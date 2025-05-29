https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/rusya-disisleri-bakanligi-bolgesel-isbirligi-rusyanin-dunyadaki-konumunu-guclendirmeye-katkida-1096639523.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Bölgesel işbirliği, Rusya'nın dünyadaki konumunu güçlendirmeye katkıda bulunuyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Bölgesel işbirliği, Rusya'nın dünyadaki konumunu güçlendirmeye katkıda bulunuyor
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Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yabancı ortaklarla bölgesel işbirliğinin Rusya'nın dünyadaki konumunu güçlendirmeye katkıda bulunduğu... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T23:46+0300
2025-05-29T23:46+0300
2025-05-29T23:44+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
avrasya
rusya
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sergey lavrov
dış politika
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Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Avrasya Uluslararası Sosyo-Politik Oturumlarına katılımının ardından yapılan açıklamada, yabancı ortaklarla bölgesel işbirliğinin Rusya'nın dış politika çıkarlarının hayata geçirilmesinde önemli bir araç olduğu ve ülkenin dünyadaki konumunu güçlendirmeye katkıda bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:Toplantıya, aralarında dost olmayan devletlerin de bulunduğu dünyanın onlarca ülkesinden federal birimlerin başkanları, parlamenterler, önde gelen siyasi partilerin temsilcileri, iş çevreleri ve kamu kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı vurgulanan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/rusya-disisleri-2-hazirandaki-muzakerelerde-rus-heyetinin-yapisi-ayni-kalacak-1096637624.html
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rusya dışişleri bakanlığı, avrasya, rusya, i̇şbirliği, sergey lavrov, dış politika
rusya dışişleri bakanlığı, avrasya, rusya, i̇şbirliği, sergey lavrov, dış politika
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Bölgesel işbirliği, Rusya'nın dünyadaki konumunu güçlendirmeye katkıda bulunuyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yabancı ortaklarla bölgesel işbirliğinin Rusya'nın dünyadaki konumunu güçlendirmeye katkıda bulunduğu belirtildi.
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Avrasya Uluslararası Sosyo-Politik Oturumlarına katılımının ardından yapılan açıklamada, yabancı ortaklarla bölgesel işbirliğinin Rusya'nın dış politika çıkarlarının hayata geçirilmesinde önemli bir araç olduğu ve ülkenin dünyadaki konumunu güçlendirmeye katkıda bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
Tartışmalar profesyonel ve yapıcı bir şekilde geçti. Yabancı konukların konuşmaları, Büyük Avrasya'da güvenlik alanında yeni bir anlaşma ve mekanizmalar sistemi oluşturulmasının giderek artan önemi ve gerekliliğini ortaya koyarken, Rusya'nın kıtada kalıcı barış ve eşit haklara dayalı ortaklık kurma çabalarına destek verdiklerini teyit etti.
Toplantıya, aralarında dost olmayan devletlerin de bulunduğu dünyanın onlarca ülkesinden federal birimlerin başkanları, parlamenterler, önde gelen siyasi partilerin temsilcileri, iş çevreleri ve kamu kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı vurgulanan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:
Jeopolitik açıdan köklü değişikliklerin yaşandığı koşullarda, yabancı ortaklarla bölgesel işbirliğinin, Rusya'nın dış politika çıkarlarının hayata geçirilmesinde önemli bir araç olarak özel bir önem kazandığı, Rusya'nın dünya sahnesindeki konumunun güçlendirilmesine, ülkemizin egemenliğinin temellerini sağlamlaştırmaya ve bölgelerin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağladığı kaydedildi.