel genel tasnifte altın madalya kazanmış oldu. Adem Asil, 2023 yılında Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da aynı başarıyı elde etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/milli-okcu-mete-gazoz-2025-avrupa-okculuk-grand-prix-finalinde-altin-madalya-kazandi-1095720912.html

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Sputnik Türkiye

adem asil, atlet, atletizm, türkiye atletizm federasyonu (taf), altın madalya, spor, gençlik ve spor bakanlığı, spor salonu