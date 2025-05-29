https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/sabanci-holdingte-bayrak-degisimi-yeni-ceo-kivanc-zaimler-oldu-1096626766.html
Sabancı Holding'te bayrak değişimi: Yeni CEO Kıvanç Zaimler oldu
Sabancı Holding'te bayrak değişimi: Yeni CEO Kıvanç Zaimler oldu
Sputnik Türkiye
Sabancı Holding'in yeni CEO'su Kıvanç Zaimler oldu. 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T13:51+0300
2025-05-29T13:51+0300
2025-05-29T13:51+0300
ekonomi̇
kıvanç zaimler
sabancı topluluğu
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Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı görevini yedi yıldır yürüten Kıvanç Zaimler yeni CEO oldu. 1 Haziran'da yeni görevine başlayacak2008'den bu yana Sabancı Topluluğu bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan ve yaklaşık 7 yıldır da Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı görevini yürüten Zaimler, 1 Haziran itibarıyla CEO olarak görev yapacak. Zaimler, yeni göreviyle birlikte, Sabancı Topluluğu bünyesindeki yurt içi ve küresel enerji operasyonlarına liderlik etmeye de devam edecek.Kıvanç Zaimler kimdir?Uzun yıllardır topluluk içinde görev alan Kıvanç Zaimler, 2018-2025 arasında Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı olarak görev yaptı. Son dönemde, Sabancı Topluluğu'nun otomotiv sektöründeki iştiraki Temsa'nın da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Zaimler, iş hayatına 1992'de adım attı.İstanbul Erkek Lisesi ve İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olan Zaimler, eğitimine Berlin Teknik Üniversitesi'nde devam etti. Zaimler, Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkan Yardımcılığı, IICEC (İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi) Yönetim Kurulu Üyeliği, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği, ELDER (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) Başkanlığı ve TÜSİAD Enerji Yuvarlak Masa Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulundu..
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sabancı holding, kıvanç zaimler, kıvanç zaimler kimdir, sabancı holding yeni ceo
sabancı holding, kıvanç zaimler, kıvanç zaimler kimdir, sabancı holding yeni ceo
Sabancı Holding'te bayrak değişimi: Yeni CEO Kıvanç Zaimler oldu
Sabancı Holding'in yeni CEO'su Kıvanç Zaimler oldu.
Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı görevini yedi yıldır yürüten Kıvanç Zaimler yeni CEO oldu.
1 Haziran'da yeni görevine başlayacak
2008'den bu yana Sabancı Topluluğu bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan ve yaklaşık 7 yıldır da Sabancı Holding Enerji Grup Başkanlığı görevini yürüten Zaimler, 1 Haziran itibarıyla CEO olarak görev yapacak. Zaimler, yeni göreviyle birlikte, Sabancı Topluluğu bünyesindeki yurt içi ve küresel enerji operasyonlarına liderlik etmeye de devam edecek.
Uzun yıllardır topluluk içinde görev alan Kıvanç Zaimler, 2018-2025 arasında Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı olarak görev yaptı. Son dönemde, Sabancı Topluluğu'nun otomotiv sektöründeki iştiraki Temsa'nın da Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Zaimler, iş hayatına 1992'de adım attı.
İstanbul Erkek Lisesi ve İTÜ Endüstri Mühendisliği mezunu olan Zaimler, eğitimine Berlin Teknik Üniversitesi'nde devam etti. Zaimler, Dünya Enerji Konseyi Türkiye Başkan Yardımcılığı, IICEC (İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi) Yönetim Kurulu Üyeliği, SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği, ELDER (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) Başkanlığı ve TÜSİAD Enerji Yuvarlak Masa Başkanlığı gibi önemli görevlerde bulundu..