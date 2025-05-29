https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/bayramda-emekliye-4-bin-tl-kimler-ikramiye-alacak-ne-zaman-yatacak-tarih-verildi-1096610353.html
Bayramda emekliye 4 bin TL: Kimler ikramiye alacak, ne zaman yatacak? Tarih verildi
Bayramda emekliye 4 bin TL: Kimler ikramiye alacak, ne zaman yatacak? Tarih verildi
Sputnik Türkiye
2025 Kurban Bayramı öncesi, 16.5 milyon emekliye toplam 47.4 milyar TL bayram ikramiyesi ödenecek. Tüm emekliler ve hak sahipleri 4 bin TL alacak. Ancak dul ve... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T07:14+0300
2025-05-29T07:14+0300
2025-05-29T07:14+0300
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kurban bayramı
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Bayram ikramiyesi kapsamında, 2025 yılı Kurban Bayramı öncesi tüm emekliler ve hak sahipleri 4 bin TL ödeme alacak. Toplamda 47.4 milyar TL ikramiye ödenecek. Hürriyet yazarı Noyan Doğan'a göre ödemeler, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara aktarılacak.Kimler bayram i̇kramiyesi alacak?İkramiyeden yalnızca SGK’dan gelir veya aylık alanlar faydalanabilecek. Buna göre;Hisseye göre değişen ödemeDul ve yetim aylığı alanlar için ödeme, hisseleri oranında yapılacak:Hem dul hem yetim aylığı alan kişiler sadece dul aylığı üzerinden ikramiye alacak.İkramiye tutarı arttı2024’te 3 bin TL olan bayram ikramiyesi, 2025 itibarıyla yüzde 33 artırılarak 4 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece emeklilere yıl boyunca toplamda 8 bin TL ödeme yapılmış olacak.Dilekçeyi yeni veren de yararlanacak1 Mayıs’tan sonra emeklilik dilekçesi verenler de bu yılki Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek.Ayrıca, birden fazla aylık alanlara yalnızca en yüksek ödeme yapılan dosya üzerinden tek ikramiye verilecek.İş göremezlik ve kısmi emekliler ne alacak?İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlar, bu gelirin derecesine göre ikramiye alacak.Kısmi emekli aylığı sahipleri de ikramiye alma hakkına sahip olacak.İkramiye ne zaman hesaplara yatacak?Bayram ikramiyeleri, Kurban Bayramı öncesinde 2 Haziran Pazartesi ile 5 Haziran Perşembe günleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/mecliste-kabul-edildi-her-sey-degisti-trafik-cezalari-artiyor-ihlalde-israr-edenin-ehliyeti-gidiyor-1096609800.html
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emekli bayram ikramiyesi, 2025 ikramiye miktarı, sgk emekli ödemeleri, bayramda emekli ikramiyesi, dul ve yetim aylığı ikramiyesi, bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak, ikramiye tutarı arttı, 4 bin tl ikramiye, emekli ödeme takvimi
emekli bayram ikramiyesi, 2025 ikramiye miktarı, sgk emekli ödemeleri, bayramda emekli ikramiyesi, dul ve yetim aylığı ikramiyesi, bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak, ikramiye tutarı arttı, 4 bin tl ikramiye, emekli ödeme takvimi
Bayramda emekliye 4 bin TL: Kimler ikramiye alacak, ne zaman yatacak? Tarih verildi
2025 Kurban Bayramı öncesi, 16.5 milyon emekliye toplam 47.4 milyar TL bayram ikramiyesi ödenecek. Tüm emekliler ve hak sahipleri 4 bin TL alacak. Ancak dul ve yetim aylığı alanlar hisse oranında ödeme alacak. İkramiyeler 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.
Bayram ikramiyesi kapsamında, 2025 yılı Kurban Bayramı öncesi tüm emekliler ve hak sahipleri 4 bin TL ödeme alacak. Toplamda 47.4 milyar TL ikramiye ödenecek. Hürriyet yazarı Noyan Doğan'a göre ödemeler, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara aktarılacak.
Kimler bayram i̇kramiyesi alacak?
İkramiyeden yalnızca SGK’dan gelir veya aylık alanlar faydalanabilecek. Buna göre;
Malullük veya vazife malullüğü aylığı
,
Sürekli iş göremezlik geliri
,
Şehit yakınları
, gaziler
, muarip gaziler
, güvenlik korucuları
,
Terörden zarar gören sivil vatandaşlar
ve bu kişilerin hak sahipleri
,bayram ikramiyesinden
yararlanacak.
Hisseye göre değişen ödeme
Dul ve yetim aylığı alanlar için ödeme, hisseleri oranında yapılacak:
Yüzde 50 hisse
ile dul aylığı alan: 2 bin TL
,
Yüzde 75 hisse
alan: 3 bin TL
,
Yüzde 25 hisse
ile yetim aylığı alan: 1.000 TL
alacak.
Hem dul hem yetim aylığı alan kişiler sadece dul aylığı üzerinden ikramiye alacak.
2024’te 3 bin TL olan bayram ikramiyesi, 2025 itibarıyla yüzde 33 artırılarak 4 bin TL’ye çıkarıldı. Böylece emeklilere yıl boyunca toplamda 8 bin TL ödeme yapılmış olacak.
Dilekçeyi yeni veren de yararlanacak
1 Mayıs’tan sonra emeklilik dilekçesi verenler de bu yılki Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek.
Ayrıca, birden fazla aylık alanlara yalnızca en yüksek ödeme yapılan dosya üzerinden tek ikramiye verilecek.
İş göremezlik ve kısmi emekliler ne alacak?
İş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlar, bu gelirin derecesine göre ikramiye alacak.
Kısmi emekli aylığı sahipleri de ikramiye alma hakkına sahip olacak.
İkramiye ne zaman hesaplara yatacak?
Bayram ikramiyeleri, Kurban Bayramı öncesinde 2 Haziran Pazartesi ile 5 Haziran Perşembe günleri arasında emeklilerin banka hesaplarına yatırılacak.