https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/medvedev-dunya-degisiyor-ancak-rusyayi-daha-iyiye-dogru-degistirmek-arzusu-degismiyor-1096636621.html

Medvedev: Dünya değişiyor, ancak Rusya'yı daha iyiye doğru değiştirmek arzusu değişmiyor

Medvedev: Dünya değişiyor, ancak Rusya'yı daha iyiye doğru değiştirmek arzusu değişmiyor

Sputnik Türkiye

Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Skolkovo İnovasyon Merkezi'ni ziyaret ederek 13. Startup Village Teknoloji Konferansı’nın... 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T19:20+0300

2025-05-29T19:20+0300

2025-05-29T19:18+0300

dünya

dmitriy medvedev

rusya güvenlik konseyi

skolkovo i̇novasyon merkezi

rusya

moskova

konferans

teknopark

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Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Skolkovo Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dmitriy Medvedev, Moskova yakınlarındaki Skolkova Teknopark’ta düzenlenen konferansın açılışında, Rusya'yı değiştirme ve teknolojik yenilikler yaratma arzusunun sürdüğünü söyledi.Medvedev, “Dünya değişiyor, ülkemizin durumu değişti. Durumun daha karmaşık hale geldiği açık. Ama ülkemizi değiştirme arzusu değişmiyor, teknolojik yenilikler yaratma arzusu değişmiyor, kendi işini kurma, para kazanma isteği değişmiyor, bunda da yanlış bir şey yok” dedi.Medvedev ayrıca, konferans kapsamında açılan ve gelecek vaat eden tasarımların sergilendiği teknoloji projeleri sergisini de gezdi.

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dmitriy medvedev, rusya güvenlik konseyi, skolkovo i̇novasyon merkezi, rusya, moskova, konferans, teknopark