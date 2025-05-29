https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/resmi-gazetede-yayimlandi-5-ilde-arsa-satisi-48-ay-vade-imkani-1096614156.html
Resmi Gazete’de yayımlandı: 5 ilde arsa satışı, 48 ay vade imkanı
Resmi Gazete’de yayımlandı: 5 ilde arsa satışı, 48 ay vade imkanı
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi, Tunceli, Mersin, Aydın, Muğla ve Ankara’da arsa satışına başlıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, en... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T09:23+0300
2025-05-29T09:23+0300
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan taşınmazlar için satış ilanı yayımladı. Tunceli, Mersin, Aydın, Muğla ve Ankara’da çeşitli büyüklükteki arsalar yatırımcılarla buluşturulacak.İhale ilanı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Satış süreci kapalı zarf ve açık artırma usulleriyle gerçekleştirilecek.Ankara Çayyolu’ndaki arsa rekor teminatla dikkat çektiSatışa sunulan arsalar arasında en çok dikkat çeken, Ankara Çayyolu’nda bulunan ve yüksek değeriyle öne çıkan parseller oldu. Bu taşınmaz için belirlenen teminat bedeli 200 milyon TL.48 ay vadeli satış i̇mkânıYatırımcılara ödeme kolaylığı da sunuluyor. Vadeli alımlarda şu koşullar geçerli olacak:İhaleye ilişkin detaylar ve başvuru süreci Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi ve Resmi Gazete ilanlarında yayımlandı. Yatırımcıların ilgili taşınmazlar için ön teminat yatırarak ihaleye katılım sağlaması gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/bayramda-emekliye-4-bin-tl-kimler-ikramiye-alacak-ne-zaman-yatacak-tarih-verildi-1096610353.html
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ankara, tunceli, mersin, hazine, resmi gazete
ankara, tunceli, mersin, hazine, resmi gazete
Resmi Gazete’de yayımlandı: 5 ilde arsa satışı, 48 ay vade imkanı
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi, Tunceli, Mersin, Aydın, Muğla ve Ankara’da arsa satışına başlıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, en yüksek teminat bedeli 200 milyon TL ile Ankara Çayyolu’ndaki arsaya ait. Alıcılara 48 ay vade imkânı da sunuluyor.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan taşınmazlar için satış ilanı yayımladı. Tunceli, Mersin, Aydın, Muğla ve Ankara’da çeşitli büyüklükteki arsalar yatırımcılarla buluşturulacak.
İhale ilanı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Satış süreci kapalı zarf ve açık artırma usulleriyle gerçekleştirilecek.
Ankara Çayyolu’ndaki arsa rekor teminatla dikkat çekti
Satışa sunulan arsalar arasında en çok dikkat çeken, Ankara Çayyolu’nda bulunan ve yüksek değeriyle öne çıkan parseller oldu. Bu taşınmaz için belirlenen teminat bedeli 200 milyon TL.
48 ay vadeli satış i̇mkânı
Yatırımcılara ödeme kolaylığı da sunuluyor. Vadeli alımlarda şu koşullar geçerli olacak:
İhale bedelinin en az yüzde 40’ı peşin
Kalan tutar, en fazla 48 ay
vade ile
Vade farkı olarak yıllık yüzde 35 basit faiz
uygulanacak
Ödemeler 12 ayda bir taksit
şeklinde yapılacak
İhaleye ilişkin detaylar ve başvuru süreci Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi ve Resmi Gazete ilanlarında yayımlandı. Yatırımcıların ilgili taşınmazlar için ön teminat yatırarak ihaleye katılım sağlaması gerekiyor.