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Milli sporcu Adem Asil, Avrupa Şampiyonu oldu
Milli sporcu Adem Asil, Avrupa Şampiyonu oldu
Sputnik Türkiye
Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen şampiyonada milli sporcu Adem Asil, erkekler bireysel genel tasnif finalinde 82.398 puanla Avrupa şampiyonu oldu. Asil... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
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Milli atlet Adem Asil, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, bireysel genel tasnif finalinde altın madalyaya uzandı. Şampiyonanın dördüncü gününde gerçekleşen finalde yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfiks aletlerinde başarılı seriler sunan Adem Asil, toplamda 82.398 puan topladı. Bu etkileyici performansıyla Avrupa şampiyonu olan milli cimnastikçi, üst üste ikinci kez bireysel genel tasnifte altın madalya kazanmış oldu. Adem Asil, 2023 yılında Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da aynı başarıyı elde etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/milli-okcu-mete-gazoz-2025-avrupa-okculuk-grand-prix-finalinde-altin-madalya-kazandi-1095720912.html
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adem asil, atlet, atletizm, türkiye atletizm federasyonu (taf), altın madalya, spor, gençlik ve spor bakanlığı, spor salonu
adem asil, atlet, atletizm, türkiye atletizm federasyonu (taf), altın madalya, spor, gençlik ve spor bakanlığı, spor salonu

Milli sporcu Adem Asil, Avrupa Şampiyonu oldu

23:04 29.05.2025
© AAMilli sporcu Adem Asil
Milli sporcu Adem Asil - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© AA
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Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen şampiyonada milli sporcu Adem Asil, erkekler bireysel genel tasnif finalinde 82.398 puanla Avrupa şampiyonu oldu. Asil, bu başarıyla 2023 Antalya'daki şampiyonada kazandığı altın madalyayı tekrarlayarak Türkiye'ye gurur yaşattı.
Milli atlet Adem Asil, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Adem Asil, bireysel genel tasnif finalinde altın madalyaya uzandı. Şampiyonanın dördüncü gününde gerçekleşen finalde yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfiks aletlerinde başarılı seriler sunan Adem Asil, toplamda 82.398 puan topladı.
Bu etkileyici performansıyla Avrupa şampiyonu olan milli cimnastikçi, üst üste ikinci kez bireysel genel tasnifte altın madalya kazanmış oldu. Adem Asil, 2023 yılında Antalya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da aynı başarıyı elde etmişti.
Mete Gazoz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.04.2025
SPOR
Milli okçu Mete Gazoz, 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix finalinde altın madalya kazandı
27 Nisan, 17:20
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