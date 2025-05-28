https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/yabanci-uzmanlar-merzin-ukraynaya-uzun-menzilli-fuze-tedarikine-iliskin-aciklamasini-degerlendirdi-1096604965.html
Yabancı uzmanlar, Merz’in Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarikine ilişkin açıklamasını değerlendirdi
Yabancı uzmanlar, Merz’in Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarikine ilişkin açıklamasını değerlendirdi
Sputnik Türkiye
Yabancı uzmanlar, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Ukrayna'ya uzun menzilli füzelerin tedarikiyle ilgili açıklamasını Sputnik’e değerlendirdi. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T19:59+0300
2025-05-28T19:59+0300
2025-05-28T19:57+0300
ukrayna kri̇zi̇
friedrich merz
almanya
ukrayna
kiev
rusya
alman ordusu (bundeswehr)
taurus
ukrayna ordusu
üçüncü dünya savaşı
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Bolivyalı jeopolitik ve güvenlik analisti Jose Hugo Moldiz Mercado, Alman Başbakanı Merz’in Kiev ‘e Rus topraklarını uzun menzilli silahlarla vurmasına izni vermesinin Almanya'nın askeri açıdan dolaylı, siyasi açıdan ise doğrudan bir müdahalesi olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı:Çinli askeri uzman ve gazeteci Tong Xiaohua, Almanya’nın Ukrayna’ya tedarik edebileceğini açıkladığı Taurus füzelerinin uçuş rotaları ve güdümünün Alman uzmanlar tarafından kontrol edileceğine dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu.Sırp emekli albay ve askeri uzman Srbobran Radic, Almanya'nın Ukrayna'ya Taurus füzeleri tedarik etmesi halinde bunun Rusya'ya karşı doğrudan bir savaş ilanı olacağını belirtti.Taurus füzelerinin Ukraynalılar tarafından kullanılamayacağını, bununla özel Bundeswehr birimlerinin ilgilenmesi gerektiğini belirten Radic, şunları ifade etti:İranlı siyaset bilimci, uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber ise, Berlin’in Kiev’e Taurus füzeleri tedarik etmesinin Almanya'nın Rusya'ya karşı doğrudan askeri saldırısı olarak değerlendirileceğini belirterek, şunları kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/zaharovadan-merze-yanit-batinin-stratejik-belirsizligi-saldirgan-kifayetsizlige-yol-acti-1096599099.html
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friedrich merz, almanya, ukrayna, kiev, rusya, alman ordusu (bundeswehr), taurus, ukrayna ordusu, üçüncü dünya savaşı, moskova, berlin
friedrich merz, almanya, ukrayna, kiev, rusya, alman ordusu (bundeswehr), taurus, ukrayna ordusu, üçüncü dünya savaşı, moskova, berlin
Yabancı uzmanlar, Merz’in Ukrayna'ya uzun menzilli füze tedarikine ilişkin açıklamasını değerlendirdi
Yabancı uzmanlar, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in Ukrayna'ya uzun menzilli füzelerin tedarikiyle ilgili açıklamasını Sputnik’e değerlendirdi.
Bolivyalı jeopolitik ve güvenlik analisti Jose Hugo Moldiz Mercado, Alman Başbakanı Merz’in Kiev ‘e Rus topraklarını uzun menzilli silahlarla vurmasına izni vermesinin Almanya'nın askeri açıdan dolaylı, siyasi açıdan ise doğrudan bir müdahalesi olduğunu belirterek, şu açıklamayı yaptı:
Almanya'nın, Alman Başbakanın, Rus topraklarını Ukrayna'dan bombalama izni vermesi, Ukrayna'dan diyorum çünkü silahlar aslında Alman yapımı ve Almanya'nın askeri açıdan dolaylı, ancak siyasi açıdan ise doğrudan bir müdahalesidir, çünkü istediği şey çatışmanın kıta çapında yayılmasıdır.
Bu ise, açıkçası, sadece Avrupa veya Avrasya için değil, tüm dünya için büyük bir risk teşkil ediyor, çünkü buradan üçüncü dünya savaşının patlak vermesi için sadece bir adım kalıyor.
Çinli askeri uzman ve gazeteci Tong Xiaohua, Almanya’nın Ukrayna’ya tedarik edebileceğini açıkladığı Taurus füzelerinin uçuş rotaları ve güdümünün Alman uzmanlar tarafından kontrol edileceğine dikkat çekerek, şu değerlendirmede bulundu.
Taurus’ların uçuş rotaları ve güdümünün Alman uzmanlar tarafından kontrol edileceği unutulmamalı. Almanya'nın katılımı olmadan Ukrayna ordusu bu silahları kullanamaz. Bu nedenle, Moskova'ya bir saldırı durumunda sorumluluk sadece Ukrayna'ya ait olmayacak, Almanya'nın da payına düşen sorumluluk olacak. Bu, Almanya'yı savaşa sürükleyebilir. Tüm riskler önceden hesaplanmalı.
Taurus seyir füzeleri çok ciddi bir tehdit oluşturuyor ancak savaş alanındaki güç dengelerini değiştirebilecek kapasitede değiller. Batı'nın, Rusya'nın Ukrayna cephesinde daha fazla ilerlemesini engellemek için elinde kalan tüm rezervleri, kaynakları, silahları ve imkanları kullanmaya çalıştığı anlaşılıyor. Ancak bu tür eylemler tüm dünyayı nükleer bir çatışmaya daha da yaklaştırabilir.
Sırp emekli albay ve askeri uzman Srbobran Radic, Almanya'nın Ukrayna'ya Taurus füzeleri tedarik etmesi halinde bunun Rusya'ya karşı doğrudan bir savaş ilanı olacağını belirtti.
Taurus füzelerinin Ukraynalılar tarafından kullanılamayacağını, bununla özel Bundeswehr birimlerinin ilgilenmesi gerektiğini belirten Radic, şunları ifade etti:
Eğer Ukrayna topraklarına girerlerse, Rusya'nın meşru hedefi haline gelirler. Taurus’ları da Ukrayna'da Patriot'un daha önce yaşadığı kader bekliyor. Bugün hiçbir sistem tam olarak savunulabilir değil, çalışması engellenebilir ve Ruslar tüm bunları tam kontrol altına almış durumda. Almanya, Polonya, Litvanya, Estonya, Letonya ve Romanya dahil olmak üzere Rusya ile sınır bölgesi olan tüm bölgelerde olup bitenleri dikkatle takip ediyorlar.
Ukrayna’ya Taurus tedarikine yanıt olarak Rusya ‘belirli önlemler’ alabilir ve örneğin Kaliningrad bölgesinden Almanya'yı hedef alabilir.
İranlı siyaset bilimci, uluslararası ilişkiler uzmanı Ruhollah Modabber ise, Berlin’in Kiev’e Taurus füzeleri tedarik etmesinin Almanya'nın Rusya'ya karşı doğrudan askeri saldırısı olarak değerlendirileceğini belirterek, şunları kaydetti.
Ukraynalı neo-Naziler bu tür silahları tek başlarına kullanabilecek kapasitede değiller; füzelerin Alman danışmanlar tarafından hazırlanması, yönlendirilmesi ve fırlatılması gerekiyor. Bu, Almanya'nın Rusya'ya karşı doğrudan askeri saldırısı olarak değerlendirilebilir.
Bu nedenle, uluslararası hukuk ve BM Şartı Rusya'ya Almanya'ya kesin ve doğrudan yanıt verme hakkı veriyor ve bunun sorumluluğu Rusya'ya karşı savaşa giren Alman hükümetinde olacak. Açıkçası, Nazi Almanyası'nın yenilgisinden ders çıkarmamışlar gibi görünüyor.