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Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: Gelecek 5 yıl dünya kavrulacak
Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: Gelecek 5 yıl dünya kavrulacak
Sputnik Türkiye
Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel iklim tahminlerine göre, gelecek 5 yıl boyunca sıcaklıkların rekor seviyelerde veya bu seviyelere yakın düzeylerde... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T07:59+0300
2025-05-28T07:59+0300
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WMO gelecek 5 yıldaki sıcaklık tahminlerine ilişkin ortak bir rapor yayımladı. Raporda, "Küresel iklim tahminleri, gelecek 5 yılda sıcaklıkların rekor seviyelerde veya buna yakın kalmasının beklendiğini gösteriyor. Bu da iklim risklerini ve bunun toplumlar, ekonomiler ve sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkilerini artırıyor. 2025 ila 2029 yılları arasındaki her yıl için yıllık ortalama küresel ortalama yüzeye yakın sıcaklığın, 1850-1900 yıllarındaki (sanayi öncesi dönem) ortalamadan 1,2 ila 1,9 derece daha yüksek olacağı öngörülüyor" ifadeleri kullanıldı.Gelecek 5 yılda en az 1 yılın sanayi öncesi seviyenin 1,5 derece üstünde olma ihtimalinin yüzde 86 olduğu vurgulanan raporda, 2025-2029 yılları arasındaki 5 yıllık ortalama ısınmanın 1,5 dereceden fazla olma ihtimalinin yüzde 70 olarak tahmin edildiği belirtildi.Raporda, "Isınmanın her bir ek derecesi daha zararlı sıcak hava dalgalarına, aşırı yağış olaylarına, yoğun kuraklıklara, buz tabakalarına, deniz buzuna ve buzulların erimesine, okyanusun ısınmasına ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden olur." değerlendirmesinde bulunuldu.'Kayıtlardaki en sıcak 10 yılı yeni yaşadık'Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, "Kayıtlardaki en sıcak 10 yılı yeni yaşadık. Ne yazık ki bu WMO raporu, önümüzdeki yıllarda herhangi bir rahatlama belirtisi göstermiyor. Bu durum da ekonomilerimiz, günlük yaşamlarımız, ekosistemlerimiz ve gezegenimiz üzerinde giderek artan bir olumsuz etki olacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/meteoroloji-saat-verdi-istanbul-dahil-saganak-yagis-bekleniyor-ruzgar-firtina-olarak-esecek-1096575618.html
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Dünya Meteoroloji Örgütü uyardı: Gelecek 5 yıl dünya kavrulacak

07:59 28.05.2025
© CEREN ATMACA ÖZDEN - SİNAN YENİÇERİ-AW943720İzmir - sıcaklık - sıcak hava
İzmir - sıcaklık - sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
© CEREN ATMACA ÖZDEN - SİNAN YENİÇERİ-AW943720
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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), küresel iklim tahminlerine göre, gelecek 5 yıl boyunca sıcaklıkların rekor seviyelerde veya bu seviyelere yakın düzeylerde seyredeceğini belirterek uyardı. Bu durum, aşırı yağış olaylarına, kuraklıklara, buz tabakalarına, buzulların erimesine, okyanusun ısınmasına ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden olacak.
WMO gelecek 5 yıldaki sıcaklık tahminlerine ilişkin ortak bir rapor yayımladı. Raporda, "Küresel iklim tahminleri, gelecek 5 yılda sıcaklıkların rekor seviyelerde veya buna yakın kalmasının beklendiğini gösteriyor. Bu da iklim risklerini ve bunun toplumlar, ekonomiler ve sürdürülebilir kalkınma üzerindeki etkilerini artırıyor. 2025 ila 2029 yılları arasındaki her yıl için yıllık ortalama küresel ortalama yüzeye yakın sıcaklığın, 1850-1900 yıllarındaki (sanayi öncesi dönem) ortalamadan 1,2 ila 1,9 derece daha yüksek olacağı öngörülüyor" ifadeleri kullanıldı.
Gelecek 5 yılda en az 1 yılın sanayi öncesi seviyenin 1,5 derece üstünde olma ihtimalinin yüzde 86 olduğu vurgulanan raporda, 2025-2029 yılları arasındaki 5 yıllık ortalama ısınmanın 1,5 dereceden fazla olma ihtimalinin yüzde 70 olarak tahmin edildiği belirtildi.
Raporda, "Isınmanın her bir ek derecesi daha zararlı sıcak hava dalgalarına, aşırı yağış olaylarına, yoğun kuraklıklara, buz tabakalarına, deniz buzuna ve buzulların erimesine, okyanusun ısınmasına ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden olur." değerlendirmesinde bulunuldu.

'Kayıtlardaki en sıcak 10 yılı yeni yaşadık'

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, "Kayıtlardaki en sıcak 10 yılı yeni yaşadık. Ne yazık ki bu WMO raporu, önümüzdeki yıllarda herhangi bir rahatlama belirtisi göstermiyor. Bu durum da ekonomilerimiz, günlük yaşamlarımız, ekosistemlerimiz ve gezegenimiz üzerinde giderek artan bir olumsuz etki olacağı anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.
Yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
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