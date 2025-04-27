https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/milli-okcu-mete-gazoz-2025-avrupa-okculuk-grand-prix-finalinde-altin-madalya-kazandi-1095720912.html

Milli okçu Mete Gazoz, 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix finalinde altın madalya kazandı

Milli okçu Mete Gazoz, 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix finalinde altın madalya kazandı

Sputnik Türkiye

Antalya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Grand Prix'si finalinde, Mete Gazoz klasik yay erkeklerde, Hazal Burun ise makaralı yay kadınlarda altın madalya kazandı... 27.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-27T17:20+0300

2025-04-27T17:20+0300

2025-04-27T17:20+0300

spor

mete gazoz

altın madalya

ödül

ödül töreni

okçuluk

türkiye okçuluk federasyonu

dünya okçuluk şampiyonası

avrupa okçuluk şampiyonası

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Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinde Mete Gazoz ve Hazal Burun altın madalya kazanırken, Türkiye en çok madalya alan ülke oldu.Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinde Mete Gazoz, klasik yay erkeklerde birinci olurken, Hazal Burun ise makaralı yay kadınlarda altın madalyaya ulaştı. Türkiye, organizasyonda en çok madalya alan ülke olarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca Elif Gökkır ve Emircan Haney, sırasıyla klasik ve makaralı yay kategorilerinde gümüş madalyalar elde etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/milli-okcu-mete-gazoz-finale-yukseldi-1093879545.html

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