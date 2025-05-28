https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/gungorende-bufede-patlama-meydana-geldi-1096577538.html
Güngören'de büfede patlama meydana geldi
Güngören'de büfede patlama meydana geldi
Sputnik Türkiye
Güngören Sanayi Mahalesi Saadet Sokak'ta bulunan bir büfede henüz sebebi bilinmeyen patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre yaralı olmadığı... 28.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-28T08:30+0300
2025-05-28T08:30+0300
2025-05-28T08:30+0300
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büfe
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İstanbul, Güngören Sanayi Mahalesi, Saadet Sokak'ta bulunan bir büfede patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan olmazken, büfede ve çevredeki bazı iş yerlerinde hasar oluştuğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250528/kagithanede-eglence-mekanina-el-bombasi-atildi-3u-agir-7-kisi-yarali-1096573602.html
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güngören, patlama, büyük patlama, büfe
güngören, patlama, büyük patlama, büfe
Güngören'de büfede patlama meydana geldi
Güngören Sanayi Mahalesi Saadet Sokak'ta bulunan bir büfede henüz sebebi bilinmeyen patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre yaralı olmadığı açıklanırken olay yerine ekipler sevk edildi.
İstanbul, Güngören Sanayi Mahalesi, Saadet Sokak'ta bulunan bir büfede patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamada yaralanan olmazken, büfede ve çevredeki bazı iş yerlerinde hasar oluştuğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor.