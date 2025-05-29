https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/kremlin-sozcusu-peskov-rusya-ukraynadan-2-haziranda-istanbulda-gorusme-yapma-onerisine-henuz-yanit-1096622052.html
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya, Ukrayna'dan 2 Haziran'da İstanbul'da görüşme yapma önerisine henüz yanıt alamadı
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya, Ukrayna'dan 2 Haziran'da İstanbul'da görüşme yapma önerisine henüz yanıt alamadı
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna'dan 2 Haziran'da İstanbul'da görüşme yapma önerisine henüz yanıt alamadıığını belirtti 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T12:35+0300
2025-05-29T12:35+0300
2025-05-29T12:45+0300
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dmitriy peskov
ukrayna
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in Moskova'nın barış sürecini geciktirdiği yönündeki açıklamalarına yanıt verdi:- Pazartesi günü Ukrayna'nın İstanbul'da buluşmasını öneren Rusya'ydı;- Rusya, Ukrayna'dan müzakereler konusunda henüz bir yanıt almadı;- Ukrayna'nın, Rusya'nın çözüme ilişkin taslak muhtırasını derhal teslim etme talepleri yapıcı değil.Peskov ayrıca Rusya'nın Ukrayna çözümü ile ilgili belgelerin içeriğini kamuoyuna açık şekilde tartışmayacağını, müzakerelerin kamuoyuna açık olmayan bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.Sözcü, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve başmüzakereci Vladimir Medinskiy'in ailesine yönelik tehditlerle ilgili durumu çirkin olarak nitelendirdi.
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rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, i̇stanbul, yanıt
rusya, kremlin, dmitriy peskov, ukrayna, i̇stanbul, yanıt
Kremlin Sözcüsü Peskov: Rusya, Ukrayna'dan 2 Haziran'da İstanbul'da görüşme yapma önerisine henüz yanıt alamadı
12:35 29.05.2025 (güncellendi: 12:45 29.05.2025)
Ayrıntılar geliyor
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna'dan 2 Haziran'da İstanbul'da görüşme yapma önerisine henüz yanıt alamadıığını belirtti
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in Moskova'nın barış sürecini geciktirdiği yönündeki açıklamalarına yanıt verdi:
- Pazartesi günü Ukrayna'nın İstanbul'da buluşmasını öneren Rusya'ydı;
- Rusya, Ukrayna'dan müzakereler konusunda henüz bir yanıt almadı;
- Ukrayna'nın, Rusya'nın çözüme ilişkin taslak muhtırasını derhal teslim etme talepleri yapıcı değil.
Peskov ayrıca Rusya'nın Ukrayna çözümü ile ilgili belgelerin içeriğini kamuoyuna açık şekilde tartışmayacağını, müzakerelerin kamuoyuna açık olmayan bir şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.
Sözcü, Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı ve başmüzakereci Vladimir Medinskiy'in ailesine yönelik tehditlerle ilgili durumu çirkin olarak nitelendirdi.
İlgili servislerimizin bu tehditlerin nereden geldiğini belirlemesi önemli. Eğer kaynakları Ukrayna ve Kiev rejimiyse, durum çirkinden de ötedir.