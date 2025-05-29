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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/isvicreden-almanyaya-leopard-uyarisi-ukraynaya-verilirse-tedbirler-alinacak-1096625177.html
İsviçre’den Almanya’ya Leopard uyarısı: ‘Ukrayna’ya verilirse tedbirler alınacak’
İsviçre’den Almanya’ya Leopard uyarısı: ‘Ukrayna’ya verilirse tedbirler alınacak’
Sputnik Türkiye
İsviçreli teknoloji şirketi RUAG tarafından Almanya’daki adı açıklanmayan bir şirkete satılan 71 adet Leopard 1 A5 tankının Ukrayna'ya verilmesi halinde... 29.05.2025, Sputnik Türkiye
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İsviçre Ekonomi Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, Almanya’nın İsviçreli RUAG şirketinden aldığı Leopard 1 A5 tanklarını Ukrayna’ya vermesi durumunda tedbirler alınacağı bildirildi.Bakanlığın açıklamasında, “RUAG ve Alman ortağının askeri mallara yönelik bu ambargoyu ihlal etme niyetinde olduğuna dair elimizde hiçbir veri yok. Ekonomik İşlerden Sorumlu Devlet Sekreterliği (SECO) gelecekte bu yönde bir bilgi alırsa, gerekli önlemleri alacak” ifadesine yer verildi.Ukrayna'ya yönelik uygulanan silah ambargosunu ihlal edenlere bir yıl hapis veya para cezası verileceğini kaydeden Bakanlık, ambargonun yürürlükte olduğunun altını çizdi.İsviçre, askeri tarafsızlık ilkesini gerekçe göstererek Almanya, İspanya ve Danimarka'nın İsviçre yapımı mühimmatın Ukrayna'ya yeniden ihraç edilmesi yönündeki taleplerini defalarca reddetmişti.Bern, Haziran 2023’te, RUAG'ın Almanya üzerinden Kiev'e 96 adet Leopard-1 A5 tankı satma talebini reddetmişti. Yetkililer talebi ülkenin mevcut mevzuatıyla uyumsuz bulmuştu.İsviçre hükümeti önceki gün, Ukrayna'ya yeniden ihracatın yasaklanması şartıyla Almanya’ya tank satışına onay vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/rus-ordusundan-buyuk-taarruz-harkovda-bir-donetskte-iki-yerlesim-merkezi-ele-gecirildi-1096623221.html
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İsviçre’den Almanya’ya Leopard uyarısı: ‘Ukrayna’ya verilirse tedbirler alınacak’

13:26 29.05.2025
© AP Photo / ECKEHARD SCHULZLeopard 1
Leopard 1 - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© AP Photo / ECKEHARD SCHULZ
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İsviçreli teknoloji şirketi RUAG tarafından Almanya’daki adı açıklanmayan bir şirkete satılan 71 adet Leopard 1 A5 tankının Ukrayna'ya verilmesi halinde İsviçre’nin harekete geçeceği belirtildi.
İsviçre Ekonomi Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, Almanya’nın İsviçreli RUAG şirketinden aldığı Leopard 1 A5 tanklarını Ukrayna’ya vermesi durumunda tedbirler alınacağı bildirildi.
Bakanlığın açıklamasında, “RUAG ve Alman ortağının askeri mallara yönelik bu ambargoyu ihlal etme niyetinde olduğuna dair elimizde hiçbir veri yok. Ekonomik İşlerden Sorumlu Devlet Sekreterliği (SECO) gelecekte bu yönde bir bilgi alırsa, gerekli önlemleri alacak” ifadesine yer verildi.
Ukrayna'ya yönelik uygulanan silah ambargosunu ihlal edenlere bir yıl hapis veya para cezası verileceğini kaydeden Bakanlık, ambargonun yürürlükte olduğunun altını çizdi.
İsviçre, askeri tarafsızlık ilkesini gerekçe göstererek Almanya, İspanya ve Danimarka'nın İsviçre yapımı mühimmatın Ukrayna'ya yeniden ihraç edilmesi yönündeki taleplerini defalarca reddetmişti.
Bern, Haziran 2023’te, RUAG'ın Almanya üzerinden Kiev'e 96 adet Leopard-1 A5 tankı satma talebini reddetmişti. Yetkililer talebi ülkenin mevcut mevzuatıyla uyumsuz bulmuştu.
İsviçre hükümeti önceki gün, Ukrayna'ya yeniden ihracatın yasaklanması şartıyla Almanya’ya tank satışına onay vermişti.
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