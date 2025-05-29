https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/resmi-gazetede-yayimlandi-5-ilde-arsa-satisi-48-ay-vade-imkani-1096614156.html

Resmi Gazete’de yayımlandı: 5 ilde arsa satışı, 48 ay vade imkanı

Resmi Gazete’de yayımlandı: 5 ilde arsa satışı, 48 ay vade imkanı

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi, Tunceli, Mersin, Aydın, Muğla ve Ankara’da arsa satışına başlıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, en... 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T09:23+0300

2025-05-29T09:23+0300

2025-05-29T09:23+0300

türki̇ye

ankara

tunceli

mersin

hazine

resmi gazete

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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan taşınmazlar için satış ilanı yayımladı. Tunceli, Mersin, Aydın, Muğla ve Ankara’da çeşitli büyüklükteki arsalar yatırımcılarla buluşturulacak.İhale ilanı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Satış süreci kapalı zarf ve açık artırma usulleriyle gerçekleştirilecek.Ankara Çayyolu’ndaki arsa rekor teminatla dikkat çektiSatışa sunulan arsalar arasında en çok dikkat çeken, Ankara Çayyolu’nda bulunan ve yüksek değeriyle öne çıkan parseller oldu. Bu taşınmaz için belirlenen teminat bedeli 200 milyon TL.48 ay vadeli satış i̇mkânıYatırımcılara ödeme kolaylığı da sunuluyor. Vadeli alımlarda şu koşullar geçerli olacak:İhaleye ilişkin detaylar ve başvuru süreci Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesi ve Resmi Gazete ilanlarında yayımlandı. Yatırımcıların ilgili taşınmazlar için ön teminat yatırarak ihaleye katılım sağlaması gerekiyor.

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tunceli

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