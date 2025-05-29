https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/kilicdaroglundan-gazeteci-mengu-ile-akademisyen-gulsunar-hakkinda-suc-duyurusu-1096631428.html
Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci Nevşin Mengü hakkında suç duyurusu
Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci Nevşin Mengü hakkında suç duyurusu
Sputnik Türkiye
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ile akademisyen Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusunda bulundu. 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T15:45+0300
2025-05-29T15:45+0300
2025-05-29T15:46+0300
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kemal kılıçdaroğlu
nevşin mengü
emrah gülsunar
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Kılıçdaroğlu Nevşin Mengü hakkında suç duyurusunda bulundu.Nevşin Mengü hakkında suç duyurusuEski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ile akademisyen Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusunda bulundu.Kılıçdaroğlu neden suç duyurusunda bulundu?Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yargı süreci üzerinden kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle Mengü ve Gülsunar hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusu dilekçesi hazırlattı.Dilekçe, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu.Mengü'nün Kılıçdaroğlu iddiasıCHP kurultaylarının iptali talebiyle açılan davanın ikinci duruşması 26 Mayıs’ta görülmüş ve mahkeme, davanın; 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan kurultayın yok hükmünde sayılması, iptali ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi üyelerinin görevlerine iadesi talebiyle açıldığını tutanağa geçirmişti. Dava 30 Haziran’a ertelendi.Kararın ardından gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında dava sürecine ilişkin şu iddiada bulunmuştuMengü'nün paylaşımı alıntılayan Gülsunar ise şöyle demişti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/chp-2-kurultayinin-iptali-icin-acilan-dava-30-hazirana-ertelendi-1096516748.html
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kemal kılıçdaroğlu, nevşin mengü, emrah gülsunar
kemal kılıçdaroğlu, nevşin mengü, emrah gülsunar
Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci Nevşin Mengü hakkında suç duyurusu
15:45 29.05.2025 (güncellendi: 15:46 29.05.2025)
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ile akademisyen Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kılıçdaroğlu Nevşin Mengü hakkında suç duyurusunda bulundu.
Nevşin Mengü hakkında suç duyurusu
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ile akademisyen Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kılıçdaroğlu neden suç duyurusunda bulundu?
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yargı süreci üzerinden kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle Mengü ve Gülsunar hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusu dilekçesi hazırlattı.
Dilekçe, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu.
Mengü'nün Kılıçdaroğlu iddiası
CHP kurultaylarının iptali talebiyle açılan davanın ikinci duruşması 26 Mayıs’ta görülmüş ve mahkeme, davanın; 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan kurultayın yok hükmünde sayılması, iptali ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi üyelerinin görevlerine iadesi talebiyle açıldığını tutanağa geçirmişti. Dava 30 Haziran’a ertelendi.
Kararın ardından gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında dava sürecine ilişkin şu iddiada bulunmuştu
"Savcı ifadeye çağırdı, Kemal Bey ifadeye gitmedi. Bunu, ‘Kemal Bey mağdur sıfatıyla ifade vermek istemiyor, partiyi korumak için’ diye yorumlayanlar oldu. Ancak benim anladığım tam tersiymiş. Güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgiye göre savcı, ‘Kemal Bey gelip burada ifade verir ve “Olur mu öyle şey, CHP’de yolsuzluk olabilir mi? Ben o zaman genel başkandım, böyle bir şey yaşanmadı, kabul etmiyorum” derse dosyayı kapatırız’ mesajını iletmiş. Ancak Kılıçdaroğlu yine de ifade vermeye gitmemiş."
Mengü'nün paylaşımı alıntılayan Gülsunar ise şöyle demişti:
"Bu artık sözün bittiği yer. Bir insanın bile isteye rejimin hukuksuz yargı operasyonuyla kaybettiği genel başkanlığı geri almaya çalışması açık bir onursuzluk ve haysiyetsizliktir. Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir."