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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/lavrov-rusya-ile-ukrayna-arasindaki-ikinci-tur-gorusmeler-2-haziranda-istanbulda-yapilacak-1096604133.html
Lavrov: Rusya ile Ukrayna arasındaki ikinci tur görüşmeler 2 Haziran'da İstanbul'da yapılacak
Lavrov: Rusya ile Ukrayna arasındaki ikinci tur görüşmeler 2 Haziran'da İstanbul'da yapılacak
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki ikinci tur görüşmelerin 2 Haziran'da İstanbul'da yapılacağını belirtti. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
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i̇stanbul
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barış görüşmeleri
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki ikinci tur görüşmelerin 2 Haziran'da İstanbul'da yapılacağını belirtti.Lavrov, Medinskiy'in başkanlık edeceği Rus heyetinin İstanbul'daki ikinci tur görüşmelerde Ukrayna heyetine bir mutabakat sunmaya hazır olduğunu vurguladı.Rus diplomat, yaptığı açıklamada şunları söyledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/medinskiy-umerovu-arayarak-mutabakat-alisverisi-icin-kesin-bir-tarih-ve-yer-onerdim-1096603376.html
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rusya, sergey lavrov, i̇stanbul, ukrayna, vladimir medinskiy, rusya dışişleri bakanlığı, barış görüşmeleri, müzakere
rusya, sergey lavrov, i̇stanbul, ukrayna, vladimir medinskiy, rusya dışişleri bakanlığı, barış görüşmeleri, müzakere

Lavrov: Rusya ile Ukrayna arasındaki ikinci tur görüşmeler 2 Haziran'da İstanbul'da yapılacak

19:13 28.05.2025 (güncellendi: 19:41 28.05.2025)
© Sputnik / Sergey GuneyevRusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© Sputnik / Sergey Guneyev
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki ikinci tur görüşmelerin 2 Haziran'da İstanbul'da yapılacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ile Ukrayna arasındaki ikinci tur görüşmelerin 2 Haziran'da İstanbul'da yapılacağını belirtti.
Lavrov, Medinskiy'in başkanlık edeceği Rus heyetinin İstanbul'daki ikinci tur görüşmelerde Ukrayna heyetine bir mutabakat sunmaya hazır olduğunu vurguladı.
Rus diplomat, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

🔸Bilindiği üzere ABD, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin desteğiyle, Rusya-Ukrayna arasında doğrudan müzakerelerin yeniden başlaması için koşullar yaratmak mümkün oldu. Yeniden başlayan müzakerelerin İlk turu 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşti. Orada varılan anlaşmalara uygun olarak, ‘1000'e 1000’ formatında bir esir takası gerçekleştirildi. Aynı zamanda İstanbul'da Moskova ve Kiev'in, sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için her bir tarafın pozisyonunu ortaya koyan belgeleriz hazırlayacağı konusunda anlaşmaya varıldı.

🔸Anlaşma gereği Rus tarafı, krizin temel nedenlerinin güvenilir bir şekilde aşılması için tüm açılardan pozisyonumuzu ortaya koyan mutabakatı hızlı bir şekilde geliştirdi. Vladimir Medinskiy’in başkanlığındaki heyetimiz, önümüzdeki Pazartesi, 2 Haziran'da İstanbul'da yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ikinci turunda bu mutabakatı Ukrayna heyetine sunmaya ve gerekli açıklamaları yapmaya hazırdır.

🔸Dün Moskova ziyareti sırasında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da teyit ettiği üzere, misafirperver bir Türkiye platformu sağladıkları için Türk ortaklarımıza bir kez daha şükranlarımı sunmak istiyorum.

🔸Barış sürecinin başarısıyla sadece sözde değil, samimiyetle ilgilenen herkesin İstanbul'da Rus-Ukrayna görüşmelerinin yeni bir doğrudan turunun düzenlenmesini desteklemesini umuyoruz.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
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