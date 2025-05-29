https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/medvedev-almanyanin-hareketi-catismaya-hibrit-degil-tam-tesekkullu-bir-katilimdir-1096609310.html
Medvedev: Almanya'nın hareketi çatışmaya hibrit değil tam teşekküllü bir katılımdır
Medvedev: Almanya'nın hareketi çatışmaya hibrit değil tam teşekküllü bir katılımdır
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya topraklarında uzun menzilli füzelerle yapılan saldırıların Almanya'nın Ukrayna çatışmasına... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T04:30+0300
2025-05-29T04:30+0300
2025-05-29T04:30+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya'nın halihazırda Ukrayna'daki çatışmanın tam teşekküllü bir katılımcısı olduğunu ve Alman askerlerinin Rusya topraklarına uzun menzilli füzelerin fırlatılmasına katıldığına dair verilerin varlığında, Moskova'nın misilleme yapmak için herhangi bir karar alabileceğini söyledi.Medvedev, Rusya topraklarında uzun menzilli füzelerle yapılan saldırıların Almanya'nın Ukrayna çatışmasına doğrudan katılımı anlamına gelip gelmeyeceği sorusu üzerine şunları söyledi: Medvedev, Alman uzmanlar tarafından Alman füzelerinin fırlatılmasına karşılık olarak Rusya'nın Alman topraklarını vurma hakkına sahip olup olmayacağı sorusunu da, "Alman askeri uzmanların Rusya topraklarına uzun menzilli füzeler fırlattığına dair veriler varsa, misilleme eylemine ilişkin herhangi bir karar alınabilir. Bu Başkomutan'ın yetkisi dahilindedir. Hiç kimse ülkemizi tam anlamıyla savunma hakkımızı engelleyemez ve bu durum Başkanımız tarafından defalarca vurgulanmıştır." şeklinde yanıtladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/rus-vekil-medinskiyin-ailesine-yonelik-nazi-tehditleri-muzakereleri-bozmayi-amacliyor-1096608119.html
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dmitriy medvedev, rusya, almanya, ukrayna, rusya güvenlik konseyi
dmitriy medvedev, rusya, almanya, ukrayna, rusya güvenlik konseyi
Medvedev: Almanya'nın hareketi çatışmaya hibrit değil tam teşekküllü bir katılımdır
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya topraklarında uzun menzilli füzelerle yapılan saldırıların Almanya'nın Ukrayna çatışmasına doğrudan katılımı anlamına geldiğini söyledi.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Almanya'nın halihazırda Ukrayna'daki çatışmanın tam teşekküllü bir katılımcısı olduğunu ve Alman askerlerinin Rusya topraklarına uzun menzilli füzelerin fırlatılmasına katıldığına dair verilerin varlığında, Moskova'nın misilleme yapmak için herhangi bir karar alabileceğini söyledi.
Medvedev, Rusya topraklarında uzun menzilli füzelerle yapılan saldırıların Almanya'nın Ukrayna çatışmasına doğrudan katılımı anlamına gelip gelmeyeceği sorusu üzerine şunları söyledi:
"Almanya zaten çatışmanın bir katılımcısı, teçhizatı ve uzmanları doğrudan Rusya'nın yanında yer alıyor. Ve bu sadece askeri malzeme değil. Aslında bu, askeri çatışmaya hibrit değil tam teşekküllü bir katılımdır. Dolayısıyla Almanya yine Rusya'nın düşmanıdır, yine çatışmada yer almaktadır, kendi yarattıkları Nazi ideolojisi tarafından yönlendirilmektedir ve Merz, Wehrmacht'ta savaşan akrabalarının sadık bir torunudur."
Medvedev, Alman uzmanlar tarafından Alman füzelerinin fırlatılmasına karşılık olarak Rusya'nın Alman topraklarını vurma hakkına sahip olup olmayacağı sorusunu da, "Alman askeri uzmanların Rusya topraklarına uzun menzilli füzeler fırlattığına dair veriler varsa, misilleme eylemine ilişkin herhangi bir karar alınabilir. Bu Başkomutan'ın yetkisi dahilindedir. Hiç kimse ülkemizi tam anlamıyla savunma hakkımızı engelleyemez ve bu durum Başkanımız tarafından defalarca vurgulanmıştır." şeklinde yanıtladı.