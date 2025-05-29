Kaymakamlık duyurdu: Yaban domuzu besleyenlere para cezası kesilecek

Yapılan açıklamada, yaban domuzlarının evcil hayvan gibi beslenmesinin yasak olduğu vurgulanarak, bu davranışın hem insanlar hem de hayvanlar açısından ciddi riskler taşıdığı belirtildi. Uzmanlar da, yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarının dışında insan eliyle beslenmesinin, hayvanların davranışlarında değişime yol açabileceği gibi insan sağlığı ve güvenliği açısından da tehdit oluşturduğunu ifade etti.