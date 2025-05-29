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Kaymakamlık duyurdu: Yaban domuzu besleyenlere para cezası kesilecek
Kaymakamlık duyurdu: Yaban domuzu besleyenlere para cezası kesilecek
Sputnik Türkiye
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, son günlerde sürü halinde gezen yaban domuzlarının halk tarafından beslenmesi sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin yayılması... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
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Kuşadası'nda yaban domuzlarını besleyenlerin sosyal medyada gündem olmasının ardından kaymakamlık uyarı yaptı.Yapılan açıklamada, yaban domuzlarının evcil hayvan gibi beslenmesinin yasak olduğu vurgulanarak, bu davranışın hem insanlar hem de hayvanlar açısından ciddi riskler taşıdığı belirtildi. Uzmanlar da, yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarının dışında insan eliyle beslenmesinin, hayvanların davranışlarında değişime yol açabileceği gibi insan sağlığı ve güvenliği açısından da tehdit oluşturduğunu ifade etti.Kaymakamlık açıklamasında, Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararları doğrultusunda yaban domuzu besleyenlere 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28/1-b maddesi kapsamında 6 bin 923 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/gaziantepte-domuz-saldirisi-1-yarali-1090276286.html
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Kaymakamlık duyurdu: Yaban domuzu besleyenlere para cezası kesilecek

17:21 29.05.2025 (güncellendi: 17:22 29.05.2025)
© AP Photo / Matthias SchraderYaban domuzu
Yaban domuzu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, son günlerde sürü halinde gezen yaban domuzlarının halk tarafından beslenmesi sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerin yayılması üzerine Kuşadası Kaymakamlığı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yaban domuzu besleyenlerin para cezası alacağını duyurdu.
Kuşadası'nda yaban domuzlarını besleyenlerin sosyal medyada gündem olmasının ardından kaymakamlık uyarı yaptı.
Yapılan açıklamada, yaban domuzlarının evcil hayvan gibi beslenmesinin yasak olduğu vurgulanarak, bu davranışın hem insanlar hem de hayvanlar açısından ciddi riskler taşıdığı belirtildi. Uzmanlar da, yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarının dışında insan eliyle beslenmesinin, hayvanların davranışlarında değişime yol açabileceği gibi insan sağlığı ve güvenliği açısından da tehdit oluşturduğunu ifade etti.
Kaymakamlık açıklamasında, Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonu kararları doğrultusunda yaban domuzu besleyenlere 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28/1-b maddesi kapsamında 6 bin 923 TL idari para cezası uygulanacağı bildirildi.
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