Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya, Ukrayna'dan 2 Haziran'da İstanbul'da görüşme yapma önerisine henüz yanıt alamadı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
9 dk
DEYİM YERİNDEYSE
İncelikli bir davetin hikâyesi
07:09
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Çok sesli bir şiirin yaratıcısı oldu
08:23
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Mehmet Ali Kulat tarih verdi: Kabine'de değişim ne zaman olacak?
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:51
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Mehmet Neşet Gündüz: 'Değer Bilgi Merkezi, gayrimenkul alışverişlerinde şeffaflığı arttıracak'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapıların sağlığını ölçen yerli teknoloji
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Putin olmadan Kafkasya'da barış sağlanması zor'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
MOSSAD şefi Washington’a gitti: Konu İran
18:17
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:11
78 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Aksi Yusuf ve peynir gemisi
07:07
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
7 dk
YERİ VE ZAMANI
Kocaeli’de şüpheli bebek ölümleri
09:07
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
8 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
DİSK Başkanı Çerkezoğlu'ndan asgari ücret açıklaması
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
DEYİM YERİNDEYSE
Ayakkabının yönü ile misafirlikte ince mesaj
16:05
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/kremlin-sozcusu-peskov-rusya-ukraynadan-2-haziranda-istanbulda-gorusme-yapma-onerisine-henuz-yanit-1096622052.html
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya, Ukrayna'dan 2 Haziran'da İstanbul'da görüşme yapma önerisine henüz yanıt alamadı
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya, Ukrayna'dan 2 Haziran'da İstanbul'da görüşme yapma önerisine henüz yanıt alamadı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna'dan 2 Haziran'da İstanbul'da görüşme yapma önerisine henüz yanıt alamadıığını belirtti 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T12:35+0300
2025-05-29T12:45+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
kremlin
dmitriy peskov
ukrayna
i̇stanbul
yanıt
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090045032_0:132:3169:1915_1920x0_80_0_0_ea52a048c1a36a01ebb9bec08b683587.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in Moskova'nın barış sürecini geciktirdiği yönündeki açıklamalarına yanıt verdi:- Pazartesi günü Ukrayna'nın İstanbul'da buluşmasını öneren Rusya'ydı;- Rusya, Ukrayna'dan müzakereler konusunda henüz bir yanıt almadı;- Ukrayna'nın, Rusya'nın çözüme ilişkin taslak muhtırasını derhal teslim etme talepleri yapıcı değil.Peskov ayrıca Rusya'nın Ukrayna çözümü ile ilgili belgelerin içeriğini kamuoyuna açık şekilde tartışmayacağını, müzakerelerin kamuoyuna açık olmayan bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.Sözcü, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve başmüzakereci Vladimir Medinskiy'in ailesine yönelik tehditlerle ilgili durumu çirkin olarak nitelendirdi.
rusya
ukrayna
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/05/1090045032_220:0:2949:2047_1920x0_80_0_0_621ba016b01966d19c95b060c707f034.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, i̇stanbul, yanıt
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, i̇stanbul, yanıt

Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya, Ukrayna'dan 2 Haziran'da İstanbul'da görüşme yapma önerisine henüz yanıt alamadı

12:35 29.05.2025 (güncellendi: 12:45 29.05.2025)
© Sputnik / Александр ЩербакRusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov
Rusiya Federasiyası Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© Sputnik / Александр Щербак
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna'dan 2 Haziran'da İstanbul'da görüşme yapma önerisine henüz yanıt alamadıığını belirtti
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in Moskova'nın barış sürecini geciktirdiği yönündeki açıklamalarına yanıt verdi:
- Pazartesi günü Ukrayna'nın İstanbul'da buluşmasını öneren Rusya'ydı;
- Rusya, Ukrayna'dan müzakereler konusunda henüz bir yanıt almadı;
- Ukrayna'nın, Rusya'nın çözüme ilişkin taslak muhtırasını derhal teslim etme talepleri yapıcı değil.
Peskov ayrıca Rusya'nın Ukrayna çözümü ile ilgili belgelerin içeriğini kamuoyuna açık şekilde tartışmayacağını, müzakerelerin kamuoyuna açık olmayan bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.
Sözcü, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve başmüzakereci Vladimir Medinskiy'in ailesine yönelik tehditlerle ilgili durumu çirkin olarak nitelendirdi.

İlgili servislerimizin bu tehditlerin nereden geldiğini belirlemesi önemli. Eğer kaynakları Ukrayna ve Kiev rejimiyse, durum çirkinden de ötedir.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала