https://anlatilaninotesi.com.tr/20250529/istanbulda-gazetecilere-saldiran-iki-kisi-tutuklandi-1096631517.html
İstanbul'da gazetecilere saldıran iki kişi tutuklandı
İstanbul'da gazetecilere saldıran iki kişi tutuklandı
Sputnik Türkiye
Güngören'de bir iş yerinde meydana gelen patlamanın ardından haber için bölgede bulunan gazetecilere saldıran iki kişi tutuklandı. 29.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-29T15:23+0300
2025-05-29T15:23+0300
2025-05-29T15:23+0300
türki̇ye
güngören
saldırı
gazeteci
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İstanbul'da haber yapan gazetecilere saldıran iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Güngören'de dün bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında bölgeye haber yapmak için giden gazeteciler, iş yeri sahibinin kardeşinin de aralarında bulunduğu bir grubun saldırısına uğradı. Polisin müdahale ettiği olay sonrasında iki kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin "Tehdit" ve "hakaret" suçlarından kaydı olduğu, ortaya çıkarken şüpheliler "basit yaralama" suçundan tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/gungorende-bufede-patlama-meydana-geldi-1096577538.html
türki̇ye
güngören
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güngören, saldırı, gazeteci
güngören, saldırı, gazeteci
İstanbul'da gazetecilere saldıran iki kişi tutuklandı
Güngören'de bir iş yerinde meydana gelen patlamanın ardından haber için bölgede bulunan gazetecilere saldıran iki kişi tutuklandı.
İstanbul'da haber yapan gazetecilere saldıran iki kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul Güngören'de dün bir iş yerinde patlama meydana geldi. Patlama sonrasında bölgeye haber yapmak için giden gazeteciler, iş yeri sahibinin kardeşinin de aralarında bulunduğu bir grubun saldırısına uğradı. Polisin müdahale ettiği olay sonrasında iki kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin "Tehdit" ve "hakaret" suçlarından kaydı olduğu, ortaya çıkarken şüpheliler "basit yaralama" suçundan tutuklandı.