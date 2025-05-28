Putin: Avrasya'daki yeni güvenlik mimarisi eşit olmalı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Muharrem Baki: “Mahremiyetinize sahip çıkmak sizin elinizde”
07:12
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’de evler küçülüyor
09:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gazeteci Fethi Yılmaz: 'Türkiye’de yaklaşık 120 bin insan cezaevinde yatacak yer bulamıyor'
12:06
98 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:44
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:46
19 dk
FUTBOL SAATİ
Futbolcular son maçlarda kaç paralık motivasyon kaybediyorlar?
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Esnaf ne durumda? TESK Başkanı Palandöken anlatıyor
15:02
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
‘Suriye’de gidişat federalizme doğru gidiyor gibi gözüküyor’
16:06
83 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Çölde pişen pirincin zorluğu
17:36
2 dk
SESLİ HABER
‘Aralıklı oruç’ mercek altında
17:42
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Fethi Yılmaz: ‘Cezaevlerinde 409 bin 617 kişi bulunuyor’
18:18
36 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
20 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Dolaşmanın en kısa hali
19:20
2 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar anlattı: Gizli kameralar nasıl tespit edilir?
19:27
3 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
TESK Başkanı Palandöken: ‘Esnaf kredilere ulaşamıyor’
19:36
12 dk
SESLİ HABER
Şehirlerin altındaki sessiz tehlike
19:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
İncelikli bir davetin hikâyesi
07:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Çok sesli bir şiirin yaratıcısı oldu
08:23
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Yasa dışı bahis sistemi nasıl işliyor?
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
500 dev şirketin 156'sı zarar açıkladı!
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/putin-avrasyadaki-yeni-guvenlik-mimarisi-esit-olmali-1096585008.html
Putin: Avrasya'daki yeni güvenlik mimarisi eşit olmalı
Putin: Avrasya'daki yeni güvenlik mimarisi eşit olmalı
Sputnik Türkiye
Avrasya’da eşit ve bölünmez mimari inşa etme çağrısında bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, ortak çalışmalar yürütürken olumlu tarihi deneyimlerden ve geçmişin... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T11:46+0300
2025-05-28T11:43+0300
dünya
rusya
vladimir putin
avrasya
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
avrasya ekonomik birliği (aeb)
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096184244_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_694b3a06bc33f46ab6a279e66fab76d9.jpg
Rusya lideri Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen 13. Uluslararası Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı katılıcımalarına seslendi.Rusya’nın güvenlik konusundaki yaklaşımlarının ilkeli ve değişmez kaldığını kaydeden Putin, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Avrasya’nın bir barış ve istikrar alanı ve sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın bir örneği haline gelmesi gerektiğini söyleyen Rus lider, şunu kaydetti:“Elbette ortak çalışmalar yürütürken olumlu tarihi deneyimlerden ve geçmişten alınan derslerden faydalanmak gerekir” diyen Putin, bu yıl, uluslararası toplumun gelişimini önemli ölçüde etkileyen 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü olduğunu anımsatarak şunu ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/rusya-disislerine-gore-avrupanin-militarizasyonu-yilin-ifadesi-olabilir-1096583599.html
rusya
avrasya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096184244_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5b175996abd369af8900f5f62c16d967.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, avrasya, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), avrasya ekonomik birliği (aeb), kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
rusya, vladimir putin, avrasya, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), avrasya ekonomik birliği (aeb), kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

Putin: Avrasya'daki yeni güvenlik mimarisi eşit olmalı

11:46 28.05.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© Sputnik / Сергей Бобылев
Abone ol
Avrasya’da eşit ve bölünmez mimari inşa etme çağrısında bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, ortak çalışmalar yürütürken olumlu tarihi deneyimlerden ve geçmişin derslerinden faydalanılması gerektiğini belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen 13. Uluslararası Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı katılıcımalarına seslendi.
Rusya’nın güvenlik konusundaki yaklaşımlarının ilkeli ve değişmez kaldığını kaydeden Putin, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
Birçok kez söyledim ve tekrar edeceğim. Yeni güvenlik mimarisinin eşit ve bölünmez olması gerektiğine inanıyoruz, yani tüm ülkeler kendi güvenlikleri için sağlam garantiler almalı, ancak bu diğer ülkelerin güvenliği ve çıkarları pahasına olmamalı.
Avrasya’nın bir barış ve istikrar alanı ve sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın bir örneği haline gelmesi gerektiğini söyleyen Rus lider, şunu kaydetti:
Böyle bir evrensel güvenlik sisteminin oluşturulmasının temelinin Şanghay İşbirliği Örgütü, Avrasya Ekonomik Birliği, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ve diğerleri gibi mevcut ve kendini kanıtlamış çok taraflı işbirliği formatları olabileceğine inanıyoruz.
“Elbette ortak çalışmalar yürütürken olumlu tarihi deneyimlerden ve geçmişten alınan derslerden faydalanmak gerekir” diyen Putin, bu yıl, uluslararası toplumun gelişimini önemli ölçüde etkileyen 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü olduğunu anımsatarak şunu ekledi:
9 Mayıs'ta, Büyük Anavatan Savaşı'nın zafer yıldönümünü büyük bir törenle kutladık. Moskova'daki kutlama, Büyük Zafer idealleri etrafındaki birliğin bir başka sembolü oldu ve bir kez daha dostlarımızın ve ortaklarımızın daha güvenli bir dünya yaratma, yapıcı bir şekilde işbirliği yapma ve küresel sorunları birlikte çözme kararlılığını gösterdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Dışişleri’ne göre ‘Avrupa’nın militarizasyonu’ yılın ifadesi olabilir
10:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала