https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/zelenskiy-merz-ile-taurus-tedariki-konusu-uzerinde-calisiyoruz-1096608430.html

Zelenskiy: Merz ile Taurus tedariki konusu üzerinde çalışıyoruz

Zelenskiy: Merz ile Taurus tedariki konusu üzerinde çalışıyoruz

Sputnik Türkiye

Zelenskiy, Kiev ve Berlin'in Ukrayna'ya uzun menzilli Taurus seyir füzelerinin tedariki konusu üzerinde ‘çalıştıklarını’ belirtti. 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T01:13+0300

2025-05-29T01:13+0300

2025-05-29T01:11+0300

ukrayna kri̇zi̇

vladimir zelenskiy

rtl

kiev

berlin

taurus

friedrich merz

dmitriy peskov

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/15/1086084778_0:38:745:457_1920x0_80_0_0_82c688bef8bef1b4fbe8c9e6cf8ab34b.png

Vladimir Zelenskiy, Alman televizyonu RTL'ye verdiği demeçte, Kiev ve Berlin'in Ukrayna'ya uzun menzilli Taurus seyir füzelerinin tedariki konusu üzerinde ‘çalıştıklarını’ söyledi, ancak ayrıntıları açıklamayı reddetti ve nedenini 'Merz'e söz verdiği ve sözünü tutacağı' şeklinde açıkladı.Zelenskiy, “Taurus konusu, Başbakan Merz ile iki kez konuştuğumuz bir konu. Bu yönde çalışıyoruz ama daha fazla ayrıntı veremem, başbakana söz verdim ve sözümü tutacağım” dedi.Daha önce Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Vladimir Zelenskiy ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında Almanya'nın Ukrayna'nın kendi uzun menzilli silahlarını geliştirmesini destekleyeceğini ifade etmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Merz'in uzun menzilli füzeler konusunda yaptığı açıklamaları savaş kışkırtıcılığı ve Ukraynalıları savaşmaya zorlama girişimleri olduğunu belirtmiş ve Berlin'in kışkırtıcı eylemlerine rağmen Moskova'nın Ukrayna çözüm sürecinin devam edebileceğini umduğunu vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/yabanci-uzmanlar-merzin-ukraynaya-uzun-menzilli-fuze-tedarikine-iliskin-aciklamasini-degerlendirdi-1096604965.html

kiev

berlin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir zelenskiy, rtl, kiev, berlin, taurus, friedrich merz, dmitriy peskov