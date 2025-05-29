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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis ve siyasi yasak talebi: İddianame kabul edildi
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis ve siyasi yasak talebi: İddianame kabul edildi
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis ve siyasi yasak talebi: İddianame kabul edildi
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dahil 26 kişi hakkında Çağlayan Adliyesi'ndeki 31 Ocak olayları nedeniyle hazırlanan... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T15:05+0300
2025-05-29T15:09+0300
poli̇ti̇ka
çağlayan adliyesi
çelik
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İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 25 partili hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. 31 Ocak 2025 tarihinde Çağlayan Adliyesi önünde yaşanan olaylar nedeniyle açılan davada, Çelik'e 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor.İddianame kabul edildikten sonra davanın ilk duruşması 22 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00'da görülecek. Bu gelişme, CHP'nin İstanbul teşkilatı için kritik bir sürecin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.İmamoğlu'nun i̇fade günü: Neler yaşanmıştı?İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 31 Ocak 2025 tarihinde ifade vermek için gittiği Çağlayan İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde olaylar çıkmıştı.O gün CHP'li yöneticiler ve vatandaşlar, İmamoğlu'na destek amacıyla adliye önünde toplanmış ve basın açıklaması yapmaya çalışmışlardı. Ancak polisin müdahalesi sonucu gerginlik yaşanmış ve çatışma çıkmıştı.İddianamede yer alan suçlamalarÇok boyutlu suçlamalarİddianamede sanıkların "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama", "Kasten Yaralama", "Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından 3 yıl 7 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.Polis memurları müştekiİddianamede çıkan olaylar sırasında yaralandığı iddia edilen 5 polis memuru müşteki olarak yer aldı. Bu durum, olayların ciddiyetini ve yasal sürecin boyutlarını gözler önüne seriyor.Iddianamede adı geçen i̇simlerCHP'li yöneticilerİddianamede, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ağabeyi Özkan Çelik, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Kocakaya, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, Yardımcısı Ozan Temürlenk, CHP İl Sekreter Danışmanı Yılmaz Boyraz, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu, Maltepe Belediye Meclis Üyesi Yusuf Alperen Yurdudeven, Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Canali Tan ve Kartal Gençlik Kolları Başkanı Kazım Caner Boz'un da aralarında bulunduğu 26 kişi şüpheli olarak yer aldı.Parti teşkilatına geniş etkiBu davada CHP'nin İstanbul teşkilatının farklı kademelerinden isimler bulunuyor. İl başkanlığından ilçe başkanlıklarına, gençlik kollarından belediye meclis üyelerine kadar geniş bir yelpaze kapsanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/bahceli-istanbula-vurulan-zincirler-572-yil-evvel-nasil-kirilmissa-bugunku-habis-kusatma-da-ayni-1096628107.html
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çağlayan adliyesi, çelik, chp, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı
çağlayan adliyesi, çelik, chp, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis ve siyasi yasak talebi: İddianame kabul edildi

15:05 29.05.2025 (güncellendi: 15:09 29.05.2025)
© AA / Mehmet Murat Önel Özgür Çelik
Özgür Çelik - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© AA / Mehmet Murat Önel
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik dahil 26 kişi hakkında Çağlayan Adliyesi'ndeki 31 Ocak olayları nedeniyle hazırlanan iddianameyi kabul etti. Çelik'e 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor. Davanın ilk duruşması 22 Eylül 2025'te görülecek.
İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve 25 partili hakkında hazırlanan iddianameyi kabul etti. 31 Ocak 2025 tarihinde Çağlayan Adliyesi önünde yaşanan olaylar nedeniyle açılan davada, Çelik'e 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor.
İddianame kabul edildikten sonra davanın ilk duruşması 22 Eylül 2025 tarihinde saat 10.00'da görülecek. Bu gelişme, CHP'nin İstanbul teşkilatı için kritik bir sürecin başlangıcı olarak değerlendiriliyor.

İmamoğlu'nun i̇fade günü: Neler yaşanmıştı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 31 Ocak 2025 tarihinde ifade vermek için gittiği Çağlayan İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde olaylar çıkmıştı.
O gün CHP'li yöneticiler ve vatandaşlar, İmamoğlu'na destek amacıyla adliye önünde toplanmış ve basın açıklaması yapmaya çalışmışlardı. Ancak polisin müdahalesi sonucu gerginlik yaşanmış ve çatışma çıkmıştı.

İddianamede yer alan suçlamalar

Çok boyutlu suçlamalar

İddianamede sanıkların "Görevi Yaptırmamak İçin Direnme", "Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama", "Kasten Yaralama", "Kamu Malına Zarar Verme" suçlarından 3 yıl 7 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

Polis memurları müşteki

İddianamede çıkan olaylar sırasında yaralandığı iddia edilen 5 polis memuru müşteki olarak yer aldı. Bu durum, olayların ciddiyetini ve yasal sürecin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Iddianamede adı geçen i̇simler

CHP'li yöneticiler

İddianamede, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Ağabeyi Özkan Çelik, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Kocakaya, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, Yardımcısı Ozan Temürlenk, CHP İl Sekreter Danışmanı Yılmaz Boyraz, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu, Maltepe Belediye Meclis Üyesi Yusuf Alperen Yurdudeven, Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Canali Tan ve Kartal Gençlik Kolları Başkanı Kazım Caner Boz'un da aralarında bulunduğu 26 kişi şüpheli olarak yer aldı.

Parti teşkilatına geniş etki

Bu davada CHP'nin İstanbul teşkilatının farklı kademelerinden isimler bulunuyor. İl başkanlığından ilçe başkanlıklarına, gençlik kollarından belediye meclis üyelerine kadar geniş bir yelpaze kapsanıyor.
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