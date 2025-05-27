https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/rusya-guvenlik-konseyi-bilim-konseyi-uyesi-yakovenko-avrasya-guvenlik-sistemi-tum-ulkelere-acik-1096573123.html

Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko: Avrasya güvenlik sistemi tüm ülkelere açık olmalı

Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko: Avrasya güvenlik sistemi tüm ülkelere açık olmalı

Sputnik Türkiye

Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Aleksandr Yakovenko, yeni Avrasya güvenlik sisteminin Avrasya... 27.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-27T23:59+0300

2025-05-27T23:59+0300

2025-05-27T23:58+0300

dünya

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rusya güvenlik konseyi

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Moskova’da düzenlenen 13. Uluslararası Güvenlik Meselerinden Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı kapsamında ‘Dünyanın Dönüşümü: Rusya'dan Bakış’ başlıklı forumun moderatörlüğünü yapan Yakovenko, yeni Avrasya güvenlik sisteminin, Avrasya topluluğunun amaç ve hedeflerini paylaşmaları halinde Batı Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere tüm devletlere açık olması gerektiğini söyledi.Avrupa'daki mevcut süreçleri analiz eden Yakovenko, NATO'nun bugün itibariyle neredeyse tüm Doğu Avrupa ülkelerinin ve Kuzey Avrupa'nın neredeyse tamamını bünyesine kattığını, Avrupa Birliği’nin (AB) ise Rusya ile askeri çatışmada Kiev rejimini destekleyen askeri bir bloğa dönüştüğünü belirterek, şunları ifade etti:Yakovenko, Avrasya güvenlik sisteminin Avrasya bölgesinde halihazırda var olan yapılara dayanacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:13. Uluslararası Güvenlik Meselerinden Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı 27-29 Mayıs tarihlerinde Moskova'da düzenleniyor. Foruma BRICS, ŞİÖ, ASEAN, BDT, Arap Ligi, Afrika Birliği, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve diğer uluslararası örgütlere üye 105 ülkeden 129'dan fazla delegasyon katılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/abd-disisleri-bakanligi-abd-hala-rusya-ve-ukrayna-arasinda-dogrudan-gorusmeleri-destekliyor-1096572959.html

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batı avrupa

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aleksandr yakovenko, rusya güvenlik konseyi, avrasya, batı avrupa, doğu avrupa, nato, güvenlik mimarisi, agi̇t, rossiya segodnya