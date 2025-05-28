https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/putin-avrasyadaki-yeni-guvenlik-mimarisi-esit-olmali-1096585008.html

Putin: Avrasya'daki yeni güvenlik mimarisi eşit olmalı

Putin: Avrasya'daki yeni güvenlik mimarisi eşit olmalı

Sputnik Türkiye

Avrasya’da eşit ve bölünmez mimari inşa etme çağrısında bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, ortak çalışmalar yürütürken olumlu tarihi deneyimlerden ve geçmişin... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T11:46+0300

2025-05-28T11:46+0300

2025-05-28T11:43+0300

dünya

rusya

vladimir putin

avrasya

şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)

avrasya ekonomik birliği (aeb)

kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)

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Rusya lideri Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen 13. Uluslararası Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı katılıcımalarına seslendi.Rusya’nın güvenlik konusundaki yaklaşımlarının ilkeli ve değişmez kaldığını kaydeden Putin, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Avrasya’nın bir barış ve istikrar alanı ve sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın bir örneği haline gelmesi gerektiğini söyleyen Rus lider, şunu kaydetti:“Elbette ortak çalışmalar yürütürken olumlu tarihi deneyimlerden ve geçmişten alınan derslerden faydalanmak gerekir” diyen Putin, bu yıl, uluslararası toplumun gelişimini önemli ölçüde etkileyen 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü olduğunu anımsatarak şunu ekledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/rusya-disislerine-gore-avrupanin-militarizasyonu-yilin-ifadesi-olabilir-1096583599.html

rusya

avrasya

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Sputnik Türkiye

rusya, vladimir putin, avrasya, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), avrasya ekonomik birliği (aeb), kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)