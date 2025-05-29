https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/rusya-disisleri-bakanligi-bolgesel-isbirligi-rusyanin-dunyadaki-konumunu-guclendirmeye-katkida-1096639523.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Bölgesel işbirliği, Rusya'nın dünyadaki konumunu güçlendirmeye katkıda bulunuyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Bölgesel işbirliği, Rusya'nın dünyadaki konumunu güçlendirmeye katkıda bulunuyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yabancı ortaklarla bölgesel işbirliğinin Rusya'nın dünyadaki konumunu güçlendirmeye katkıda bulunduğu... 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T23:46+0300

2025-05-29T23:46+0300

2025-05-29T23:44+0300

dünya

rusya dışişleri bakanlığı

avrasya

rusya

i̇şbirliği

sergey lavrov

dış politika

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Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Avrasya Uluslararası Sosyo-Politik Oturumlarına katılımının ardından yapılan açıklamada, yabancı ortaklarla bölgesel işbirliğinin Rusya'nın dış politika çıkarlarının hayata geçirilmesinde önemli bir araç olduğu ve ülkenin dünyadaki konumunu güçlendirmeye katkıda bulunduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:Toplantıya, aralarında dost olmayan devletlerin de bulunduğu dünyanın onlarca ülkesinden federal birimlerin başkanları, parlamenterler, önde gelen siyasi partilerin temsilcileri, iş çevreleri ve kamu kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı vurgulanan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/rusya-disisleri-2-hazirandaki-muzakerelerde-rus-heyetinin-yapisi-ayni-kalacak-1096637624.html

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rusya dışişleri bakanlığı, avrasya, rusya, i̇şbirliği, sergey lavrov, dış politika