https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/pusilin-bati-kieve-silah-sevkiyatinda-menzil-kisitlamasini-kaldirmaktan-soz-ederek-baristan-1096609430.html
Puşilin: Batı, Kiev'e silah sevkiyatında menzil kısıtlamasını kaldırmaktan söz ederek barıştan uzaklaşıyor
Puşilin: Batı, Kiev'e silah sevkiyatında menzil kısıtlamasını kaldırmaktan söz ederek barıştan uzaklaşıyor
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) Başkanı Denis Puşilin, Batı'nın Kiev'e silah sevkiyatında menzil kısıtlamasını kaldırmaktan söz ederek çatışmanın barışçıl... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T04:47+0300
2025-05-29T04:47+0300
2025-05-29T04:48+0300
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) Başkanı Denis Puşilin yaptığı açıklamada, Batı'nın Kiev'e silah sevkiyatında menzil kısıtlamasını kaldırmaktan söz ederek Ukrayna'da barışı bozduğunu ve çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesini engellemeye çalıştığını söyledi.Puşilin, Kiev’e uzun menzilli silah sevkiyatındaki kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili soruya verdiği yanıtta, "Eğer bu gerçekten böyleyse ve basında açıklanmadan barışçıl çözümü kesinlikle engelleyen kararlar alınıyorsa, bu kesinlikle olumsuz bir etki yaratacaktır. Çünkü Rusya zorunlu olarak güçlü karşılık vermek zorunda kalacak ve bu da genel olarak barışçıl çözümü hiçbir şekilde desteklemeyecektir. Bu yüzden sadece sözlere değil, hem düşmanımızın hem de Kiev’in müttefiklerinin eylemlerine de bakıyoruz. Bana göre şu anda onlar çatışmanın barışçıl çözümüne engel olmaya çalışıyorlar." dedi.Pazartesi günü Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İngiltere, Fransa, ABD ve şimdi de Almanya'nın Ukrayna'ya askeri tedarik üzerindeki menzil kısıtlamalarını kaldırdığını, Kiev'in uzun menzilli silahlarla Rusya topraklarındaki mevzilere saldırabileceğini söylemişti. Merz aynı zamanda bu silahların sivil hedefler üzerinde kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak Almanya'nın Ukrayna'ya henüz uzun menzilli silah tedarik etmediğine belirtmişti. Merz aynı zamanda Nisan ayı ortasında ARD TV kanalına verdiği bir röportajda Almanya’nın Avrupa ortaklarıyla anlaşma sağlanması halinde Ukrayna’ya Taurus seyir füzeleri sevk edebileceğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/cinli-uzman-tauruslarin-ukraynaya-teslimi-almanyayi-catismanin-dogrudan-tarafi-haline-getirebilir-1096609162.html
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denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, taurus, batı, ukrayna, kiev
denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, taurus, batı, ukrayna, kiev
Puşilin: Batı, Kiev'e silah sevkiyatında menzil kısıtlamasını kaldırmaktan söz ederek barıştan uzaklaşıyor
04:47 29.05.2025 (güncellendi: 04:48 29.05.2025)
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) Başkanı Denis Puşilin, Batı'nın Kiev'e silah sevkiyatında menzil kısıtlamasını kaldırmaktan söz ederek çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesini engellemeye çalıştığını söyledi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DNR) Başkanı Denis Puşilin yaptığı açıklamada, Batı'nın Kiev'e silah sevkiyatında menzil kısıtlamasını kaldırmaktan söz ederek Ukrayna'da barışı bozduğunu ve çatışmanın barışçıl yollarla çözülmesini engellemeye çalıştığını söyledi.
Puşilin, Kiev’e uzun menzilli silah sevkiyatındaki kısıtlamaların kaldırılmasıyla ilgili soruya verdiği yanıtta, "Eğer bu gerçekten böyleyse ve basında açıklanmadan barışçıl çözümü kesinlikle engelleyen kararlar alınıyorsa, bu kesinlikle olumsuz bir etki yaratacaktır. Çünkü Rusya zorunlu olarak güçlü karşılık vermek zorunda kalacak ve bu da genel olarak barışçıl çözümü hiçbir şekilde desteklemeyecektir. Bu yüzden sadece sözlere değil, hem düşmanımızın hem de Kiev’in müttefiklerinin eylemlerine de bakıyoruz. Bana göre şu anda onlar çatışmanın barışçıl çözümüne engel olmaya çalışıyorlar." dedi.
Pazartesi günü Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, İngiltere, Fransa, ABD ve şimdi de Almanya'nın Ukrayna'ya askeri tedarik üzerindeki menzil kısıtlamalarını kaldırdığını, Kiev'in uzun menzilli silahlarla Rusya topraklarındaki mevzilere saldırabileceğini söylemişti.
Merz aynı zamanda bu silahların sivil hedefler üzerinde kullanılmaması gerektiğini vurgulayarak Almanya'nın Ukrayna'ya henüz uzun menzilli silah tedarik etmediğine belirtmişti. Merz aynı zamanda Nisan ayı ortasında ARD TV kanalına verdiği bir röportajda Almanya’nın Avrupa ortaklarıyla anlaşma sağlanması halinde Ukrayna’ya Taurus seyir füzeleri sevk edebileceğini ifade etmişti.