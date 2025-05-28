https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/gungorende-bufede-patlama-meydana-geldi-1096577538.html

Güngören'de büfede patlama meydana geldi

Güngören'de büfede patlama meydana geldi

Sputnik Türkiye

Güngören Sanayi Mahalesi Saadet Sokak'ta bulunan bir büfede henüz sebebi bilinmeyen patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre yaralı olmadığı... 28.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-28T08:30+0300

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türki̇ye

güngören

patlama

büyük patlama

büfe

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İstanbul, Güngören Sanayi Mahalesi, Saadet Sokak'ta bulunan bir büfede patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan olmazken, büfede ve çevredeki bazı iş yerlerinde hasar oluştuğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/kagithanede-eglence-mekanina-el-bombasi-atildi-3u-agir-7-kisi-yarali-1096573602.html

türki̇ye

güngören

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güngören, patlama, büyük patlama, büfe