https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/meteorolojiden-saganak-yagis-uyarisi-6-bolgede-saganak-yagis-etkili-olacak-1096609887.html

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: 6 bölgede sağanak yağış etkili olacak

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: 6 bölgede sağanak yağış etkili olacak

Sputnik Türkiye

Meteoroloji, 6 bölgede kuvvetli sağanak uyarısı yaptı. İç ve güney kesimlerde sıcaklık düşecek, yağışlar yerel olarak etkili olacak. Rüzgar bazı bölgelerde kuvvetli esecek.

2025-05-29T06:47+0300

2025-05-29T06:47+0300

2025-05-29T06:47+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Mayıs Perşembe günü hava tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren iki bölge hariç kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklığının, iç ve güney kesimlerde biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Rüzgar genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.Yerel şiddetli yağışlara dikkatİç Anadolu’nun güneyi (Kayseri hariç), Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Antalya'nın iç, Kahramanmaraş'ın ve Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. MARMARABalıkesir 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEdirne 26°C - Parçalı ve çok bulutluİstanbul 23°C - Parçalı ve çok bulutluKırklareli 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEAfyonkarahisar 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyorDenizli 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyorİzmir 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMuğla 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZAdana 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyorAntalya 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyorHatay 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIsparta 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyorİÇ ANADOLUAnkara 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEskişehir 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKonya 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyorNevşehir 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyorBATI KARADENİZBolu 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKastamonu 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSinop 25°C - Parçalı ve çok bulutluZonguldak 23°C - Parçalı ve çok bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya 27°C - Parçalı ve çok bulutluRize 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSamsun 21°C - Parçalı ve çok bulutluTrabzon 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyorDOĞU ANADOLUErzurum 24°C - Parçalı ve çok bulutluKars 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMalatya 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVan 22°C - Parçalı ve çok bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır 32°C - Parçalı ve çok bulutluGaziantep 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMardin 27°C - Parçalı ve çok bulutluSiirt 31°C - Parçalı ve çok bulutlu

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