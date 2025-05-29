https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/putin-rusya-2014te-kirim-ve-sivastopol-sakinlerinin-anavatanlarina-donme-istegini-yerine-getirdi-1096633108.html

Putin: Rusya, 2014’te Kırım ve Sivastopol sakinlerinin anavatanlarına dönme isteğini yerine getirdi

Putin: Rusya, 2014’te Kırım ve Sivastopol sakinlerinin anavatanlarına dönme isteğini yerine getirdi

Sputnik Türkiye

Rusya'nın 2014 yılında sadece Kırım ve Sivastopol sakinlerinin anavatanlarına dönme isteğini yerine getirdiğini belirten Rus lider Putin, birleşmenin ‘aslında... 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T16:48+0300

2025-05-29T16:48+0300

2025-05-29T16:48+0300

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uluslararası çocuk günü

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Haziran Uluslararası Çocuk Günü arifesinde çok çocuklu ailelerle buluştu.Putin, Rusya'nın 2014 yılında sadece Kırım ve Sivastopol sakinlerinin anavatanlarına dönme isteğini yerine getirdiğini, birleşmenin ‘aslında kendilerinin kararıyla’ gerçekleştiğini ifade etti.Rus lider, "İşte 2014 yılını hatırladık. Sonuç olarak her şeyden önce, orada olup biten her şey orada yaşayan insanların pozisyonuna bağlı. İnsanların anavatanlarına, tarihi vatanlarına dönme arzusunu, özlemini görmeseydim, hissetmeseydim, bunları asla yapmazdım. İnsanların Rusya Federasyonu'na dönme arzusunu gerçekleştiren bizdik, bu onların kararıyla gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

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rusya, vladimir putin, sivastopol, kırım, haberler, birleşme, uluslararası çocuk günü