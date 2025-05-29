https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/medvedev-almanyanin-hareketi-catismaya-hibrit-degil-tam-tesekkullu-bir-katilimdir-1096609310.html

Medvedev: Almanya'nın hareketi çatışmaya hibrit değil tam teşekküllü bir katılımdır

Medvedev: Almanya'nın hareketi çatışmaya hibrit değil tam teşekküllü bir katılımdır

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya topraklarında uzun menzilli füzelerle yapılan saldırıların Almanya'nın Ukrayna çatışmasına... 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T04:30+0300

2025-05-29T04:30+0300

2025-05-29T04:30+0300

ukrayna kri̇zi̇

dmitriy medvedev

rusya

almanya

ukrayna

rusya güvenlik konseyi

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya'nın halihazırda Ukrayna'daki çatışmanın tam teşekküllü bir katılımcısı olduğunu ve Alman askerlerinin Rusya topraklarına uzun menzilli füzelerin fırlatılmasına katıldığına dair verilerin varlığında, Moskova'nın misilleme yapmak için herhangi bir karar alabileceğini söyledi.Medvedev, Rusya topraklarında uzun menzilli füzelerle yapılan saldırıların Almanya'nın Ukrayna çatışmasına doğrudan katılımı anlamına gelip gelmeyeceği sorusu üzerine şunları söyledi: Medvedev, Alman uzmanlar tarafından Alman füzelerinin fırlatılmasına karşılık olarak Rusya'nın Alman topraklarını vurma hakkına sahip olup olmayacağı sorusunu da, "Alman askeri uzmanların Rusya topraklarına uzun menzilli füzeler fırlattığına dair veriler varsa, misilleme eylemine ilişkin herhangi bir karar alınabilir. Bu Başkomutan'ın yetkisi dahilindedir. Hiç kimse ülkemizi tam anlamıyla savunma hakkımızı engelleyemez ve bu durum Başkanımız tarafından defalarca vurgulanmıştır." şeklinde yanıtladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/rus-vekil-medinskiyin-ailesine-yonelik-nazi-tehditleri-muzakereleri-bozmayi-amacliyor-1096608119.html

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dmitriy medvedev, rusya, almanya, ukrayna, rusya güvenlik konseyi