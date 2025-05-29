https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/trumpin-gumruk-vergilerine-engel-karari-cikmisti-yuksek-mahkemeye-gidebiliriz-1096638672.html
Trump'ın gümrük vergilerine 'engel' kararı çıkmıştı: 'Yüksek mahkemeye gidebiliriz'
Trump'ın gümrük vergilerine 'engel' kararı çıkmıştı: 'Yüksek mahkemeye gidebiliriz'
Sputnik Türkiye
ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerine engel kararı çıkarmasının ardından, Trump yönetimi Yüksek Mahkeme'ye... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T22:40+0300
2025-05-29T22:40+0300
2025-05-29T22:40+0300
dünya
abd
donald trump
gümrük vergisi
yönetim
mahkeme
yüksek mahkeme
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ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin dün aldığı Trump'ın diğer ülkelere getirdiği gümrük vergilerinin yasal yetkilerini aştığına hükmederek, bu vergilerin uygulanmasını engelleme kararına itiraz etti.'Başkan'ın elini ciddi şekilde kısıtlayan bir karar'Karara, hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve Trump'ın yetkisine müdahale ettiği gerekçesiyle itiraz eden yönetim, söz konusu kararın 'Başkan'ın elini ciddi şekilde kısıtlayarak ve devam eden müzakerelerin temelini zayıflatarak düzinelerce ülkeyle devam eden müzakereleri tehlikeye attığını' ifade etti.'Telafisi mümkün olmayan zararlardan kaçınmak için Yüksek Mahkemeye başvuracağız'Ayrıca Trump yönetimi, söz konusu kararın askıya alınmaması halinde 'telafisi mümkün olmayan ulusal güvenlik ve ekonomik zararlardan kaçınmak' için yarın Yüksek Mahkemeye başvurmayı planladığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/abd-uluslararasi-ticaret-mahkemesi-trumpin-gumruk-vergilerini-engelledi-baskan-yasal-yetkini-asti-1096611878.html
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abd, donald trump, gümrük vergisi, yönetim, mahkeme, yüksek mahkeme
abd, donald trump, gümrük vergisi, yönetim, mahkeme, yüksek mahkeme
Trump'ın gümrük vergilerine 'engel' kararı çıkmıştı: 'Yüksek mahkemeye gidebiliriz'
ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerine engel kararı çıkarmasının ardından, Trump yönetimi Yüksek Mahkeme'ye gideceğini açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin dün aldığı Trump'ın diğer ülkelere getirdiği gümrük vergilerinin yasal yetkilerini aştığına hükmederek, bu vergilerin uygulanmasını engelleme kararına itiraz etti.
'Başkan'ın elini ciddi şekilde kısıtlayan bir karar'
Karara, hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve Trump'ın yetkisine müdahale ettiği gerekçesiyle itiraz eden yönetim, söz konusu kararın 'Başkan'ın elini ciddi şekilde kısıtlayarak ve devam eden müzakerelerin temelini zayıflatarak düzinelerce ülkeyle devam eden müzakereleri tehlikeye attığını' ifade etti.
'Telafisi mümkün olmayan zararlardan kaçınmak için Yüksek Mahkemeye başvuracağız'
Ayrıca Trump yönetimi, söz konusu kararın askıya alınmaması halinde 'telafisi mümkün olmayan ulusal güvenlik ve ekonomik zararlardan kaçınmak' için yarın Yüksek Mahkemeye başvurmayı planladığını açıkladı.