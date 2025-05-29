https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/rus-vekil-medinskiyin-ailesine-yonelik-nazi-tehditleri-muzakereleri-bozmayi-amacliyor-1096608119.html
Rus vekil: Medinskiy’in ailesine yönelik Nazi tehditleri müzakereleri bozmayı amaçlıyor
Rus vekil: Medinskiy’in ailesine yönelik Nazi tehditleri müzakereleri bozmayı amaçlıyor
Sputnik Türkiye
Rus vekil Aleksey Çepa, Ukraynalı Nazilerin Medinskiy'in ailesine yönelik tehditlerinin Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereleri bozmayı amaçladığını söyledi. 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T00:29+0300
2025-05-29T00:29+0300
2025-05-29T00:27+0300
ukrayna kri̇zi̇
aleksey çepa
rusya parlamentosunun alt kanadı duma
rusya
vladimir medinskiy
vladimir solovyov
ukrayna
kiev
nazi̇
ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov
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Medinskiy’in ailesine yönelik tehditleri Sputnik’e değerlendiren Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, Kiev rejiminin temsilcilerinin Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'yi Rus müzakere heyetinde görmek istemediğini ve müzakere sürecini sekteye uğratmak için her türlü yöntemi kullanmaktan çekinmediğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:Daha önce Rus gazeteci Vladimir Solovyov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukraynalı Nazilerin İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy'in ailesini, çocuklar dahil, tehdit ettiğini bildirmişti. Solovyov’a göre Medinskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov'dan ailesine gelen tehditlere ilişkin açıklama istedi, ancak “Bunlar Naziler. Ukrayna yetkililerinin bu kişiler üzerinde hiçbir etkisi yok” yanıtını aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/medinskiy-umerovu-arayarak-mutabakat-alisverisi-icin-kesin-bir-tarih-ve-yer-onerdim-1096603376.html
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aleksey çepa, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya, vladimir medinskiy, vladimir solovyov, ukrayna, kiev, nazi̇, ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov, rustem umerov
aleksey çepa, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, rusya, vladimir medinskiy, vladimir solovyov, ukrayna, kiev, nazi̇, ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur) başkanı kirill budanov, rustem umerov
Rus vekil: Medinskiy’in ailesine yönelik Nazi tehditleri müzakereleri bozmayı amaçlıyor
Rus vekil Aleksey Çepa, Ukraynalı Nazilerin Medinskiy'in ailesine yönelik tehditlerinin Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakereleri bozmayı amaçladığını söyledi.
Medinskiy’in ailesine yönelik tehditleri Sputnik’e değerlendiren Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Çepa, Kiev rejiminin temsilcilerinin Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy'yi Rus müzakere heyetinde görmek istemediğini ve müzakere sürecini sekteye uğratmak için her türlü yöntemi kullanmaktan çekinmediğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:
İstanbul müzakerelerinden sonra Ukrayna'nın Medinskiy'in çok sert bir müzakereci olduğunu açıkladığını biliyoruz. Onu müzakerelerde artık görmek istemiyorlar. Ukrayna teröristlerinin GUR’un (Ukrayna Savunma Bakanlığı Askeri İstihbarat Dairesi) yönetiminde kaç terör eylemi gerçekleştirdiğini biliyoruz. Bu tehditler şantajın devamıdır. Hiçbir yöntemi kullanmaktan çekinmiyorlar: yaptırımlar, tehditler, insansız hava araçları, terör tehditleri. Müzakere sürecini bozmak için her şeyi yapmaya hazırlar.
Daha önce Rus gazeteci Vladimir Solovyov, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukraynalı Nazilerin İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy'in ailesini, çocuklar dahil, tehdit ettiğini bildirmişti. Solovyov’a göre Medinskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov'dan ailesine gelen tehditlere ilişkin açıklama istedi, ancak “Bunlar Naziler. Ukrayna yetkililerinin bu kişiler üzerinde hiçbir etkisi yok” yanıtını aldı.