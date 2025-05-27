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Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko: Avrasya güvenlik sistemi tüm ülkelere açık olmalı
Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko: Avrasya güvenlik sistemi tüm ülkelere açık olmalı
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Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Aleksandr Yakovenko, yeni Avrasya güvenlik sisteminin Avrasya... 27.05.2025, Sputnik Türkiye
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Moskova’da düzenlenen 13. Uluslararası Güvenlik Meselerinden Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı kapsamında ‘Dünyanın Dönüşümü: Rusya'dan Bakış’ başlıklı forumun moderatörlüğünü yapan Yakovenko, yeni Avrasya güvenlik sisteminin, Avrasya topluluğunun amaç ve hedeflerini paylaşmaları halinde Batı Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere tüm devletlere açık olması gerektiğini söyledi.Avrupa'daki mevcut süreçleri analiz eden Yakovenko, NATO'nun bugün itibariyle neredeyse tüm Doğu Avrupa ülkelerinin ve Kuzey Avrupa'nın neredeyse tamamını bünyesine kattığını, Avrupa Birliği’nin (AB) ise Rusya ile askeri çatışmada Kiev rejimini destekleyen askeri bir bloğa dönüştüğünü belirterek, şunları ifade etti:Yakovenko, Avrasya güvenlik sisteminin Avrasya bölgesinde halihazırda var olan yapılara dayanacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:13. Uluslararası Güvenlik Meselerinden Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı 27-29 Mayıs tarihlerinde Moskova'da düzenleniyor. Foruma BRICS, ŞİÖ, ASEAN, BDT, Arap Ligi, Afrika Birliği, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve diğer uluslararası örgütlere üye 105 ülkeden 129'dan fazla delegasyon katılıyor.
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aleksandr yakovenko, rusya güvenlik konseyi, avrasya, batı avrupa, doğu avrupa, nato, güvenlik mimarisi, agi̇t, rossiya segodnya

Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Yakovenko: Avrasya güvenlik sistemi tüm ülkelere açık olmalı

23:59 27.05.2025
© Sputnik / Anastasiya PetrovaRossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Aleksandr Yakovenko
Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Aleksandr Yakovenko - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2025
© Sputnik / Anastasiya Petrova
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Rossiya Segodnya Medya Grubu Genel Müdür Yardımcısı ve Rusya Güvenlik Konseyi Bilim Konseyi üyesi Aleksandr Yakovenko, yeni Avrasya güvenlik sisteminin Avrasya toplumunun hedef ve amaçlarını paylaşan Batı Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere tüm devletlere açık olması gerektiğini belirtti.
Moskova’da düzenlenen 13. Uluslararası Güvenlik Meselerinden Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı kapsamında ‘Dünyanın Dönüşümü: Rusya'dan Bakış’ başlıklı forumun moderatörlüğünü yapan Yakovenko, yeni Avrasya güvenlik sisteminin, Avrasya topluluğunun amaç ve hedeflerini paylaşmaları halinde Batı Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere tüm devletlere açık olması gerektiğini söyledi.
Avrupa'daki mevcut süreçleri analiz eden Yakovenko, NATO'nun bugün itibariyle neredeyse tüm Doğu Avrupa ülkelerinin ve Kuzey Avrupa'nın neredeyse tamamını bünyesine kattığını, Avrupa Birliği’nin (AB) ise Rusya ile askeri çatışmada Kiev rejimini destekleyen askeri bir bloğa dönüştüğünü belirterek, şunları ifade etti:

Rus uzman topluluğunun görüşüne göre, genel olarak bizim için Avrupa güvenliği artık mevcut değil. Ve şu anda yeni bir Avrasya güvenlik mimarisi yaratılması söz konusu. En önemli hedef elbette militarizasyonun önüne geçmek ve tabii ki, örneğin bugün Avrasya sahasını yavaş yavaş militarize etmeye başlayan NATO ülkelerinin politikaları sonucu ortaya çıkabilecek çeşitli tehditleri azaltmaktır. NATO veya Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gibi katı bir örgütlenme olmayacak.

Yakovenko, Avrasya güvenlik sisteminin Avrasya bölgesinde halihazırda var olan yapılara dayanacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu sürece kimler katılabilir? Avrasya güvenliğinin, Batı Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere, Avrasya toplumunun karşı karşıya kalacağı hedef ve amaçları paylaşmaları koşuluyla tüm devletlere açık olması gerektiği gerçeğinden hareket ediyoruz. Avrasya güvenlik sistemine üye devletler arasındaki saldırmazlık anlaşmaları Avrasya güvenliğinin maddi temeli olabilir.

13. Uluslararası Güvenlik Meselerinden Sorumlu Yüksek Temsilciler Toplantısı 27-29 Mayıs tarihlerinde Moskova'da düzenleniyor. Foruma BRICS, ŞİÖ, ASEAN, BDT, Arap Ligi, Afrika Birliği, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ve diğer uluslararası örgütlere üye 105 ülkeden 129'dan fazla delegasyon katılıyor.
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