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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis ve siyasi yasak talebi: İddianame kabul edildi
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Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci Nevşin Mengü hakkında suç duyurusu
Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci Nevşin Mengü hakkında suç duyurusu
Sputnik Türkiye
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ile akademisyen Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusunda bulundu. 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T15:45+0300
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poli̇ti̇ka
kemal kılıçdaroğlu
nevşin mengü
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Kılıçdaroğlu Nevşin Mengü hakkında suç duyurusunda bulundu.Nevşin Mengü hakkında suç duyurusuEski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ile akademisyen Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusunda bulundu.Kılıçdaroğlu neden suç duyurusunda bulundu?Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yargı süreci üzerinden kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle Mengü ve Gülsunar hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusu dilekçesi hazırlattı.Dilekçe, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu.Mengü'nün Kılıçdaroğlu iddiasıCHP kurultaylarının iptali talebiyle açılan davanın ikinci duruşması 26 Mayıs’ta görülmüş ve mahkeme, davanın; 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan kurultayın yok hükmünde sayılması, iptali ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi üyelerinin görevlerine iadesi talebiyle açıldığını tutanağa geçirmişti. Dava 30 Haziran’a ertelendi.Kararın ardından gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında dava sürecine ilişkin şu iddiada bulunmuştuMengü'nün paylaşımı alıntılayan Gülsunar ise şöyle demişti:
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kemal kılıçdaroğlu, nevşin mengü, emrah gülsunar
kemal kılıçdaroğlu, nevşin mengü, emrah gülsunar

Kılıçdaroğlu'ndan gazeteci Nevşin Mengü hakkında suç duyurusu

15:45 29.05.2025 (güncellendi: 15:46 29.05.2025)
© İHA / MEHMET BASMACI-AW214767Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© İHA / MEHMET BASMACI-AW214767
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ile akademisyen Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusunda bulundu.
Kılıçdaroğlu Nevşin Mengü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Nevşin Mengü hakkında suç duyurusu

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Nevşin Mengü ile akademisyen Emrah Gülsunar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kılıçdaroğlu neden suç duyurusunda bulundu?

Kılıçdaroğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin yargı süreci üzerinden kendisine yönelik ifadeleri nedeniyle Mengü ve Gülsunar hakkında "hakaret" ve "iftira" suçlarından suç duyurusu dilekçesi hazırlattı.
Dilekçe, avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunuldu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 38. Olağan Kurultay’ı açılış konuşmasını gerçekleştirdi. CHP lideri Kılıçdaroğlu’na, eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2025
POLİTİKA
CHP iki kurultayının i̇ptali i̇çin açılan dava 30 Haziran'a ertelendi
26 Mayıs, 11:27

Mengü'nün Kılıçdaroğlu iddiası

CHP kurultaylarının iptali talebiyle açılan davanın ikinci duruşması 26 Mayıs’ta görülmüş ve mahkeme, davanın; 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan kurultayın yok hükmünde sayılması, iptali ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki Parti Meclisi üyelerinin görevlerine iadesi talebiyle açıldığını tutanağa geçirmişti. Dava 30 Haziran’a ertelendi.
Kararın ardından gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında dava sürecine ilişkin şu iddiada bulunmuştu
"Savcı ifadeye çağırdı, Kemal Bey ifadeye gitmedi. Bunu, ‘Kemal Bey mağdur sıfatıyla ifade vermek istemiyor, partiyi korumak için’ diye yorumlayanlar oldu. Ancak benim anladığım tam tersiymiş. Güvenilir kaynaklardan edindiğim bilgiye göre savcı, ‘Kemal Bey gelip burada ifade verir ve “Olur mu öyle şey, CHP’de yolsuzluk olabilir mi? Ben o zaman genel başkandım, böyle bir şey yaşanmadı, kabul etmiyorum” derse dosyayı kapatırız’ mesajını iletmiş. Ancak Kılıçdaroğlu yine de ifade vermeye gitmemiş."
Mengü'nün paylaşımı alıntılayan Gülsunar ise şöyle demişti:
"Bu artık sözün bittiği yer. Bir insanın bile isteye rejimin hukuksuz yargı operasyonuyla kaybettiği genel başkanlığı geri almaya çalışması açık bir onursuzluk ve haysiyetsizliktir. Bu şahıs partiden ihraç edilmeli ve her yerde yüzüne tükürülmelidir."
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