https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/rusya-sorusturma-komitesi-ukraynali-radikallerin-medinskiye-tehditleri-nedeniyle-ceza-davasi-aciyor-1096626075.html
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukraynalı radikallerin Medinskiy'e tehditleri nedeniyle ceza davası açıyor
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukraynalı radikallerin Medinskiy'e tehditleri nedeniyle ceza davası açıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Bastrıkin, Ukraynalı radikallerin Devlet Başkan Yardımcısı ve İstanbul müzakere heyetinin başkanı Medinskiy'ye yönelik... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T13:46+0300
2025-05-29T13:46+0300
2025-05-29T13:46+0300
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Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko’nun açıklamasına göre, Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Ukraynalı radikallerin Devlet Başkan Yardımcısı ve İstanbul müzakere heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy'in ailesine yönelik tehditleri nedeniyle ceza davası açılması talimatını verdi.Petrenko, “Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Rostislavoviç Medinskiy'in ailesine Ukraynalı radikallerden tehditler geldiğine dair bilgiye istinaden, Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr İvanoviç Bastrıkin ceza davası açılması talimatını verdi” açıklamasında bulundu.Sözcü, soruşturma müfettişlerinin ve operasyon servislerinin bu suçun arkasında kimin olduğunu bularak bu kişileri adalet karşısına çıkaracağını sözlerine ekledi.Daha önce Rus gazeteci Vladimir Solovyov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukraynalı Nazilerin İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy'in ailesini, çocuklar dahil tehdit ettiğini bildirmişti. Solovyov’a göre Medinskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov'dan ailesine gelen tehditlere ilişkin açıklama istemiş, ancak “Bunlar Naziler. Ukrayna yetkililerinin bu kişiler üzerinde hiçbir etkisi yok” yanıtını almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/rus-vekil-medinskiyin-ailesine-yonelik-nazi-tehditleri-muzakereleri-bozmayi-amacliyor-1096608119.html
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rusya, rusya soruşturma komitesi, aleksandr bastrıkin, svetlana petrenko, rusya soruşturma komitesi sözcüsü svetlana petrenko, vladimir medinskiy, i̇stanbul, ukrayna, radikal, tehdit, ceza davası
rusya, rusya soruşturma komitesi, aleksandr bastrıkin, svetlana petrenko, rusya soruşturma komitesi sözcüsü svetlana petrenko, vladimir medinskiy, i̇stanbul, ukrayna, radikal, tehdit, ceza davası
Rusya Soruşturma Komitesi, Ukraynalı radikallerin Medinskiy'e tehditleri nedeniyle ceza davası açıyor
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Bastrıkin, Ukraynalı radikallerin Devlet Başkan Yardımcısı ve İstanbul müzakere heyetinin başkanı Medinskiy'ye yönelik tehditleri nedeniyle ceza davası açılması talimatını verdi.
Rusya Soruşturma Komitesi Sözcüsü Svetlana Petrenko’nun açıklamasına göre, Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Ukraynalı radikallerin Devlet Başkan Yardımcısı ve İstanbul müzakere heyetinin başkanı Vladimir Medinskiy'in ailesine yönelik tehditleri nedeniyle ceza davası açılması talimatını verdi.
Petrenko, “Rusya Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Rostislavoviç Medinskiy'in ailesine Ukraynalı radikallerden tehditler geldiğine dair bilgiye istinaden, Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr İvanoviç Bastrıkin ceza davası açılması talimatını verdi” açıklamasında bulundu.
Sözcü, soruşturma müfettişlerinin ve operasyon servislerinin bu suçun arkasında kimin olduğunu bularak bu kişileri adalet karşısına çıkaracağını sözlerine ekledi.
Daha önce Rus gazeteci Vladimir Solovyov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukraynalı Nazilerin İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy'in ailesini, çocuklar dahil tehdit ettiğini bildirmişti. Solovyov’a göre Medinskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov'dan ailesine gelen tehditlere ilişkin açıklama istemiş, ancak “Bunlar Naziler. Ukrayna yetkililerinin bu kişiler üzerinde hiçbir etkisi yok” yanıtını almıştı.