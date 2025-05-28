Almanya'nın, Alman Başbakanın, Rus topraklarını Ukrayna'dan bombalama izni vermesi, Ukrayna'dan diyorum çünkü silahlar aslında Alman yapımı ve Almanya'nın askeri açıdan dolaylı, ancak siyasi açıdan ise doğrudan bir müdahalesidir, çünkü istediği şey çatışmanın kıta çapında yayılmasıdır.

Bu ise, açıkçası, sadece Avrupa veya Avrasya için değil, tüm dünya için büyük bir risk teşkil ediyor, çünkü buradan üçüncü dünya savaşının patlak vermesi için sadece bir adım kalıyor.