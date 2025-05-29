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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/cinli-uzman-tauruslarin-ukraynaya-teslimi-almanyayi-catismanin-dogrudan-tarafi-haline-getirebilir-1096609162.html
Çinli uzman: Taurus'ların Ukrayna'ya teslimi Almanya'yı çatışmanın doğrudan tarafı haline getirebilir
Çinli uzman: Taurus'ların Ukrayna'ya teslimi Almanya'yı çatışmanın doğrudan tarafı haline getirebilir
Sputnik Türkiye
Çinli askeri uzman ve gazeteci Tong Xiaohua, Ukrayna'ya Taurus füzelerinin teslim edilmesinin Almanya'yı çatışmanın doğrudan tarafı haline getirebileceğini... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T04:07+0300
2025-05-29T04:07+0300
ukrayna kri̇zi̇
almanya
rusya dışişleri bakanlığı
ukrayna
kiev
mariya zaharova
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Çinli askeri uzman ve gazeteci Tong Xiaohua yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya Taurus füzelerinin teslim edilmesinin Almanya'yı çatışmaya sürükleyebileceğini vurguladı.Gazeteci Xiaohua, "Bunun sonuçları son derece ağır olabilir. Taurus'un uçuş rotalarının ve güdümünün Alman uzmanlar tarafından kontrol edildiği dikkate alınmalıdır. Almanya'nın katılımı olmadan Ukrayna ordusu bu silahı kullanamayacaktır. Dolayısıyla Moskova'ya yönelik bir saldırı durumunda sorumluluk sadece Ukrayna'ya ait olmayacak, Almanya da kendi payına düşen suçu üstlenecektir. Tüm risklerin önceden farkına varılması gerekir." dedi.Xiaohua açıklamasında, “Taurus seyir füzeleri çok ciddi bir tehdit oluşturuyor, ancak çatışma alanındaki güç dengesini değiştirebilecek kapasitede değiller. Görünüşe göre Batı, Rusya'nın Ukrayna cephesindeki ilerleyişini durdurmak için kalan tüm rezervlerini, kaynaklarını, silahlarını ve kabiliyetlerini kullanmaya çalışıyor. Ancak bu tür eylemler tüm dünyayı nükleer bir çatışmaya daha da yaklaştırabilir." diye ekledi.Almanya Başbakanı Friedrich Merz Pazartesi günü WDR televizyonuna verdiği röportajda İngiltere, Fransa, ABD ve şimdi de Almanya'nın Ukrayna'ya askeri tedarikte menzil kısıtlamalarını kaldırdığını, Kiev'in uzun menzilli silahlarla Rus topraklarındaki hedeflere saldırabileceğini belirtti. Merz yaptığı açıklamada Kiev'e tedarik edilen silahlar üzerindeki menzil kısıtlamalarının kaldırılması kararının aylar önce alındığını söylemişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova daha önce yaptığı açıklamada Moskova'nın Alman Taurus füzelerinin herhangi bir Rus tesisini vurmasını Berlin'in Kiev'in yanında çatışmalara katılması olarak değerlendireceğini belirtmişti. Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etki yaratacağını söylemişti.Rusya, Ukrayna'ya silah tedarik edilmesinin çatışmanın çözümünü engellediğine ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğine inandığını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/almanya-savunma-bakanligi-kiev-ilk-uzun-menzilli-sistemleri-birkac-hafta-icinde-alacak-1096607161.html
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almanya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, kiev, mariya zaharova
almanya, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna, kiev, mariya zaharova

Çinli uzman: Taurus'ların Ukrayna'ya teslimi Almanya'yı çatışmanın doğrudan tarafı haline getirebilir

04:07 29.05.2025
© AP Photo / South Korea Defense MinistryTên lửa Taurus
Tên lửa Taurus - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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Çinli askeri uzman ve gazeteci Tong Xiaohua, Ukrayna'ya Taurus füzelerinin teslim edilmesinin Almanya'yı çatışmanın doğrudan tarafı haline getirebileceğini söyledi.
Çinli askeri uzman ve gazeteci Tong Xiaohua yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya Taurus füzelerinin teslim edilmesinin Almanya'yı çatışmaya sürükleyebileceğini vurguladı.
Gazeteci Xiaohua, "Bunun sonuçları son derece ağır olabilir. Taurus'un uçuş rotalarının ve güdümünün Alman uzmanlar tarafından kontrol edildiği dikkate alınmalıdır. Almanya'nın katılımı olmadan Ukrayna ordusu bu silahı kullanamayacaktır. Dolayısıyla Moskova'ya yönelik bir saldırı durumunda sorumluluk sadece Ukrayna'ya ait olmayacak, Almanya da kendi payına düşen suçu üstlenecektir. Tüm risklerin önceden farkına varılması gerekir." dedi.
Xiaohua açıklamasında, “Taurus seyir füzeleri çok ciddi bir tehdit oluşturuyor, ancak çatışma alanındaki güç dengesini değiştirebilecek kapasitede değiller. Görünüşe göre Batı, Rusya'nın Ukrayna cephesindeki ilerleyişini durdurmak için kalan tüm rezervlerini, kaynaklarını, silahlarını ve kabiliyetlerini kullanmaya çalışıyor. Ancak bu tür eylemler tüm dünyayı nükleer bir çatışmaya daha da yaklaştırabilir." diye ekledi.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz Pazartesi günü WDR televizyonuna verdiği röportajda İngiltere, Fransa, ABD ve şimdi de Almanya'nın Ukrayna'ya askeri tedarikte menzil kısıtlamalarını kaldırdığını, Kiev'in uzun menzilli silahlarla Rus topraklarındaki hedeflere saldırabileceğini belirtti. Merz yaptığı açıklamada Kiev'e tedarik edilen silahlar üzerindeki menzil kısıtlamalarının kaldırılması kararının aylar önce alındığını söylemişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü kargonun Rusya için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova daha önce yaptığı açıklamada Moskova'nın Alman Taurus füzelerinin herhangi bir Rus tesisini vurmasını Berlin'in Kiev'in yanında çatışmalara katılması olarak değerlendireceğini belirtmişti.
Kremlin, Batı'dan Ukrayna'ya silah pompalanmasının müzakerelere elverişli olmadığını ve olumsuz bir etki yaratacağını söylemişti.
Rusya, Ukrayna'ya silah tedarik edilmesinin çatışmanın çözümünü engellediğine ve NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğine inandığını belirtmişti.
Alman Taurus uzun menzilli füze - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Almanya Savunma Bakanlığı: Kiev ilk uzun menzilli sistemleri birkaç hafta içinde alacak
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