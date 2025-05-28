Lavrov: Rusya ile Ukrayna arasındaki ikinci tur görüşmeler 2 Haziran'da İstanbul'da yapılacak

🔸Bilindiği üzere ABD, Suudi Arabistan ve Türkiye'nin desteğiyle, Rusya-Ukrayna arasında doğrudan müzakerelerin yeniden başlaması için koşullar yaratmak mümkün oldu. Yeniden başlayan müzakerelerin İlk turu 16 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşti. Orada varılan anlaşmalara uygun olarak, ‘1000'e 1000’ formatında bir esir takası gerçekleştirildi. Aynı zamanda İstanbul'da Moskova ve Kiev'in, sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak için her bir tarafın pozisyonunu ortaya koyan belgeleriz hazırlayacağı konusunda anlaşmaya varıldı.

🔸Anlaşma gereği Rus tarafı, krizin temel nedenlerinin güvenilir bir şekilde aşılması için tüm açılardan pozisyonumuzu ortaya koyan mutabakatı hızlı bir şekilde geliştirdi. Vladimir Medinskiy’in başkanlığındaki heyetimiz, önümüzdeki Pazartesi, 2 Haziran'da İstanbul'da yeniden başlayan doğrudan müzakerelerin ikinci turunda bu mutabakatı Ukrayna heyetine sunmaya ve gerekli açıklamaları yapmaya hazırdır.

🔸Dün Moskova ziyareti sırasında Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da teyit ettiği üzere, misafirperver bir Türkiye platformu sağladıkları için Türk ortaklarımıza bir kez daha şükranlarımı sunmak istiyorum.

🔸Barış sürecinin başarısıyla sadece sözde değil, samimiyetle ilgilenen herkesin İstanbul'da Rus-Ukrayna görüşmelerinin yeni bir doğrudan turunun düzenlenmesini desteklemesini umuyoruz.