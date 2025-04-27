https://anlatilaninotesi.com.tr/20250427/milli-okcu-mete-gazoz-2025-avrupa-okculuk-grand-prix-finalinde-altin-madalya-kazandi-1095720912.html
Milli okçu Mete Gazoz, 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix finalinde altın madalya kazandı
Milli okçu Mete Gazoz, 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix finalinde altın madalya kazandı
Sputnik Türkiye
Antalya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Grand Prix'si finalinde, Mete Gazoz klasik yay erkeklerde, Hazal Burun ise makaralı yay kadınlarda altın madalya kazandı... 27.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-27T17:20+0300
2025-04-27T17:20+0300
2025-04-27T17:20+0300
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Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinde Mete Gazoz ve Hazal Burun altın madalya kazanırken, Türkiye en çok madalya alan ülke oldu.Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinde Mete Gazoz, klasik yay erkeklerde birinci olurken, Hazal Burun ise makaralı yay kadınlarda altın madalyaya ulaştı. Türkiye, organizasyonda en çok madalya alan ülke olarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca Elif Gökkır ve Emircan Haney, sırasıyla klasik ve makaralı yay kategorilerinde gümüş madalyalar elde etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250221/milli-okcu-mete-gazoz-finale-yukseldi-1093879545.html
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mete gazoz, altın madalya, ödül, ödül töreni, okçuluk, türkiye okçuluk federasyonu, dünya okçuluk şampiyonası, avrupa okçuluk şampiyonası
mete gazoz, altın madalya, ödül, ödül töreni, okçuluk, türkiye okçuluk federasyonu, dünya okçuluk şampiyonası, avrupa okçuluk şampiyonası
Milli okçu Mete Gazoz, 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix finalinde altın madalya kazandı
Antalya'da düzenlenen Avrupa Okçuluk Grand Prix'si finalinde, Mete Gazoz klasik yay erkeklerde, Hazal Burun ise makaralı yay kadınlarda altın madalya kazandı. Türkiye, organizasyonda en çok madalya alan ülke olurken turnuvada ayrıca Elif Gökkır ve Emircan Haney, klasik ve makaralı yay kategorilerinde gümüş madalya elde etti.
Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinde Mete Gazoz ve Hazal Burun altın madalya kazanırken, Türkiye en çok madalya alan ülke oldu.
Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinde Mete Gazoz, klasik yay erkeklerde birinci olurken, Hazal Burun ise makaralı yay kadınlarda altın madalyaya ulaştı.
Türkiye, organizasyonda en çok madalya alan ülke olarak büyük bir başarıya imza attı. Ayrıca Elif Gökkır ve Emircan Haney, sırasıyla klasik ve makaralı yay kategorilerinde gümüş madalyalar elde etti.