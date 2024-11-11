https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/gaziantepte-domuz-saldirisi-1-yarali-1090276286.html

Gaziantep'te domuz saldırısı: 1 yaralı

Gaziantep'te domuz saldırısı: 1 yaralı

Sputnik Türkiye

Gaziantep'te dağda aç kalan yaban domuzu mahalleye inerek halka saldırdı. Olayda yaralanan kadın Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken yaban domuzu... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

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tüfek

saldırı

hayvan

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde gündüz vakti aç kalan yaban domuzu mahalleye inerek halka saldırdı.Gündüz saatlerinde dağda aç kalan yaban domuzu Gaziantep'in Aşağı Arıl Mahallesi'ne inerek bölge halkına saldırdı. Olayda iki kişi saldırıdan etkilenirken bir kadın yaralandı. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 52 yaşındaki Miyase D. tedavi altına alındı. Yaban domuzu ise mahalleli tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bölge halkı ise zeytin hasadı nedeniyle bölgeye inen yaban domuzlarına karşı yetkililerin önlem almasını istedi.

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gaziantep, domuz, köy, tüfek, saldırı, hayvan