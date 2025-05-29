https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/zelenskiy-merz-ile-taurus-tedariki-konusu-uzerinde-calisiyoruz-1096608430.html
Zelenskiy: Merz ile Taurus tedariki konusu üzerinde çalışıyoruz
Zelenskiy: Merz ile Taurus tedariki konusu üzerinde çalışıyoruz
Sputnik Türkiye
Zelenskiy, Kiev ve Berlin'in Ukrayna'ya uzun menzilli Taurus seyir füzelerinin tedariki konusu üzerinde ‘çalıştıklarını’ belirtti. 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T01:13+0300
2025-05-29T01:13+0300
2025-05-29T01:11+0300
ukrayna kri̇zi̇
vladimir zelenskiy
rtl
kiev
berlin
taurus
friedrich merz
dmitriy peskov
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086084778_0:38:745:457_1920x0_80_0_0_82c688bef8bef1b4fbe8c9e6cf8ab34b.png
Vladimir Zelenskiy, Alman televizyonu RTL'ye verdiği demeçte, Kiev ve Berlin'in Ukrayna'ya uzun menzilli Taurus seyir füzelerinin tedariki konusu üzerinde ‘çalıştıklarını’ söyledi, ancak ayrıntıları açıklamayı reddetti ve nedenini 'Merz'e söz verdiği ve sözünü tutacağı' şeklinde açıkladı.Zelenskiy, “Taurus konusu, Başbakan Merz ile iki kez konuştuğumuz bir konu. Bu yönde çalışıyoruz ama daha fazla ayrıntı veremem, başbakana söz verdim ve sözümü tutacağım” dedi.Daha önce Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Almanya'nın Ukrayna'nın kendi uzun menzilli silahlarını geliştirmesini destekleyeceğini ifade etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Merz'in uzun menzilli füzeler konusunda yaptığı açıklamaları savaş kışkırtıcılığı ve Ukraynalıları savaşmaya zorlama girişimleri olduğunu belirtmiş ve Berlin'in kışkırtıcı eylemlerine rağmen Moskova'nın Ukrayna çözüm sürecinin devam edebileceğini umduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/yabanci-uzmanlar-merzin-ukraynaya-uzun-menzilli-fuze-tedarikine-iliskin-aciklamasini-degerlendirdi-1096604965.html
kiev
berlin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086084778_44:0:703:494_1920x0_80_0_0_7019013b0922a54b17675af465380382.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir zelenskiy, rtl, kiev, berlin, taurus, friedrich merz, dmitriy peskov
vladimir zelenskiy, rtl, kiev, berlin, taurus, friedrich merz, dmitriy peskov
Zelenskiy: Merz ile Taurus tedariki konusu üzerinde çalışıyoruz
Zelenskiy, Kiev ve Berlin'in Ukrayna'ya uzun menzilli Taurus seyir füzelerinin tedariki konusu üzerinde ‘çalıştıklarını’ belirtti.
Vladimir Zelenskiy, Alman televizyonu RTL'ye verdiği demeçte, Kiev ve Berlin'in Ukrayna'ya uzun menzilli Taurus seyir füzelerinin tedariki konusu üzerinde ‘çalıştıklarını’ söyledi, ancak ayrıntıları açıklamayı reddetti ve nedenini 'Merz'e söz verdiği ve sözünü tutacağı' şeklinde açıkladı.
Zelenskiy, “Taurus konusu, Başbakan Merz ile iki kez konuştuğumuz bir konu. Bu yönde çalışıyoruz ama daha fazla ayrıntı veremem, başbakana söz verdim ve sözümü tutacağım” dedi.
Daha önce Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Almanya'nın Ukrayna'nın kendi uzun menzilli silahlarını geliştirmesini destekleyeceğini ifade etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Merz'in uzun menzilli füzeler konusunda yaptığı açıklamaları savaş kışkırtıcılığı ve Ukraynalıları savaşmaya zorlama girişimleri olduğunu belirtmiş ve Berlin'in kışkırtıcı eylemlerine rağmen Moskova'nın Ukrayna çözüm sürecinin devam edebileceğini umduğunu vurgulamıştı.