https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/gaziantepte-domuz-saldirisi-1-yarali-1090276286.html
Gaziantep'te domuz saldırısı: 1 yaralı
Gaziantep'te domuz saldırısı: 1 yaralı
Sputnik Türkiye
Gaziantep'te dağda aç kalan yaban domuzu mahalleye inerek halka saldırdı. Olayda yaralanan kadın Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken yaban domuzu... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T19:33+0300
2024-11-11T19:33+0300
2024-11-11T19:35+0300
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gaziantep
domuz
köy
tüfek
saldırı
hayvan
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde gündüz vakti aç kalan yaban domuzu mahalleye inerek halka saldırdı.Gündüz saatlerinde dağda aç kalan yaban domuzu Gaziantep'in Aşağı Arıl Mahallesi'ne inerek bölge halkına saldırdı. Olayda iki kişi saldırıdan etkilenirken bir kadın yaralandı. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 52 yaşındaki Miyase D. tedavi altına alındı. Yaban domuzu ise mahalleli tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bölge halkı ise zeytin hasadı nedeniyle bölgeye inen yaban domuzlarına karşı yetkililerin önlem almasını istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240820/istanbulda-zihinsel-engelli-adamin-olumune-sebep-olmuslardi-3-sokak-kopegi-yakalanarak-barinaga-1087058919.html
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gaziantep, domuz, köy, tüfek, saldırı, hayvan
gaziantep, domuz, köy, tüfek, saldırı, hayvan
Gaziantep'te domuz saldırısı: 1 yaralı
19:33 11.11.2024 (güncellendi: 19:35 11.11.2024)
Gaziantep'te dağda aç kalan yaban domuzu mahalleye inerek halka saldırdı. Olayda yaralanan kadın Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilirken yaban domuzu mahalleli tarafından tüfekle vurularak etkisiz hale getirildi.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde gündüz vakti aç kalan yaban domuzu mahalleye inerek halka saldırdı.
Gündüz saatlerinde dağda aç kalan yaban domuzu Gaziantep'in Aşağı Arıl Mahallesi'ne inerek bölge halkına saldırdı. Olayda iki kişi saldırıdan etkilenirken bir kadın yaralandı. Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 52 yaşındaki Miyase D. tedavi altına alındı. Yaban domuzu ise mahalleli tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken bölge halkı ise zeytin hasadı nedeniyle bölgeye inen yaban domuzlarına karşı yetkililerin önlem almasını istedi.