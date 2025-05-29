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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis ve siyasi yasak talebi: İddianame kabul edildi
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İstanbul'da gazetecilere saldıran iki kişi tutuklandı
İstanbul'da gazetecilere saldıran iki kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Güngören'de bir iş yerinde meydana gelen patlamanın ardından haber için bölgede bulunan gazetecilere saldıran iki kişi tutuklandı. 29.05.2025, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da haber yapan gazetecilere saldıran iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Güngören'de dün bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında bölgeye haber yapmak için giden gazeteciler, iş yeri sahibinin kardeşinin de aralarında bulunduğu bir grubun saldırısına uğradı. Polisin müdahale ettiği olay sonrasında iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin "Tehdit" ve "hakaret" suçlarından kaydı olduğu, ortaya çıkarken şüpheliler "basit yaralama" suçundan tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/gungorende-bufede-patlama-meydana-geldi-1096577538.html
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güngören, saldırı, gazeteci
güngören, saldırı, gazeteci

İstanbul'da gazetecilere saldıran iki kişi tutuklandı

15:23 29.05.2025
© AA / ArşivPolis-gözaltı-tutuklama-yakalama
Polis-gözaltı-tutuklama-yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2025
© AA / Arşiv
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Güngören'de bir iş yerinde meydana gelen patlamanın ardından haber için bölgede bulunan gazetecilere saldıran iki kişi tutuklandı.
İstanbul'da haber yapan gazetecilere saldıran iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Güngören'de dün bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında bölgeye haber yapmak için giden gazeteciler, iş yeri sahibinin kardeşinin de aralarında bulunduğu bir grubun saldırısına uğradı. Polisin müdahale ettiği olay sonrasında iki kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin "Tehdit" ve "hakaret" suçlarından kaydı olduğu, ortaya çıkarken şüpheliler "basit yaralama" suçundan tutuklandı.
Güngören'de büfede patlama meydana geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2025
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Güngören'de büfede patlama meydana geldi
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