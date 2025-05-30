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ABD Dışişleri Bakanlığı: Çinli öğrencilerle ilgili her vize kararı 'ulusal güvenlik' kararı olarak değerlendiriliyor
ABD Dışişleri Bakanlığı: Çinli öğrencilerle ilgili her vize kararı 'ulusal güvenlik' kararı olarak değerlendiriliyor
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Çinli öğrencilerin vizelerinin iptali kararı hakkında konuşma yaparken, vize kararlarının 'ulusal güvenlik' kararı... 30.05.2025, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD'deki üniversitelerdeki Çinli öğrencilerin vizelerinin iptal edilmesi sürecine ilişkin konuştu.Açıklamasında Bruce, "Çin Komünist Partisinin askeri gücünü artırmak, istihbarat toplamak veya muhalefeti bastırmak için ABD üniversitelerini sömürmesini veya ABD'nin araştırma, fikri mülkiyet veya teknolojilerini çalmasını tolere etmeyeceğiz" dedi.Ayrıca Bruce, Çinli öğrencilerle ilgili her vize kararının 'ulusal güvenlik' kararı olarak değerlendirildiğini vurguladı.'ABD Çinli öğrencilerin vizelerini iptal etmeye başlayacak'ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, önceki gün yaptığı açıklamada, "ABD, Çin Komünist Partisi ile bağlantıları olan veya kritik alanlarda eğitim görenler de dahil olmak üzere Çinli öğrencilerin vizelerini iptal etmeye başlayacak." ifadelerini kullanmıştı. Açıklanan kararın ardından Çin'den tepki gecikmemişti.'ABD özgürlük ve açıklık konusundaki ikiyüzlülüğünü gösterdi'Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin ülkede öğrenim gören bazı Çinli öğrencilerin vizelerinin iptal etmeye başlayacağı açıklamasına tepki göstermişti.Çin'in söz konusu karara karşı olduğunu ve bunu protesto ettiğini ifade eden Sözcü Mao, "ABD'nin siyasi güdülerle attığı bu ayrımcı adım, özgürlük ve açıklık konusundaki ikiyüzlülüğünü göstermiştir." demişti.
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abd, marco rubio, abd, çin, dışişleri bakanlığı, çin dışişleri bakanlığı, çin komünist partisi (çkp)

ABD Dışişleri Bakanlığı: Çinli öğrencilerle ilgili her vize kararı 'ulusal güvenlik' kararı olarak değerlendiriliyor

00:13 30.05.2025
© AA / Yasin ÖztürkABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
© AA / Yasin Öztürk
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Çinli öğrencilerin vizelerinin iptali kararı hakkında konuşma yaparken, vize kararlarının 'ulusal güvenlik' kararı olarak değerlendirildiğini açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD'deki üniversitelerdeki Çinli öğrencilerin vizelerinin iptal edilmesi sürecine ilişkin konuştu.
Açıklamasında Bruce, "Çin Komünist Partisinin askeri gücünü artırmak, istihbarat toplamak veya muhalefeti bastırmak için ABD üniversitelerini sömürmesini veya ABD'nin araştırma, fikri mülkiyet veya teknolojilerini çalmasını tolere etmeyeceğiz" dedi.
Ayrıca Bruce, Çinli öğrencilerle ilgili her vize kararının 'ulusal güvenlik' kararı olarak değerlendirildiğini vurguladı.

'ABD Çinli öğrencilerin vizelerini iptal etmeye başlayacak'

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, önceki gün yaptığı açıklamada, "ABD, Çin Komünist Partisi ile bağlantıları olan veya kritik alanlarda eğitim görenler de dahil olmak üzere Çinli öğrencilerin vizelerini iptal etmeye başlayacak." ifadelerini kullanmıştı. Açıklanan kararın ardından Çin'den tepki gecikmemişti.

'ABD özgürlük ve açıklık konusundaki ikiyüzlülüğünü gösterdi'

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD'nin ülkede öğrenim gören bazı Çinli öğrencilerin vizelerinin iptal etmeye başlayacağı açıklamasına tepki göstermişti.
Çin'in söz konusu karara karşı olduğunu ve bunu protesto ettiğini ifade eden Sözcü Mao, "ABD'nin siyasi güdülerle attığı bu ayrımcı adım, özgürlük ve açıklık konusundaki ikiyüzlülüğünü göstermiştir." demişti.
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