https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/isvicreden-almanyaya-leopard-uyarisi-ukraynaya-verilirse-tedbirler-alinacak-1096625177.html

İsviçre’den Almanya’ya Leopard uyarısı: ‘Ukrayna’ya verilirse tedbirler alınacak’

İsviçre’den Almanya’ya Leopard uyarısı: ‘Ukrayna’ya verilirse tedbirler alınacak’

Sputnik Türkiye

İsviçreli teknoloji şirketi RUAG tarafından Almanya’daki adı açıklanmayan bir şirkete satılan 71 adet Leopard 1 A5 tankının Ukrayna'ya verilmesi halinde... 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T13:26+0300

2025-05-29T13:26+0300

2025-05-29T13:23+0300

ukrayna kri̇zi̇

i̇sviçre

almanya

ukrayna

leopard

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/02/03/1066539792_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ceb9942ac7f71239cba9a645918002b6.jpg

İsviçre Ekonomi Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, Almanya’nın İsviçreli RUAG şirketinden aldığı Leopard 1 A5 tanklarını Ukrayna’ya vermesi durumunda tedbirler alınacağı bildirildi.Bakanlığın açıklamasında, “RUAG ve Alman ortağının askeri mallara yönelik bu ambargoyu ihlal etme niyetinde olduğuna dair elimizde hiçbir veri yok. Ekonomik İşlerden Sorumlu Devlet Sekreterliği (SECO) gelecekte bu yönde bir bilgi alırsa, gerekli önlemleri alacak” ifadesine yer verildi.Ukrayna'ya yönelik uygulanan silah ambargosunu ihlal edenlere bir yıl hapis veya para cezası verileceğini kaydeden Bakanlık, ambargonun yürürlükte olduğunun altını çizdi.İsviçre, askeri tarafsızlık ilkesini gerekçe göstererek Almanya, İspanya ve Danimarka'nın İsviçre yapımı mühimmatın Ukrayna'ya yeniden ihraç edilmesi yönündeki taleplerini defalarca reddetmişti.Bern, Haziran 2023’te, RUAG'ın Almanya üzerinden Kiev'e 96 adet Leopard-1 A5 tankı satma talebini reddetmişti. Yetkililer talebi ülkenin mevcut mevzuatıyla uyumsuz bulmuştu.İsviçre hükümeti önceki gün, Ukrayna'ya yeniden ihracatın yasaklanması şartıyla Almanya’ya tank satışına onay vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/rus-ordusundan-buyuk-taarruz-harkovda-bir-donetskte-iki-yerlesim-merkezi-ele-gecirildi-1096623221.html

i̇sviçre

almanya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇sviçre, almanya, ukrayna, leopard