https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/putin-avrasyadaki-yeni-guvenlik-mimarisi-esit-olmali-1096585008.html
Putin: Avrasya'daki yeni güvenlik mimarisi eşit olmalı
Putin: Avrasya'daki yeni güvenlik mimarisi eşit olmalı
Sputnik Türkiye
Avrasya’da eşit ve bölünmez mimari inşa etme çağrısında bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, ortak çalışmalar yürütürken olumlu tarihi deneyimlerden ve geçmişin... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T11:46+0300
2025-05-28T11:46+0300
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rusya
vladimir putin
avrasya
şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö)
avrasya ekonomik birliği (aeb)
kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
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Rusya lideri Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen 13. Uluslararası Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı katılıcımalarına seslendi.Rusya’nın güvenlik konusundaki yaklaşımlarının ilkeli ve değişmez kaldığını kaydeden Putin, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:Avrasya’nın bir barış ve istikrar alanı ve sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın bir örneği haline gelmesi gerektiğini söyleyen Rus lider, şunu kaydetti:“Elbette ortak çalışmalar yürütürken olumlu tarihi deneyimlerden ve geçmişten alınan derslerden faydalanmak gerekir” diyen Putin, bu yıl, uluslararası toplumun gelişimini önemli ölçüde etkileyen 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü olduğunu anımsatarak şunu ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/rusya-disislerine-gore-avrupanin-militarizasyonu-yilin-ifadesi-olabilir-1096583599.html
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rusya, vladimir putin, avrasya, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), avrasya ekonomik birliği (aeb), kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
rusya, vladimir putin, avrasya, şanghay i̇şbirliği örgütü (şi̇ö), avrasya ekonomik birliği (aeb), kolektif güvenlik anlaşması örgütü (kgaö)
Putin: Avrasya'daki yeni güvenlik mimarisi eşit olmalı
Avrasya’da eşit ve bölünmez mimari inşa etme çağrısında bulunan Rusya Devlet Başkanı Putin, ortak çalışmalar yürütürken olumlu tarihi deneyimlerden ve geçmişin derslerinden faydalanılması gerektiğini belirtti.
Rusya lideri Vladimir Putin, Moskova'da düzenlenen 13. Uluslararası Güvenlik Konularından Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı katılıcımalarına seslendi.
Rusya’nın güvenlik konusundaki yaklaşımlarının ilkeli ve değişmez kaldığını kaydeden Putin, bu konuda şu değerlendirmede bulundu:
Birçok kez söyledim ve tekrar edeceğim. Yeni güvenlik mimarisinin eşit ve bölünmez olması gerektiğine inanıyoruz, yani tüm ülkeler kendi güvenlikleri için sağlam garantiler almalı, ancak bu diğer ülkelerin güvenliği ve çıkarları pahasına olmamalı.
Avrasya’nın bir barış ve istikrar alanı ve sürdürülebilir ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın bir örneği haline gelmesi gerektiğini söyleyen Rus lider, şunu kaydetti:
Böyle bir evrensel güvenlik sisteminin oluşturulmasının temelinin Şanghay İşbirliği Örgütü, Avrasya Ekonomik Birliği, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği ve diğerleri gibi mevcut ve kendini kanıtlamış çok taraflı işbirliği formatları olabileceğine inanıyoruz.
“Elbette ortak çalışmalar yürütürken olumlu tarihi deneyimlerden ve geçmişten alınan derslerden faydalanmak gerekir” diyen Putin, bu yıl, uluslararası toplumun gelişimini önemli ölçüde etkileyen 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 80. yıldönümü olduğunu anımsatarak şunu ekledi:
9 Mayıs'ta, Büyük Anavatan Savaşı'nın zafer yıldönümünü büyük bir törenle kutladık. Moskova'daki kutlama, Büyük Zafer idealleri etrafındaki birliğin bir başka sembolü oldu ve bir kez daha dostlarımızın ve ortaklarımızın daha güvenli bir dünya yaratma, yapıcı bir şekilde işbirliği yapma ve küresel sorunları birlikte çözme kararlılığını gösterdi.