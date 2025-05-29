Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: 6 bölgede sağanak yağış etkili olacak
© Fotoğrafİki bölgede kuvvetli yağış bekleniyor: 23 Nisan'da hava nasıl olacak?
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Meteoroloji'nin bugünkü hava durumuna göre Marmara'nın güney illeri, İç Anadolu, Karadeniz'in batısı ve doğu, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun batı illerinde kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. hava sıcaklığı güney ve iç kesimlerde azalacak, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Mayıs Perşembe günü hava tahminlerine göre öğle saatlerinden itibaren iki bölge hariç kuvvetli sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklığının, iç ve güney kesimlerde biraz azalacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar genellikle kuzey, yurdun doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.
Yerel şiddetli yağışlara dikkat
İç Anadolu’nun güneyi (Kayseri hariç), Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Adana, Osmaniye, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Antalya'nın iç, Kahramanmaraş'ın ve Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Balıkesir 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Edirne 26°C - Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul 23°C - Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Balıkesir 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Edirne 26°C - Parçalı ve çok bulutlu
İstanbul 23°C - Parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Afyonkarahisar 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
Denizli 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
İzmir 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Muğla 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Afyonkarahisar 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
Denizli 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor
İzmir 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Muğla 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Adana 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
Antalya 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
Hatay 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
Adana 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
Antalya 27°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
Hatay 25°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Isparta 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
İÇ ANADOLU
Ankara 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
Nevşehir 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
Ankara 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir 24°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
Nevşehir 22°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
BATI KARADENİZ
Bolu 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop 25°C - Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak 23°C - Parçalı ve çok bulutlu
Bolu 23°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kastamonu 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop 25°C - Parçalı ve çok bulutlu
Zonguldak 23°C - Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya 27°C - Parçalı ve çok bulutlu
Rize 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 21°C - Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
Amasya 27°C - Parçalı ve çok bulutlu
Rize 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun 21°C - Parçalı ve çok bulutlu
Trabzon 19°C - Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
DOĞU ANADOLU
Erzurum 24°C - Parçalı ve çok bulutlu
Kars 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van 22°C - Parçalı ve çok bulutlu
Erzurum 24°C - Parçalı ve çok bulutlu
Kars 21°C - Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya 28°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van 22°C - Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır 32°C - Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mardin 27°C - Parçalı ve çok bulutlu
Siirt 31°C - Parçalı ve çok bulutlu
Diyarbakır 32°C - Parçalı ve çok bulutlu
Gaziantep 26°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Mardin 27°C - Parçalı ve çok bulutlu
Siirt 31°C - Parçalı ve çok bulutlu