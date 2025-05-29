https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/istanbulda-gazetecilere-saldiran-iki-kisi-tutuklandi-1096631517.html

İstanbul'da gazetecilere saldıran iki kişi tutuklandı

İstanbul'da gazetecilere saldıran iki kişi tutuklandı

Sputnik Türkiye

Güngören'de bir iş yerinde meydana gelen patlamanın ardından haber için bölgede bulunan gazetecilere saldıran iki kişi tutuklandı. 29.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-29T15:23+0300

2025-05-29T15:23+0300

2025-05-29T15:23+0300

türki̇ye

güngören

saldırı

gazeteci

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İstanbul'da haber yapan gazetecilere saldıran iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Güngören'de dün bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında bölgeye haber yapmak için giden gazeteciler, iş yeri sahibinin kardeşinin de aralarında bulunduğu bir grubun saldırısına uğradı. Polisin müdahale ettiği olay sonrasında iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin "Tehdit" ve "hakaret" suçlarından kaydı olduğu, ortaya çıkarken şüpheliler "basit yaralama" suçundan tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/gungorende-bufede-patlama-meydana-geldi-1096577538.html

türki̇ye

güngören

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güngören, saldırı, gazeteci