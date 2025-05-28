Medinskiy: Umerov'u arayarak mutabakat alışverişi için kesin bir tarih ve yer önerdim

Tüm dünya ajansları tarafından yayınlanan haberi okudum, iddiaya göre Rustem Umerov beni hala hazırlamadığımız Mutabakat için aramış, güya Rusların acelesi yokmuş.

Buna yorum yapayım. Her şey neredeyse öyle oldu, ama tam tersine.

Bugün Umerov'u ben aradım ve mutabakat alışverişi için kesin bir tarih ve yer önerdim. Ve biz orada gelecekteki ateşkes için paket anlaşmanın her bir maddesini esaslı bir şekilde tartışmaya başlamaya hazırız.

Ukrayna tarafı istişareye gitti. Görünüşe göre toplantı uzadı. En kısa sürede onlardan onay bekliyoruz ve belirlediğimiz en yakın tarihte bizzat görüşmeye ve çalışmaya başlamaya hazırız. Uzun vadeli barış ve insan hayatlarını kurtarmak adına.”