https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/rus-vekil-medinskiyin-ailesine-yonelik-nazi-tehditleri-muzakereleri-bozmayi-amacliyor-1096608119.html

Rus vekil: Medinskiy’in ailesine yönelik Nazi tehditleri müzakereleri bozmayı amaçlıyor

Rus vekil: Medinskiy’in ailesine yönelik Nazi tehditleri müzakereleri bozmayı amaçlıyor

Sputnik Türkiye

Rus vekil Aleksey Çepa, Ukraynalı Nazilerin Medinskiy'in ailesine yönelik tehditlerinin Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereleri bozmayı amaçladığını söyledi. 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T00:29+0300

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ukrayna kri̇zi̇

aleksey çepa

rusya parlamentosunun alt kanadı duma

rusya

vladimir medinskiy

vladimir solovyov

ukrayna

kiev

nazi̇

ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov

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Medinskiy’in ailesine yönelik tehditleri Sputnik’e değerlendiren Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, Kiev rejiminin temsilcilerinin Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'yi Rus müzakere heyetinde görmek istemediğini ve müzakere sürecini sekteye uğratmak için her türlü yöntemi kullanmaktan çekinmediğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:Daha önce Rus gazeteci Vladimir Solovyov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukraynalı Nazilerin İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy'in ailesini, çocuklar dahil, tehdit ettiğini bildirmişti. Solovyov’a göre Medinskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov'dan ailesine gelen tehditlere ilişkin açıklama istedi, ancak “Bunlar Naziler. Ukrayna yetkililerinin bu kişiler üzerinde hiçbir etkisi yok” yanıtını aldı.

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aleksey çepa, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya, vladimir medinskiy, vladimir solovyov, ukrayna, kiev, nazi̇, ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov, rustem umerov