https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/kremlin-sozcusu-peskov-rusya-ukraynadan-2-haziranda-istanbulda-gorusme-yapma-onerisine-henuz-yanit-1096622052.html

Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya, Ukrayna'dan 2 Haziran'da İstanbul'da görüşme yapma önerisine henüz yanıt alamadı

Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya, Ukrayna'dan 2 Haziran'da İstanbul'da görüşme yapma önerisine henüz yanıt alamadı

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna'dan 2 Haziran'da İstanbul'da görüşme yapma önerisine henüz yanıt alamadıığını belirtti 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T12:35+0300

2025-05-29T12:35+0300

2025-05-29T12:45+0300

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kremlin

dmitriy peskov

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i̇stanbul

yanıt

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in Moskova'nın barış sürecini geciktirdiği yönündeki açıklamalarına yanıt verdi:- Pazartesi günü Ukrayna'nın İstanbul'da buluşmasını öneren Rusya'ydı;- Rusya, Ukrayna'dan müzakereler konusunda henüz bir yanıt almadı;- Ukrayna'nın, Rusya'nın çözüme ilişkin taslak muhtırasını derhal teslim etme talepleri yapıcı değil.Peskov ayrıca Rusya'nın Ukrayna çözümü ile ilgili belgelerin içeriğini kamuoyuna açık şekilde tartışmayacağını, müzakerelerin kamuoyuna açık olmayan bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.Sözcü, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve başmüzakereci Vladimir Medinskiy'in ailesine yönelik tehditlerle ilgili durumu çirkin olarak nitelendirdi.

rusya

ukrayna

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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, i̇stanbul, yanıt