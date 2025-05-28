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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/medinskiy-umerovu-arayarak-mutabakat-alisverisi-icin-kesin-bir-tarih-ve-yer-onerdim-1096603376.html
Medinskiy: Umerov'u arayarak mutabakat alışverişi için kesin bir tarih ve yer önerdim
Medinskiy: Umerov'u arayarak mutabakat alışverişi için kesin bir tarih ve yer önerdim
Sputnik Türkiye
Medinskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov'u aradığını ve mutabakat alışverişi için kesin bir tarih ve yer önerdiğini belirtti. 28.05.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'daki Rus heyetinin başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, İstanbul'da Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov'u aradığını ve mutabakat alışverişi için kesin bir tarih ve yer önerdiğini belirtti.Medinskiy, Rusya'nın gelecekteki ateşkes için paket anlaşmasının her bir noktasını derhal görüşmeye hazır olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250515/istanbuldaki-rus-heyetinin-baskani-medinskiy-biz-calismaya-haziriz-1096263448.html
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rusya, vladimir medinskiy, ukrayna, rustem umerov, öneri
rusya, vladimir medinskiy, ukrayna, rustem umerov, öneri

Medinskiy: Umerov'u arayarak mutabakat alışverişi için kesin bir tarih ve yer önerdim

18:36 28.05.2025 (güncellendi: 20:07 28.05.2025)
© Sputnik / Кирилл ЗыковRusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy
Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© Sputnik / Кирилл Зыков
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Medinskiy, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov'u aradığını ve mutabakat alışverişi için kesin bir tarih ve yer önerdiğini belirtti.
İstanbul'daki Rus heyetinin başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinskiy, İstanbul'da Ukrayna heyetine başkanlık eden Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov'u aradığını ve mutabakat alışverişi için kesin bir tarih ve yer önerdiğini belirtti.
Medinskiy, Rusya'nın gelecekteki ateşkes için paket anlaşmasının her bir noktasını derhal görüşmeye hazır olduğunu vurguladı.

Tüm dünya ajansları tarafından yayınlanan haberi okudum, iddiaya göre Rustem Umerov beni hala hazırlamadığımız Mutabakat için aramış, güya Rusların acelesi yokmuş.

Buna yorum yapayım. Her şey neredeyse öyle oldu, ama tam tersine.

Bugün Umerov'u ben aradım ve mutabakat alışverişi için kesin bir tarih ve yer önerdim. Ve biz orada gelecekteki ateşkes için paket anlaşmanın her bir maddesini esaslı bir şekilde tartışmaya başlamaya hazırız.

Ukrayna tarafı istişareye gitti. Görünüşe göre toplantı uzadı. En kısa sürede onlardan onay bekliyoruz ve belirlediğimiz en yakın tarihte bizzat görüşmeye ve çalışmaya başlamaya hazırız. Uzun vadeli barış ve insan hayatlarını kurtarmak adına.”

İstanbul görüşmelerinde Rus heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Vladimir Medinskiy, - Sputnik Türkiye, 1920, 15.05.2025
DÜNYA
İstanbul’daki Rus heyetinin başkanı Medinskiy: Biz çalışmaya hazırız
15 Mayıs, 23:52
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