https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/medvedev-dunya-degisiyor-ancak-rusyayi-daha-iyiye-dogru-degistirmek-arzusu-degismiyor-1096636621.html
Medvedev: Dünya değişiyor, ancak Rusya'yı daha iyiye doğru değiştirmek arzusu değişmiyor
Medvedev: Dünya değişiyor, ancak Rusya'yı daha iyiye doğru değiştirmek arzusu değişmiyor
Sputnik Türkiye
Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Skolkovo İnovasyon Merkezi'ni ziyaret ederek 13. Startup Village Teknoloji Konferansı’nın... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T19:20+0300
2025-05-29T19:20+0300
2025-05-29T19:18+0300
dünya
dmitriy medvedev
rusya güvenlik konseyi
skolkovo i̇novasyon merkezi
rusya
moskova
konferans
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Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Skolkovo Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dmitriy Medvedev, Moskova yakınlarındaki Skolkova Teknopark’ta düzenlenen konferansın açılışında, Rusya'yı değiştirme ve teknolojik yenilikler yaratma arzusunun sürdüğünü söyledi.Medvedev, “Dünya değişiyor, ülkemizin durumu değişti. Durumun daha karmaşık hale geldiği açık. Ama ülkemizi değiştirme arzusu değişmiyor, teknolojik yenilikler yaratma arzusu değişmiyor, kendi işini kurma, para kazanma isteği değişmiyor, bunda da yanlış bir şey yok” dedi.Medvedev ayrıca, konferans kapsamında açılan ve gelecek vaat eden tasarımların sergilendiği teknoloji projeleri sergisini de gezdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/rusya-guvenlik-konseyi-bilim-konseyi-uyesi-yakovenko-avrasya-guvenlik-sistemi-tum-ulkelere-acik-1096573123.html
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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, skolkovo i̇novasyon merkezi, rusya, moskova, konferans, teknopark
dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, skolkovo i̇novasyon merkezi, rusya, moskova, konferans, teknopark
Medvedev: Dünya değişiyor, ancak Rusya'yı daha iyiye doğru değiştirmek arzusu değişmiyor
Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Skolkovo İnovasyon Merkezi'ni ziyaret ederek 13. Startup Village Teknoloji Konferansı’nın açılışına katıldı.
Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Skolkovo Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dmitriy Medvedev, Moskova yakınlarındaki Skolkova Teknopark’ta düzenlenen konferansın açılışında, Rusya'yı değiştirme ve teknolojik yenilikler yaratma arzusunun sürdüğünü söyledi.
Medvedev, “Dünya değişiyor, ülkemizin durumu değişti. Durumun daha karmaşık hale geldiği açık. Ama ülkemizi değiştirme arzusu değişmiyor, teknolojik yenilikler yaratma arzusu değişmiyor, kendi işini kurma, para kazanma isteği değişmiyor, bunda da yanlış bir şey yok” dedi.
Medvedev ayrıca, konferans kapsamında açılan ve gelecek vaat eden tasarımların sergilendiği teknoloji projeleri sergisini de gezdi.