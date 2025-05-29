https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/rus-ordusundan-buyuk-taarruz-harkovda-bir-donetskte-iki-yerlesim-merkezi-ele-gecirildi-1096623221.html

Rus ordusundan büyük taarruz: Harkov’da bir, Donetsk’te iki yerleşim merkezi ele geçirildi

Rus ordusundan büyük taarruz: Harkov’da bir, Donetsk’te iki yerleşim merkezi ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, biri Ukrayna’nın Harkov Bölgesi’nde olmak üzere üç yerleşim merkezini kontrol altına aldı. 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T13:03+0300

2025-05-29T13:03+0300

2025-05-29T13:00+0300

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donetsk halk cumhuriyeti

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özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, Rus ordu birliklerinin aktif ve kararlı eylemleri sonucu Harkov Bölgesi’nde Stroyevka ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Gnatovka ve Şevçenko yerleşim merkezlerini Ukraynalı silahlı oluşumlardan temizlediği bildirildi.Rus ordusu cephe boyunca düşman güçleri bozguna uğratmaya devam ederken Ukrayna ordusunun kaybı bin 245 asker ve 11 zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.Ukrayna’nın 137 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu bir İHA imalat atölyesi, HIMARS çoklu roketatarın saklandığı yer, mühimmat depoları ve Ukraynalı askerlerin ve askeri teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 6 adet ABD yapımı JDAM güdümlü uçak bombası ve 123 uçak tipi İHA imha etti.

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, harkov, himars, özel askeri harekat